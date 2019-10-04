Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Сергей Бухранский

Антидождь для авто: для чего он нужен

Авто print

Сегодня мы вплотную затронем очень интересную тему. А точнее речь пойдет о такой полезной вещи, как антидождь. Все мы стараемся, чтобы наш автомобиль приносил нам радость. Поэтому так или иначе заботимся о его техническом состоянии, а также стараемся, чтобы и внешний вид машины был на высоте.

Естественно проще всего регулярно мыть автомобиль, чтобы он выглядел презентабельно. Одни посещают специализированные ручные или автоматические мойки. Другие предпочитают мыть автомобиль самостоятельно. Третьи проводят смешанные мойки, когда на одну специализированную мойку приходится три или четыре самостоятельных.

Сегодня многие все чаще пользуются дополнительной услугой по нанесению после мойки автомобиля, специального средства, которые называется антидождь. Процедура это не дешёвая и естественно многие автомобилисты задаются вопросом, а можно ли изготовить такое средство самостоятельно. Другие идут дальше и уже делают какие-то растворы, которые позиционируются как самодельный антидождь.

Читайте также: Как избавиться от главных источников шума в машине

Откуда появился антидождь?

Причина появления такого средства не нова. Уже давно автомобилисты знают, как порой опасен на дороге проливной дождь. И дело не только в том, что лужи образующиеся на асфальте снижают сцепление с дорогой или вообще могут перевести к аквапланированию, что приводит к трагическим последствиям. Но также опасна вода на стекле, которая в определенных условиях очень снижает видимость, что также является крайне опасным.

Естественно наука уже давно занимается этим вопросом. И на протяжении десятилетий искала подходящее средство, которое сведёт к минимуму влияние каплей дождя на обзор дороги водителем. Еще до того, как первый антидождь попал на полку автомагазина, и первые кустарные мастера в своих гаражах создали нужное вещество, подобная технология внедрялась в военных разработках.

Специальные химические реагенты применялись в авиации и космической отрасли. Ученым и инженерам надо было иметь такое средство, которое сможет бороться с излишней влагой и тем самым не дать возможности обледенеть фюзеляжу самолета или космической ракете.

Когда подобные химические составы хорошо зарекомендовали себя в космических программах и в авиации, то постепенно технологии перекачивали в армию, где ее использовали как средство для оптических приборов, которые не должны были запотевать в самый неподходящий момент. Другими словами, средство создавало олеофобную пленку на покрытии и тем самым не позволяло воде задерживается на ней.

Результат применения таких составов превзошел ожидания. Вся мокрая грязь, дождевые капли или снег просто скатывались с поверхностей, порой даже не оставляя за собой следов. Именно это качество давало гарантию, что в плохих погодных условиях, видимость будет на удовлетворительном уровне.

Понятно, что такое изобретение не могло оставаться собственностью военных и естественно оно просочилось на обычный рынок. Это тут же подхватили и стали использовать там, где такому составу самое место — автомобильная промышленность. Поскольку этот состав не являлся особо секретным, то производители получили полный доступ к компонентам и технологии производства антидождя. Многие производители, получив формулу, стали дополнять и модернизировать это средство, в итоге оно стало доступно любому обывателю.

Читайте также: Что делать, если потеют стекла в автомобиле

Что представляет антидождь?

Несмотря на распространенность данного средства, не все хорошо представляют, что это такое и как именно оно работает и борется с водой. В состав подобного средства входит несколько компонентов, среди которых органические растворители, полимеры и силикон. Сам по себе рецепт не сложен, и многие уже делают составы самостоятельно. Причем самодельное средство по своему действию не хуже, чем фирменный состав. А как известно фирменные флаконы с этим средством продают достаточно дорого.

Принцип работы такого состава основан на эффекте смачиваемости поверхности. Как известно, основным местом которое покрывают антидождем, является лобовое стекло, иногда используется вся площадь кузова машины. Когда вода оказывается на стекле, то она начинает расползается по нему, при этом она объединяется с другими каплями и образует небольшие лужицы, которые стекают вниз под воздействием земного притяжения.

Свойство антидождя создать на стекле не гидрофильное покрытие, а именно гидрофобное. Другими словами, антидождь не даёт жидкости растекаться по поверхности. Капли на таком покрытии превращаются в шарики, которые моментально скатываются вниз. А если учесть, что автомобиль едет, то поток встречного воздуха просто мгновенно сметает такие капли со стекла.

Средство создает на поверхности пленку, которая отталкивает воду и не даёт ей задерживаться. Качественное средство имеет следующие преимущества:

  • Хорошо сказывается на безопасности движения.
  • Оно абсолютно безвредно и не испортит стекла или краску машины.
  • Сохраняет свои свойства длительный период.

Многие автовладельцы не верят в пользу антидождя. Это происходит потому, что на ряду с качественной продукцией можно приобрести отвратительные поделки, которые и портят репутацию хорошему продукту.

Так как же поступить? Покупать дорогое средство от известного бренда или всё-таки засучить рукава и сделать его самостоятельно?

