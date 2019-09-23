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Автор Татьяна Ефремова

Чернение шин: народные средства

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В автомобильной косметологии чернение шин стало очень популярным. А если учесть, что это можно выполнить в домашних условиях, то чернение является еще и доступным.

Цели чернения

Самая очевидная цель, преследуемая чернением шин, — внешний вид. Можно скрыть истинный возраст, замаскировать какие-то погрешности. Но еще немаловажное значение чернения состоит в защитной функции. Чернитель (некоторые виды) создает защитную пленку на поверхности и служит смягчающим средством, делая резину более эластичной и, как следствие, более долговечной.

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Доступные средства для чернения шин дома:

1. Глицерин. Этот рецепт наиболее популярен — стоимость низкая, а результат может превзойти готовые магазинные средства. Глицерин надо смешать с водой 1:1. На одно колесо уходит примерно 200 мл. Покрышку предварительно очистить от грязи и пыли, затем обычную губку надо смачивать в растворе и плавно натирать покрышку. Срок службы такого раствора не отличается длительностью — сразу же смывается водой.

2. Хозяйственное мыло. Дедовский метод — натирать резину куском мыла, смоченным в воде. Не стоит злоупотреблять, так как мыло сушит резину.

3. Гуталин или подобное средство. Способ действенный, хотя и недолго. Небольшое количество нужно взять на губку и натирать резину. Потом лучше всего оставить высыхать. Достоинство — простота и доступность материала.

4. Жидкий силикон. Силиконовое масло ПМС-200 дает хорошие результаты, хотя его использование вызывает споры. Действует достаточно долго, к тому же защищает от воздействия солнца, влаги и пыли, что дает силикону дополнительное преимущество.

5. Кока-кола. Чтобы ее использовать, нужно сначала тщательно очистить резину чистящим средством. Кола распыляется на щетку, а затем уже щеткой следует натирать колеса. Первому слою необходимо хорошенько высохнуть, затем повторить манипуляции несколько раз. Насыщенный цвет получается за счет компонентов газировки, при этом резина не липкая.

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Все магазинные средства делятся на следующие виды:

  • Матовые. Придают шинам насыщенный тон, но ненадолго: матовый чернитель быстро взаимодействует с водой, впитывается в резину и их внешний вид становится еще хуже.
  • Блестящие. В их составе присутствует большое количество силикона. После нанесения резина обретает характерный зеркальный блеск. Действуют достаточно долго, но при попадании грязи утрачивают первоначальный вид.

Среди готовых средств, имеющихся в продаже, можно назвать

  • Черный лоск (пользуется популярностью на автомойках),
  • XADO Red Penguin (обеспечивает длительный эффект),
  • кондиционер HI-GEAR HG5331, который дает защитную пленку и его можно наносить на мокрую резину
  • реставратор DoctorWax
  • восстановитель Dannev

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что чернение можно выполнить дома с использованием "домашних" средств, дома с использованием специальных средств или отдать специалистам.

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Фото: quickandcleancarwash.nl

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