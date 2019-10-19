Антидождь: какой купить, как правильно нанести и срок действия состава

Первая часть нашей статьи была посвящена интересной теме, а именно тому, что представляет собой такое средство как антидождь. Мы рассказали, как оно появилось и что именно из себя представляет. Также мы объяснили основной принцип работы этого вещества. Но самое главное в продолжении мы расскажем, как сделать его самостоятельно, чтобы не тратить огромные деньги она его приобретение.

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Упаковка и ее варианты.

Перед тем как решить купить данное средство, надо хорошо подумать какую именно упаковку выбрать. Сразу понятно, что это средство производится в виде жидкости и соответственно фасуется в специальные флаконы. Но дело в том, что сами эти флаконы могут очень сильно отличается друг от друга. Одними флаконами пользоваться очень удобно, а другие сделаны крайне непродуманно. Одни флаконы оснащены распылителем, а на других для нанесения состава используется губка. Так же есть ещё один вид антидождя, который по форме и конструкции напоминает губку для обуви. Внутри этой губки расположена капсула с составом. Ее следует раздавить и наносить на стекло с помощью этой губки. К сожалению этот вид очень неэкономный. Хотя такая губка стоит недешево, но по сути она одноразовая. Хорошо если средства внутри капсулы хватит даже на одну обработку.

Длительность работы и недостатки.

Естественно любой автолюбитель хочет знать, что будет в результате обработки этим средством своей машины. Главные вопросы это:

Насколько хорош будет эффект от подобной процедуры?

Как долго будет держатся такое покрытие и соответственно сколько можно ездить до следующей обработки?

Не нанесет ли это средство вреда лакокрасочному покрытию автомобиля или самому лобовому стеклу.

О том какие преимущества дает покрытие стекла антидождем, мы уже поговорили. А вот о недостатке пока не рассказали. К счастью — это именно тот случай, когда недостатков от такой обработки не наблюдалось. То есть эта процедура абсолютно безопасна и не несет каких-либо побочных эффектов.

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Время от времени водители сетуют, что после обработки антидождем со временем капли стекают все неохотнее и даже собираются в нижней части стекла. Особенно неудобно это если речь идёт о боковых стеклах или боковых зеркалах. Но это совершенно нормально. Ведь не на одной упаковке не написано, что эффект от средства будет действовать вечно. Кстати, если вдруг вы найдете на флаконе, обещание, что после обработки средство будет действовать всегда, то этот флакон следует сразу выбросить.

Также можно посоветовать тем, кто любит эксперименты и часто использует антидождь от различных производителей. Перед тем как обрабатывать стекло новым, неизвестным еще антидождем, надо удалить старый состав. Делать это надо только веществом, содержащим спирт. В продаже сегодня есть специальные средства для удаления антидождя, но найти их чрезвычайно трудно, к тому же цена те такое средство будет очень высокой.

Если говорить о том, сколько же длится эффект от обработки антидождем, то тут следует разобраться. Все зависит от того, какого качества было само средств и от того насколько правильно оно использовалось автовладельцем.

Если брать, например, составы за невысокую цену и от не очень известных брендов, то тут речь может идти о периоде неделя или максимум три. Большего ждать от такого средства будет глупо. Если брать антидождь, который готовится самостоятельно, то срок работы такого состава может быть месяц и более. Например, некоторые автомобилисты утверждают, что именно их состав держался до двух месяцев. Хотя проверить эту информацию довольно сложно.

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Самые длительные по работе составы — это двухкомпонентные, профессиональные средства. Эти средства очень хороши, и держатся на стекле и кузове машины более полугода. А некоторые из них можно применять даже раз в год. На работу от дождя влияют следующие факторы:

Качество и состав самого средства.

Правильная подготовка поверхности стекла или кузова автомобиля.

Правильное нанесение на плоскость в процессе обработки.

Следует учитывать состояние самой обрабатываемой поверхности.

Погода в данном регионе.

Насколько сильны осадки.

Как эксплуатируется автомобиль.

Многое зависит от погоды и региона. Если в дождливом Питере обработки хватает на неделю, то в Краснодаре автомобиль может держатся целый месяц. Помимо этого, в каждом отдельном регионе, есть свои климатические особенности. Они напрямую влияют на срок службы антидождя.

Все это заставило автовладельцев включится в работу и создать собственные средства похожие по действию на антидождь. Все дело в экономии, а она в этом случае очень чувствительная. Сразу надо сказать, что любая, даже самая хорошая жидкость, приготовленная самостоятельно, не может тягаться по качеству с профессиональными. Но в то же время она не будет уступать средству по средней цене и действию. В любом случае решите ли вы делать жидкость самостоятельно или купите в автомагазине, то точно не проиграете. Это очень полезная штука, которую можно будет оценить сразу как пойдет дождь или из-под колеса соседской машины вам на лобовое стекло ляпнет серая масса подтаявшего снега.

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Продолжение следует…

Фото: ccm-russia.com