Продолжение следует…

Читайте также: Чернение шин: народные средства

Фото: muskimagazin. rs

Темы антидождь автомобиль уход за автомобилем
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Святая Екатерина: жизнь во имя Христа
Плодовые
Выращиваем клубнику сорта Лорд
Авто
Антидождь для авто: для чего он нужен
Новости Все >
Президент Литвы: враг захватит нас за месяц, но потом прибудет НАТО
Экс-футболист сборной Нигерии скончался в возрасте 31 года
Отказ от главной роли в фильме "Аватар" стоил Мэтту Дэймону $250 млн
Отсидевший за убийство боец ММА поборол медведя
В 2019 году спецслужбы предупредили в Центральной России четыре теракта
Генпрокурор Украины раскрыл причастность сына Байдена к другим делам
В Иране по подозрению в сотрудничестве с Израилем задержана россиянка
Космонавты утверждают, что в невесомости удобнее спать
Ракеты ВВС Индии сбили индийский вертолет Ми-17
Мамаев рассказал о первых днях в "Ростове"
Последние материалы
Генпрокурор Украины раскрыл причастность сына Байдена к другим делам
В Иране по подозрению в сотрудничестве с Израилем задержана россиянка
Космонавты утверждают, что в невесомости удобнее спать
Ракеты ВВС Индии сбили индийский вертолет Ми-17
Мамаев рассказал о первых днях в "Ростове"
Найдена гробница Птолемея IV - проклятье фараонов снова в силе?
Матвиенко не увидела отдачи от льгот для нефтяников
Муж Ласицкене высмеял руководство ВФЛА за подарок легкоатлетке
Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета республики
Прыгунья Клишина снялась с чемпионата мира
Популярное
Новости футбола
Фанаты "Наполи" попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Фанаты "Наполи" попросили журналистку показать грудь
На Украине рассказали о приказе ликвидировать Надежду Савченко
Новости Украины
На Украине рассказали о приказе ликвидировать Надежду Савченко
Новости Африки
"Фабрику ﻿по производству людей" обнаружили в Нигерии
Православие
Как исцеляет "Целительница"
Константин Кузнецов Найдена гробница Птолемея IV - проклятье фараонов снова в силе? Константин Кузнецов Игорь Буккер Как припарковаться быстрее Игорь Буккер Василий Амирджанов "Вечерний М": кто превратил ТВ в зомбоящик Василий Амирджанов
Комментарии
Генпрокурор Украины раскрыл причастность сына Байдена к другим делам
Матвиенко не увидела отдачи от льгот для нефтяников
Почему отдых на Севере России лучше, чем на юге
"Вечерний М": кто превратил ТВ в зомбоящик
Трамп объяснил своё "абсолютное право" на расследование коррупции
Муж Ласицкене высмеял руководство ВФЛА за подарок легкоатлетке
Япония планирует вывести переговоры с Россией на новый уровень
Главе "Ростеха" Сергею Чемезову присвоили звание Героя России
Российские волейболисты проиграли Австралии на Кубке мира
Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России
Матвиенко не увидела отдачи от льгот для нефтяников
Муж Ласицкене высмеял руководство ВФЛА за подарок легкоатлетке
В ЕС нашли способ идентифицировать жителей Донбасса с паспортами РФ
В ЕС нашли способ идентифицировать жителей Донбасса с паспортами РФ
Реформа здравоохранения затронет инфраструктуру, но не зарплаты
Латвия может повысить цену на дешевый одеколон для борьбы с пьянством
Грузия будет патрулировать Черное море подаренными ей США кораблями
Среднему жителю РФ для счастья нужно около 160 тыс.рублей ежемесячно
Емельяненко и Кокляев подрались в центре Москвы
Американец отсудил у любовника жены 750 тысяч долларов
Российские волейболисты проиграли Австралии на Кубке мира
История и современность
Аглаоника - греческая женщина-астроном, которую считали ведьмой
Аглаоника - греческая женщина-астроном, которую считали ведьмой
Пять женщин-воинов, вошедших в мировую историю
Пять женщин-воинов, вошедших в мировую историю
В 2019 году спецслужбы предупредили в Центральной России четыре теракта
В 2019 году спецслужбы предупредили в Центральной России четыре теракта
Ракеты ВВС Индии сбили индийский вертолет Ми-17
Ракеты ВВС Индии сбили индийский вертолет Ми-17
На воздушных границах России неспокойно
На воздушных границах России неспокойно
СК РФ предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet
СК РФ предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet
Двойники Сталина: легенды о "дублерах" вождя
Двойники Сталина: легенды о "дублерах" вождя
Почему Гитлер запретил брать в плен британских коммандос
Почему Гитлер запретил брать в плен британских коммандос
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Если люди не выполняют упражнений на выносливость, их сердца могут стать как у шимпанзе
Рак кожи чаще всего встречаются у людей с веснушками и светлыми волосами
Ученые пытаются доказать, что жевательная резинка полезна для здоровья
Как справиться с социальной тревожностью и не бояться общественного мнения
Вопрос о роли адреналина в реакции нашего организма на стресс остается открытым
Как Луна влияет на психическое состояние человека
Продукты, которые помогают женщинам сохранить молодость
Типы старения кожи и методы корректировки возрастных изменений
Британец 29 лет питался консервами из-за редкой болезни
Британец 29 лет питался консервами из-за редкой болезни
Дагестанец убил стоматолога кинжалом из-за зубной боли
Дагестанец убил стоматолога кинжалом из-за зубной боли
Вещи, превращающие девушек в нерях
Вещи, превращающие девушек в нерях
Церамиды в косметике: что это и для чего они нужны
Церамиды в косметике: что это и для чего они нужны
Нарколог дал комментарий по состоянию Натальи Бочкаревой
Нарколог дал комментарий по состоянию Натальи Бочкаревой
Директор Заворотнюк заявил о возможном возврате артистки к работе
Директор Заворотнюк заявил о возможном возврате артистки к работе
Поклонники удивились новому снимку Орбакайте и Пугачевой
Поклонники удивились новому снимку Орбакайте и Пугачевой
Крохотные детали в образе, которые портят вид
Крохотные детали в образе, которые портят вид
В Басманном районе отремонтируют дом 1941 года
В Басманном районе отремонтируют дом 1941 года
35-летняя женщина спросонья перепутала двери и вышла на улицу через балкон
35-летняя женщина спросонья перепутала двери и вышла на улицу через балкон
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