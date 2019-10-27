Грязный потолок в машине и как его помыть

Чистота автомобиля — это дело владельца. Одни уделяют этому много внимания, другие убирают машину только когда мусор уже вываливается через открытые двери. В любом случае каждый автомобилист время от времени наводит в машине порядок. Но вот потолку уделяется очень мало внимания. Многие не прикасаются к нему на протяжении всей жизни автомобиля. Но ведь на потолке, как и на сидениях оседает вся пыль городских дорог и сельского бездорожья. И если тряпка всегда под рукой и приборная панель протирается регулярно, то потолок редкий претендент на чистку. Вот о чистоте потолка мы и поговорим в нашей статье.

Почему пачкается потолок в машине?

Дети.

Дети и автомобиль — это понятия не всегда совместимы. Во время поездки дети не привыкли просто сидеть и смотреть в окно. Им скучно и они желают резвиться по полной. Поэтому в том, что малыш подскакивает на детском сидении нет ничего необычного, а если детей несколько, то не стоит удивляться, что на потолке можно обнаружить наскальную живопись в виде ладошек из шоколада или сталактитов из жвачки. А о брызгах напитков и говорить нечего.

Читайте также: Что делать, если потеют стекла в автомобиле

Взрослые.

Увы, но и взрослые иногда ведут себя как дети. Выпившие пассажиры способны на многое и даже могут испачкать потолок. В дождливую погоду потолку автомобиля может достаться от головы высокого человека. Ну и не стоит забывать, что все мы частенько перевозим в машине крупногабаритные предметы или длинные строительные материалы. Все это может привести к загрязнению автомобильного потолка.

Курение.

Если в машине часто курят пассажиры или сам водитель является заядлым курильщиком, то потолок обязательно будет впитывать частички дыма и помимо заметного загрязнения приобретет и неприятный запах. Поэтому в данном случае регулярная чистка потолка просто необходима.

Лайфхаки для автомобильного потолка.

Чтобы правильно выбрать моющее средство для потолка автомобиля, следует предварительно выяснить в справочнике, из какого материала оно состоит.

Перед тем как затевать мойку всего потолка, надо проверить моющее средство на небольшом, не очень заметном участке. Это позволит не испортить в случае чего всю картину.

Не стоит покупать дорогие средства. С шоколадом, кофе или соком справятся самые дешевые моющие средства. А если к ним добавить немного пятновыводителя и стирального порошка, то эффект от мойки будет лучше.

Читайте также: Чернение шин: народные средства

Если использовать пылесос, то в нем должна быть именно функция очистки потолка автомобиля. Обычный пылесос может попросту отделить потолочное покрытие от основы и это приведет к необходимости заново перетягивать потолок.

Грубые щетки не годятся для автомобильного потолка, они его только разлохматят, и мягкие тряпки не подходят, так как оставят ворсинки. Лучше всего использовать салфетки из микрофибры.

Если потолок в автомобиле снимается, то мыть его надо также, как и обычный потолок, только делать это надо вне автомобиля. Также устанавливать его на место надо только после того, как он полностью высохнет.

Как мыть потолок.

При мытье потолка автомобиля не следует делать все одним махом. Мойку надо разделить на определенные этапы. Основной принцип мойки потолка, это начинать ее надо от лобового стекла и идти к заднему. Чтобы не испачкать каплями моющего средства сидения автомобиля, надо застелить его пленкой.

Хоть и подразумевается мокрая мойка потолка, но начинать надо с сухой чистки. Для этого сухой салфеткой надо удалить те загрязнения, которые поддаются сухой уборке, например пыль или копоть. Важно помнить, что тереть надо по ходу направления ворса.

Затем надо равномерно нанести моющее средство на всю поверхность потолка. Обязательно следует убрать излишки. Наносить моющее средство можно с помощью распылителя на ёмкости или используя салфетку из микрофибры.

Читайте также: Сухая мойка машины

Как правило чистящее средство растворит грязь в течении нескольких минут, после чего, его следует аккуратно удалить, но при этом не нарушить структуру ткани обивки.

Для того, чтобы смыть раствор, можно использовать пылесос с режимом мойки, а также можно использовать хлопковую ткань или салфетки из микрофибры. Хлопковую ткань перед уборкой следует намочить в чистой воде и хорошенько отжать.

После того, как потолок будет вымыт, его следует хорошо высушить, для этого не следует закрывать двери и окна, а машину лучше держать в гараже или в подземном паркинге.

Возможна ли химчистка потолка?

В большинстве автомобилей потолочное покрытие предназначено для химчистки. Единственным условием является правильный выбор чистящего средства, которое подходит именно вашему покрытию. Неправильный выбор, приведет к быстрому износу покрытия или даже к его порче.

Потолок в автомобиле чистят двумя видами химических чистящих средств. Это пена и аэрозоли. Чрезвычайно важно соблюдать инструкцию производителя чистящего средства. Надо четко соблюдать все рекомендуемые пропорции и время ожидания.

Протирать такие средства надо до того, пока тряпка не будет оставаться сухой, иначе на покрытии могут остаться пятна и разводы.

Для того, чтобы потолок в автомобиле был всегда достаточно чистым, не следует его очень часто мыть. Достаточно проводить процедуру по очистке потолка хотя бы один раз в полгода.

Читайте также: Полезные вещи, которые нужно иметь в машине

Фото: orgpage. ru