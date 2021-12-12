Очень часто на нас всю жизнь влияют психологические травмы, которые необходимо проработать, если мы хотим стать счастливее и жить нормальной, гармоничной жизнью. Сегодня мы поговорим о том, какие виды психотравм существуют, и какие техники можно использовать для работы с ними.
Шоковые травмы связаны с незавершённой реакцией на событие, несущее угрозу жизни или целостности и нарушающее внутренний защитный барьер психики. Например, пережитое физическое или сексуальное насилие, несчастный случай, стихийное бедствие, теракт, потеря близких.
Травмы развития связаны с запечатлевшимися в нашем сознании повторяющимися реакциями внешнего окружения на наши действия и поступки. Например, семейные конфликты, разводы, физические и моральные издевательства, переживания горя, тяжёлые неизлечимые заболевания, нищета, запреты, пренебрежительное отношение со стороны родителей.
По словам американского психиатра Дэвида Сэка, для "лечения" таких психотравм очень важно, чтобы пациент установил контакт со своим "раненым Внутренним Ребёнком".
Термин "Внутренний Ребёнок" стал популярным в первую очередь благодаря бестселлеру Джона Брэдшоу "Возвращение домой". Как же это работает?
Структура психики — это абстрактная модель, и, согласно трансакционному анализу Эрика Бёрна, который ввёл этот термин, в каждом из нас живут три эго-состояния, три субличности — Ребёнок, Родитель и Взрослый.
Внутренний Родитель связан с образами наших родителей или тех, кто о нас заботился, причём эти образы таковы, какими мы их запомнили с самого детства.
Внутренний Ребёнок — это мы сами в детстве. В норме Внутренний Взрослый должен быть достаточно сильным, чтобы его не "затопляло" содержание Внутреннего Родителя и Внутреннего Ребёнка, и он был способен объективно оценивать реальность. Однако психологические травмы часто мешают нам это сделать.
Допустим, если в детстве девочка наблюдала, как отец жестоко обращался с матерью, избивал её, то высока вероятность того, что она тоже выберет себе в мужья абьюзера, садиста или тирана. Или у ребёнка умерла мама, а потом он всю жизнь чувствует свою вину за это…
Кроме того, негативный опыт может идти и не из семьи. Предположим, ребенка третировали одноклассники или ребята постарше. Он может вырасти забитым, вести себя как жертва, он боится вступать в отношения. Случается, негативные переживания почти забываются, но шаблоны поведения остаются в подсознании.
Чтобы распознать вытесненные травматические переживания, Дэвид Сэк предлагает следующие техники:
Терапевт ставит перед клиентом пустой стул и предлагает последнему представить, что на нём сидит значимый для него человек — скажем, его отец или мать. Клиенту предлагают "пообщаться" с невидимым "собеседником", изложить ему свои претензии, рассказать о своих мыслях и чувствах, о том, что он так хотел получить от родителя в детстве, но не смог. Потом специалист может предложить клиенту "поменяться ролями" и самому занять место этого человека.
"Поговорив с пустым стулом", мы можем лучше понять себя и причины своего деструктивного поведения, увидеть пути изменения ситуации.
Эта методика подходит тем, кто испытывает трудности в социуме из-за того, что вырос во враждебной или нездоровой среде (скажем, в семье алкоголиков или в интернате). В результате человек получает такие представления о жизни, которые в зрелом возрасте приводят к неадекватным реакциям и поведению. Поэтому тут требуется комплексный подход к проблеме.
Цель такого подхода состоит в том, чтобы помочь "внутреннему ребёнку" пациента научиться удовлетворять свои эмоциональные потребности "здоровыми" способами. Например, учиться говорить о своих желаниях, договариваться, строить отношения с партнёром, не применяя агрессивные или манипулятивные способы общения. В ходе терапии могут использоваться методы диалогов, ролевых игр, ведения дневников. Может также проводиться обучение важным навыкам, отсутствие которых чревато проблемами в жизни человека.
Эта техника, основанная на обработке мозгом информации, помогает минимизировать негативные эмоции, связанные с травматичными событиями, пережитыми в прошлом, и проявляющимися порой в виде навязчивых мыслей, тревоги, страха и панических атак.
В ходе сеанса терапии пациента просят следить глазами за движущимися объектами (например, за пальцами специалиста), одновременно стараясь сосредоточиться на внутренних образах, мыслях и ощущениях, связанных с этими травмирующими переживаниями.
При этом у человека задействованы оба мозговых полушария. Одновременно осуществляемые быстрые движения глаз и концентрация на внешних раздражителях помогают заново "пережить" и "переработать" опыт, причинивший боль. Такая "переработка" приводит к тому, что болезненные воспоминания "разряжаются" — теряют заряд энергии, который постоянно "вытаскивал" их из подсознания и мешал жить.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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