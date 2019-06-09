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Автор Ирина Гусакова

Машины, которые Шарлиз Терон водила в кино: так себе авто

Авто

Знаменитой голливудской актрисе приходится часто водить машины, и не только в реальной жизни, но и в кино, в некоторых картинах она находится за рулем шикарных авто, но в некоторых машины, которыми ей приходилось управлять, кажутся не столь привлекательными.

Самые неэффектные машины, которые Шарлиз Терон водила в кино

2003 Mini Cooper, "Ограбление по-итальянски" и "Бедная богатая девочка"

Несмотря на то что современный Mini едва ли может сравниться с оригиналом, в фильме "Ограбление по-итальянски", который сам по себе является ремейком, машина выглядит превосходно. Особенно с эффектной блондинкой за рулем. Когда Mini создавался в 1960-е, о безопасности практически не думали — время было другое. Машина была маленькая, шустрая, относительно дешевая, а большего от нее и не требовалось. При этом она была достаточно маневренной, а при некоторых доработках становилась миниатюрным воплощением скорости.

С течением времени требования к безопасности существенно возросли, появилось множество систем, помогающих водителю и делающих вождение более безопасным. Но вместе с тем машина и лишилась возможности эффектно и агрессивно ездить, а для многих в этом и заключалось основное удовольствие от Mini.

1986 Lada 1600 Police Car, "Взрывная блондинка"

Впечатляющая сцена погони в этом фильме показывает нам Шарлиз за рулем "Лады". Все мы знаем, как выглядит "Лада" и как она ездит. Будь то показанный в фильме ВАЗ 2101 или даже странная полицейская версия ВАЗ 2106. Тем не менее это редкий пример участия советских автомобилей в эффектной сцене голливудского фильма, и посмотреть на нее стоит хотя бы ради уникального впечатления. Тем более что, несмотря на малопривлекательный вид автомобиля, погоня получилась увлекательной и полной действия.

1992 Pontiac Grand Am, "Монстр"

Фильм "Монстр" несколько нетипичный для Шарлиз. Здесь она предстает не потрясающей красавицей, а женщиной одновременно малопривлекательной внешне и имеющей психические проблемы. С помощью грима Терон менялась почти до неузнаваемости, и не оставалось и следа от ее красоты. В этом фильме актриса водила несколько разных машин, в том числе Pontiac Grand Am. Это простая машина, которая предназначена просто быть средством передвижения. Вся проблема в том, что действие фильма происходит где-то в 1980-х, и в нем оказалась машина из 1990-х.

Также в "Монстре" Шарлиз водила и Ford LTD Crown Victoria 1988 года. Эта машина считается одной из самых "американских". Выпускавшаяся в конце 1980-х, она представляет собой обычный для того времени квадратный седан, среднюю машину для среднего класса, ничем не примечательную, но соответствующую общему настроению фильма и времени его действия. В конце 1980-х Crown Victoria была в США повсюду, и неудивительно, что именно ее выбрали для того, чтобы продемонстрировать унылую американскую глубинку.

2000 Lincoln Navigator, "24 часа"

Играя в этом фильме жену доктора, Шарлиз разъезжает на внедорожнике Lincoln Navigator — огромном, мощном, неповоротливом и прожорливом, игнорирующем любые намеки на экономию топлива. Позднее таким стал Escalade. Как Escalade является вариантом Tahoe, так и Navigator был вариантом Ford Expedition.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы кино автомобиль
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