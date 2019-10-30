Лучшие моторные масла 2018-2019 года

Чтобы не сомневаться, что заливать в машинный двигатель, необходимо прочитать про лучшие моторные масла. Список содержит самые топовые масла, которые выбирают большинство опытных автолюбителей.

Масло ZIC X9 5W-30 подходит для самых новейших двигателей с турбонадувом, либо без. В нем содержится наименьшее количество золы, серы, фосфора. Стоит отметить, работа мотора будет долгой, расход топлива экономичным. Масло подойдет для любых погодных сезонов. Оно имеет несколько достоинств: отлично подойдет для моторов с турбонадувом, двигатель работает надежнее, оно идеально для каждого времени года. К минусам относится: необходимо использовать качественное топливо.

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General Motors Dexos2 Longlife 5W30. Масло относится к средней ценовой категории, походит для агрессивной езды. Стоит отметить заметную экономию расхода топлива. Ему не страшны морозы, мотор заведется с первого раза. От масла появляется защитная пленка, которая выполняет защитную функцию от изнашивания элементов. К положительным моментам относится: моторный отсек тихий, автомобиль с легкостью заведется в морозы, цена минимальная. К негативным моментам относится частая смена масла.

Синтетическое масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30 подходит для любых двигателей и для дизельных моторов без фильтра. Масло отлично выполняет функцию защиты, отлично очищает. Отмечу, что на моторе не остаётся вредных скоплений. Трения между двигателями сокращаются, экономя топливо. К достоинствам относится: масло подходит для разных двигателей, топливо расходуется экономно, масло продлевает жизнь мотору. Большим недостатком являются подделки.

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Масло TOTAL Quartz INEO ECS 5W30 содержит наименьшее количество серы, фосфора. Выхлопные газы становятся чище, топливо расходуется экономичнее. Масло подходит для любого двигателя. Достоинства масла: мотор работает тихо, срок службы мотора увеличивается, топливо расходуется экономно. К минусам относится: найти масло удается не каждому.

Масло Лукойл Genesis Claritech 5W-30 содержит мало зол. Подходит к любым двигателям, используется для разных сезонов. Продлевает "жизнь" мотору. К достоинствам масла относится легкая работа в суровые морозы, масло не подделывают, расход минимальный. Из минусов можно назвать частую замену масла.

SHELL Helix Ultra 5W-40 отлично подойдет для двигателя нового поколения. В каждом из двигателей раскрывается по-разному. Стоит отметить, что двигатель становится чистым и его одобрила Феррари. Масло не сгорает, мотор работает тихо, детали смазываются. Масло часто подделывают, важно не наткнутся на подделку, цена высокая.

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Моторных масел много, в статье представлены одни из лучших, какое выбрать, решать только вам.

Фото: rallysale.ru