Засекреченное дело: банда-прототип "Чёрной кошки" состояла из ударников труда

Когда в 1979 году на экраны вышел культовый сериал "Место встречи изменить нельзя", поставленный по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия", зрители начали гадать, был ли реальный прототип у легендарной шайки "Чёрная кошка". По одной из версий, речь шла о банде Ивана Митина, орудовавшей в Москве и её окрестностях в начале 50-х.

Грабители и убийцы

Впервые банда заявила о себе 1 февраля 1950 года. Некий молодой человек зашёл в продуктовый магазин в Химках и обратился к продавщице, представившись внештатным сотрудником милиции. В то же время на крыльце остались курить двое его приятелей.

Внезапно в магазине появились реальные сотрудники милиции — старший оперуполномоченный Кочкин и участковый Филин. Увидев, что происходит, они попытались проверить у незнакомцев документы, но тут один из них начал палить из пистолета… В результате Кочкин погиб, а преступникам удалось бежать.

26 марта преступная троица ворвалась в промтоварный магазин, расположенный в Тимирязевском районе. На этот раз они объявили себя сотрудниками МГБ. Злоумышленники заперли всех, кто на тот момент находился в магазине, в подсобку и скрылись с похищенными из кассы 68 тысячами рублей. 16 ноября 1950 года по той же схеме был ограблен промтоварный магазин пароходства Канала имени Москвы, а 10 декабря — магазин на улице Кутузовская Cлобода.

27 марта 1951 года банда совершила новый "подвиг" — налёт на Кунцевский торг. Директор магазина Карп Антонов попытался оказать сопротивление и вступил в рукопашную схватку с главарём. Увы, это закончилось гибелью работника торговли.

Сначала выдвинули версию, что бандиты — из уголовников "в законе". Однако криминальные авторитеты утверждали, что ничего не знают про "коллег". А те продолжали совершать наглые налёты, порой с убийствами…

"Это стадион"

Лишь в январе 1953 года органам правопорядка наконец удалось выйти на след неуловимой шайки. Налётчики явились с очередным "визитом" в сберкассу в Мытищах и потребовали, чтобы кассирша отдала им 30 тысяч рублей. Однако та успела нажать "тревожную кнопку". Тут же в банк перезвонил дежурный из ближайшего отделения милиции. Зачем-то трубку поднял один из грабителей.

Когда милиционер поинтересовался, сберкасса ли это, бандит быстро ответил: "Нет, стадион", — после чего отключил связь.

Предотвратить ограбление не удалось, но впоследствии этим разговором заинтересовался сотрудник МУРа Владимир Арапов. Считается, кстати, что именно он стал прототипом Владимира Шарапова из "Эры Милосердия".

Арапов задумался, почему преступник упомянул именно стадион. Оказалось, что шайка выбирала места для налётов всегда вблизи от спортивных арен. А очевидцы описывали членов банды как молодых людей спортивного вида. Так, может, они и впрямь были спортсменами?

Как-то в районе стадиона в Красногорске Арапов стал очевидцем такого случая. Какой-то молодой человек купил целую бочку с пивом и принялся угощать пенным напитком всех желающих. Это показалось Арапову странным: откуда у простого советского парня столько денег?

Щедрым "миллионером" оказался студент Московского авиационного института Вячеслав Лукин. Характеристики на него были прекрасные: отличник, спортсмен, активно участвует в комсомольской работе… На стадион он пришёл не один, а с друзьями, которые, в свою очередь, трудились на оборонных заводах Красногорска. Все они были комсомольцами и положительно характеризовались по месту работы, практически все числились передовиками производства…

Чутьё не подвело Арапова. За Лукиным и его компанией установили слежку. Кстати, выяснилось, что его видели на стадионе в Мытищах накануне налёта на сберкассу. И очень скоро у следствия не осталось сомнений: это и есть те самые неуловимые налётчики!

Бандиты-ударники

Главарём шайки оказался Иван Митин, 1927 года рождения, работавший мастером смены на оборонном заводе № 34. На тот момент его за ударный труд представили аж к ордену Трудового Красного Знамени.

Всего в банде числилось 12 человек. Восемь из них работали на том же предприятии, что и Митин, двое являлись курсантами военных училищ. Ещё в шайку входили Пётр Болотов, работник завода № 500, стахановец и член партии, и уже упомянутый Вячеслав Лукин. Все "митинцы" играли в разных спортивных командах на красногорском стадионе "Зенит".

Митина арестовали 14 февраля 1953 года. Он не стал упираться и дал подробные показания. Но это не смягчило приговор. Ведь на счету бандитов числились 28 разбойных нападений, 11 убийств, 18 раненых…

Однако поимка "митинцев" так и не получила широкого резонанса. Дело тут же засекретили, поскольку оно шло вразрез с социалистической идеологией. Преступники не имели уголовного прошлого, обладали безупречной репутацией, являлись "образцовыми" советскими гражданами, ударниками социалистического труда.

Но, разумеется, наказание все понесли. Митину и Самарину был вынесен смертный приговор. Остальных участников шайки осудили на разные сроки — от 10 до 25 лет.

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