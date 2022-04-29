Назойливые звонки могут довести "до белого каления"

В уголовном кодексе, как известно, существует статья за преследование. Но даже обычная назойливость порой приводит к тяжёлым моральным травмам. Так произошло с Уильямом Рьяном из Альбукерке (Нью-Мексико).

В режиме нон-стоп

Уильям познакомился с 28-летней Линдой Мерфи. Они встречались около трёх недель, затем Уильям объявил о расставании. Но девушку это не устроило. Она принялась осаждать экс-бойфренда звонками и сообщениями.

Всего за неделю Линда отправила Уильяму 1937 электронных писем, 41 229 эсэмэсок, а также 217 обычных писем и 647 открыток. Кроме того, она постоянно звонила молодому человеку: впоследствии насчитали 77 639 звонков.

Создаётся впечатление, что Линда в этот период не ела и не спала, иначе как она смогла бы всё это осуществить? Оказалось, девушка специально употребляла энергетики и амфетамины, чтобы круглосуточно бодрствовать, отвлекаясь разве что на походы в туалет. Но и оттуда можно при желании поддерживать коммуникацию.

Поскольку Рьян, разумеется, внёс Линду в чёрный список и попытался заблокировать всеми возможными способами, она использовала дополнительно несколько незарегистрированных мобильных телефонов и чужой факс, что в США является преступлением.

От суицида спасла полиция

Таким образом Линда фактически лишила бывшего возлюбленного возможности вести нормальную жизнь. После двух дней такой "бомбардировки" он уже с трудом соображал. Потом мужчина впал в депрессию, а к концу недели уже подумывал о суициде.

К счастью, Рьян догадался обратиться в полицию и нанять адвоката. В итоге Линду Мерфи отправили за решётку за преследование и незаконное использование средств связи.

Вероятно, ей предстоит психиатрическая экспертиза, так как ясно, что здоровый и адекватный человек не станет вести себя так, как вела себя она, заявил адвокат Уильяма Рьяна Джеймс Килрой. Линде явно требуется помощь специалистов. Чем закончилась эта история, неизвестно.

Как быть, если вы попали в подобную ситуацию?

Прежде всего — определить, действительно ли вас преследуют. Преследователь не обязательно подвергает свой "объект" физическому насилию и может даже не угрожать ему напрямую. Он может просто "доставать" его.

Например, соседи по дому могут предъявлять вам разнообразные претензии. То вы шумите по вечерам, то видеокамеру на лестничной площадке повесили, а это незаконно, то велосипед у своей двери поставили, и теперь он мешает пройти…

Если человек начинает к вам придираться буквально по каждой мелочи, то, скорее всего, он выбрал вас объектом для преследования.

Бывает, что люди постоянно звонят или пишут сообщения, как в случае с Уильямом и Линдой. Это может быть кто угодно — бывший партнёр, приятель, коллега по работе и даже случайный знакомый. Он выбрал вас жертвой и теперь не отвяжется. Причём темы общения могут быть совсем "пустыми": собеседник может просто интересоваться, как у вас дела, перебрасываться ничего не значащими фразами, по десять раз повторять одно и то же. Как вариант — такой тип может информировать вас о событиях в своей жизни, просить совета. Если у него к вам какой-то личный интерес, он может осыпать вас комплиментами, рассказывать, как вы ему симпатичны, и настаивать на встрече.

Почему эти люди так себя ведут? В одних случаях это признак психического расстройства, в других — психологические проблемы. Возможно, цель — вывести жертву из себя, заставить её совершить какие-то ответные действия. Это нечто вроде игры.

Для преследователя это может являться и развлечением. Особенно если вследствие каких-то особенностей личности человек одинок и у него мало друзей, нет близких людей. Преследование избранной жертвы делает жизнь яркой и насыщенной. И ещё это повод обратить на себя внимание, которого в другом случае преследователь от вас не получил бы. Возможно, вы даже нравитесь ему, но другие способы наладить отношения ему в голову не приходят.

Если человек не оставляет вас в покое, хотя видимых поводов поддерживать контакт нет, или вы ясно дали понять, что не хотите общения, нужно принимать меры.

Для начала собрать доказательства преследования — фото, видео- и аудиозаписи, скриншоты сообщений. Затем жёстко поговорить с преследователем, заявить, что если он не прекратит действовать в том же духе, вы обратитесь в полицию и к юристу и потребуете не только установить судебный запрет на общение с вами, но и компенсацию за моральный ущерб.

Если преследователь и после этого не угомонится, то вам действительно надо будет обратиться в соответствующие органы. Есть подозрение на проблемы с психикой — добиваться освидетельствования и лечения этого человека. В других случаях — использовать против него закон. Никто не захочет платить за удовольствие доставать вас огромные штрафы или попасть в тюрьму.

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