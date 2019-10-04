Антидождь для авто: для чего он нужен

Сегодня мы вплотную затронем очень интересную тему. А точнее речь пойдет о такой полезной вещи, как антидождь. Все мы стараемся, чтобы наш автомобиль приносил нам радость. Поэтому так или иначе заботимся о его техническом состоянии, а также стараемся, чтобы и внешний вид машины был на высоте.

Естественно проще всего регулярно мыть автомобиль, чтобы он выглядел презентабельно. Одни посещают специализированные ручные или автоматические мойки. Другие предпочитают мыть автомобиль самостоятельно. Третьи проводят смешанные мойки, когда на одну специализированную мойку приходится три или четыре самостоятельных.

Сегодня многие все чаще пользуются дополнительной услугой по нанесению после мойки автомобиля, специального средства, которые называется антидождь. Процедура это не дешёвая и естественно многие автомобилисты задаются вопросом, а можно ли изготовить такое средство самостоятельно. Другие идут дальше и уже делают какие-то растворы, которые позиционируются как самодельный антидождь.

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Откуда появился антидождь?

Причина появления такого средства не нова. Уже давно автомобилисты знают, как порой опасен на дороге проливной дождь. И дело не только в том, что лужи образующиеся на асфальте снижают сцепление с дорогой или вообще могут перевести к аквапланированию, что приводит к трагическим последствиям. Но также опасна вода на стекле, которая в определенных условиях очень снижает видимость, что также является крайне опасным.

Естественно наука уже давно занимается этим вопросом. И на протяжении десятилетий искала подходящее средство, которое сведёт к минимуму влияние каплей дождя на обзор дороги водителем. Еще до того, как первый антидождь попал на полку автомагазина, и первые кустарные мастера в своих гаражах создали нужное вещество, подобная технология внедрялась в военных разработках.

Специальные химические реагенты применялись в авиации и космической отрасли. Ученым и инженерам надо было иметь такое средство, которое сможет бороться с излишней влагой и тем самым не дать возможности обледенеть фюзеляжу самолета или космической ракете.

Когда подобные химические составы хорошо зарекомендовали себя в космических программах и в авиации, то постепенно технологии перекачивали в армию, где ее использовали как средство для оптических приборов, которые не должны были запотевать в самый неподходящий момент. Другими словами, средство создавало олеофобную пленку на покрытии и тем самым не позволяло воде задерживается на ней.

Результат применения таких составов превзошел ожидания. Вся мокрая грязь, дождевые капли или снег просто скатывались с поверхностей, порой даже не оставляя за собой следов. Именно это качество давало гарантию, что в плохих погодных условиях, видимость будет на удовлетворительном уровне.

Понятно, что такое изобретение не могло оставаться собственностью военных и естественно оно просочилось на обычный рынок. Это тут же подхватили и стали использовать там, где такому составу самое место — автомобильная промышленность. Поскольку этот состав не являлся особо секретным, то производители получили полный доступ к компонентам и технологии производства антидождя. Многие производители, получив формулу, стали дополнять и модернизировать это средство, в итоге оно стало доступно любому обывателю.

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Что представляет антидождь?

Несмотря на распространенность данного средства, не все хорошо представляют, что это такое и как именно оно работает и борется с водой. В состав подобного средства входит несколько компонентов, среди которых органические растворители, полимеры и силикон. Сам по себе рецепт не сложен, и многие уже делают составы самостоятельно. Причем самодельное средство по своему действию не хуже, чем фирменный состав. А как известно фирменные флаконы с этим средством продают достаточно дорого.

Принцип работы такого состава основан на эффекте смачиваемости поверхности. Как известно, основным местом которое покрывают антидождем, является лобовое стекло, иногда используется вся площадь кузова машины. Когда вода оказывается на стекле, то она начинает расползается по нему, при этом она объединяется с другими каплями и образует небольшие лужицы, которые стекают вниз под воздействием земного притяжения.

Свойство антидождя создать на стекле не гидрофильное покрытие, а именно гидрофобное. Другими словами, антидождь не даёт жидкости растекаться по поверхности. Капли на таком покрытии превращаются в шарики, которые моментально скатываются вниз. А если учесть, что автомобиль едет, то поток встречного воздуха просто мгновенно сметает такие капли со стекла.

Средство создает на поверхности пленку, которая отталкивает воду и не даёт ей задерживаться. Качественное средство имеет следующие преимущества:

Хорошо сказывается на безопасности движения.

Оно абсолютно безвредно и не испортит стекла или краску машины.

Сохраняет свои свойства длительный период.

Многие автовладельцы не верят в пользу антидождя. Это происходит потому, что на ряду с качественной продукцией можно приобрести отвратительные поделки, которые и портят репутацию хорошему продукту.

Так как же поступить? Покупать дорогое средство от известного бренда или всё-таки засучить рукава и сделать его самостоятельно?

Продолжение следует…

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Фото: muskimagazin. rs