Как правильно прорабатывать психотравмы?

Очень часто на нас всю жизнь влияют психологические травмы, которые необходимо проработать, если мы хотим стать счастливее и жить нормальной, гармоничной жизнью. Сегодня мы поговорим о том, какие виды психотравм существуют, и какие техники можно использовать для работы с ними.

Виды психотравм

Шоковые травмы связаны с незавершённой реакцией на событие, несущее угрозу жизни или целостности и нарушающее внутренний защитный барьер психики. Например, пережитое физическое или сексуальное насилие, несчастный случай, стихийное бедствие, теракт, потеря близких.

Травмы развития связаны с запечатлевшимися в нашем сознании повторяющимися реакциями внешнего окружения на наши действия и поступки. Например, семейные конфликты, разводы, физические и моральные издевательства, переживания горя, тяжёлые неизлечимые заболевания, нищета, запреты, пренебрежительное отношение со стороны родителей.

Знакомимся с "Внутренним Ребёнком"

По словам американского психиатра Дэвида Сэка, для "лечения" таких психотравм очень важно, чтобы пациент установил контакт со своим "раненым Внутренним Ребёнком".

Термин "Внутренний Ребёнок" стал популярным в первую очередь благодаря бестселлеру Джона Брэдшоу "Возвращение домой". Как же это работает?

Структура психики — это абстрактная модель, и, согласно трансакционному анализу Эрика Бёрна, который ввёл этот термин, в каждом из нас живут три эго-состояния, три субличности — Ребёнок, Родитель и Взрослый.

Внутренний Родитель связан с образами наших родителей или тех, кто о нас заботился, причём эти образы таковы, какими мы их запомнили с самого детства.

Внутренний Ребёнок — это мы сами в детстве. В норме Внутренний Взрослый должен быть достаточно сильным, чтобы его не "затопляло" содержание Внутреннего Родителя и Внутреннего Ребёнка, и он был способен объективно оценивать реальность. Однако психологические травмы часто мешают нам это сделать.

Допустим, если в детстве девочка наблюдала, как отец жестоко обращался с матерью, избивал её, то высока вероятность того, что она тоже выберет себе в мужья абьюзера, садиста или тирана. Или у ребёнка умерла мама, а потом он всю жизнь чувствует свою вину за это…

Кроме того, негативный опыт может идти и не из семьи. Предположим, ребенка третировали одноклассники или ребята постарше. Он может вырасти забитым, вести себя как жертва, он боится вступать в отношения. Случается, негативные переживания почти забываются, но шаблоны поведения остаются в подсознании.

Как выявить психотравму?

Чтобы распознать вытесненные травматические переживания, Дэвид Сэк предлагает следующие техники:

Техника пустого стула

Терапевт ставит перед клиентом пустой стул и предлагает последнему представить, что на нём сидит значимый для него человек — скажем, его отец или мать. Клиенту предлагают "пообщаться" с невидимым "собеседником", изложить ему свои претензии, рассказать о своих мыслях и чувствах, о том, что он так хотел получить от родителя в детстве, но не смог. Потом специалист может предложить клиенту "поменяться ролями" и самому занять место этого человека.

"Поговорив с пустым стулом", мы можем лучше понять себя и причины своего деструктивного поведения, увидеть пути изменения ситуации.

Схематическая терапия

Эта методика подходит тем, кто испытывает трудности в социуме из-за того, что вырос во враждебной или нездоровой среде (скажем, в семье алкоголиков или в интернате). В результате человек получает такие представления о жизни, которые в зрелом возрасте приводят к неадекватным реакциям и поведению. Поэтому тут требуется комплексный подход к проблеме.

Цель такого подхода состоит в том, чтобы помочь "внутреннему ребёнку" пациента научиться удовлетворять свои эмоциональные потребности "здоровыми" способами. Например, учиться говорить о своих желаниях, договариваться, строить отношения с партнёром, не применяя агрессивные или манипулятивные способы общения. В ходе терапии могут использоваться методы диалогов, ролевых игр, ведения дневников. Может также проводиться обучение важным навыкам, отсутствие которых чревато проблемами в жизни человека.

Десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ)

Эта техника, основанная на обработке мозгом информации, помогает минимизировать негативные эмоции, связанные с травматичными событиями, пережитыми в прошлом, и проявляющимися порой в виде навязчивых мыслей, тревоги, страха и панических атак.

В ходе сеанса терапии пациента просят следить глазами за движущимися объектами (например, за пальцами специалиста), одновременно стараясь сосредоточиться на внутренних образах, мыслях и ощущениях, связанных с этими травмирующими переживаниями.

При этом у человека задействованы оба мозговых полушария. Одновременно осуществляемые быстрые движения глаз и концентрация на внешних раздражителях помогают заново "пережить" и "переработать" опыт, причинивший боль. Такая "переработка" приводит к тому, что болезненные воспоминания "разряжаются" — теряют заряд энергии, который постоянно "вытаскивал" их из подсознания и мешал жить.

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