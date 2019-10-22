Он был информатором ФБР

Помню тот день в 1997 году. Я стоял на балконе дома в бостонском районе Бэк-Бэй, где мы жили с моей супругой Сьюзан, и услышал, как она зовет меня к телевизионному экрану. Передавали, как совсем неподалеку от нас, в километре-полутора, во время ремонтных работ обнаружили человеческие кости. Это была одна из жертв Джеймса "Уайти" Балджера, лидера банды Winter Hill. К этому времени он уже два года находился в бегах. Жертвой была одна из женщин, которую он лично задушил, когда стало понятно, что надо залечь на дно, а она знает слишком много.

История Балджера от его бегства до ареста была в центре моего внимания. Этот человек был вторым в списке Федерального Бюро Расследований после Усамы бен Ладена. Преступник 14 лет находился в бегах, а предупредил его о грозящем аресте сотрудник Бостонского отделения ФБР Джон Конноли.

Те, кто смотрел фильм "Черная месса", где роль Балджера играет Джонни Депп, примерно представляют себе фабульную канву этой истории. Балджер многие годы держал в страхе весь южный Бостон. В отличие от распространенного мифа, что главная преступность в Соединенных Штатах — это негритянская, хочу заметить, что наиболее крупные банды, которые орудовали, скажем, в Новой Англии, возглавлялись или итальянцами (это была CosaNostra), или ирландцами (это была банда Winter Hill). Незадолго до моего прибытия в Бостон в 1996 году был арестован Фрэнк Салемме по кличке Кадиллак Фрэнк — один из лидеров CosaNostra. В значительной степени разгрому CosaNostra в Новой Англии, в штатах Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс способствовал как раз Джеймс Балджер, который был внештатным агентом Федерального Бюро Расследований. Это была зловещая сделка, которую заключили власти для борьбы с итальянской CosaNostra.

Итальянские бандиты оккупировали очаровательный район Бостона под названием LittleItaly или NorthEnd. Там висят на крючьях колбасы, продаются самые вкусные в мире канноли, которые не дают даже в кофейнях Рима, и там идеальный порядок, потому что мафия не любит, когда на их улицах кто-то хулиганит.

В 50-60-70-е годы CosaNostra не только в Нью-Йорке, но и в Бостоне простерла свои щупальца во многие сферы жизни. Для того, чтобы покончить с ней, Федеральное Бюро Расследований и заключило союз с лидером одной из преступных организаций Джеймсом Балджером.

Конечно, не подразумевалось, что ФБР будет закрывать глаза на все, но на деле получилось именно так. Когда в 2011 году Балджера наконец арестовали, смогли доказать 11 убийств, совершенных им. Но объективно за ним тянется гораздо больше убийств. А уж таким преступлениям, как рэкет, контроль над проституцией и разные формы покровительства и крышевания игорного бизнеса, подпольных тотализаторов, — несть числа. И вот на протяжении почти 20 лет бостонские бандиты ирландского происхождения орудовали фактически под прикрытием Федерального Бюро Расследований. Об этом знал и сам Эдгар Гувер, глава ФБР, но закрывал на это глаза, потому что была поставлена задача ликвидировать или хотя бы свести к минимуму деятельность CosaNostra.

А престарелого Кадиллака Фрэнка Салемме арестовали еще раз, и вряд ли он уже теперь выберется из тюрьмы живым, потому что ему уже за 80 лет. Мне некто Дэвид Сеттер, один мой давний свойственник, нынче, к сожалению, уже покойный, рассказывал, что Фрэнк Салемме был замечательным человеком: увидев, что футбольная команда ребятишек имеет старую форму и оборудование, он на следующий день подогнал целый грузовик с новой формой и оборудованием для игры в американский футбол.

Почему я говорю об этой истории сегодня? Исполнился год, как в конце октября 2018 года Джеймса Балджера убили в тюрьме Хэзлтон. Балджера только-только перевели из Флориды, где он отбывал пожизненное заключение, в тюрьму Хэзлтон, что находится в Западной Вирджинии. 30 октября 89-летний Балджер, который передвигался в инвалидной коляске, так как у него была травма бедра, был убит через несколько часов после прибытия в эту федеральную тюрьму. Его сокамерники били Балджера висячим замком, который был засунут в носок. Кроме того, как утверждали потом, ему еще и выкололи глаза.

Когда в 2013 году был процесс, Балджер пытался доказать, что он никогда не был крысой, стукачом. Но все знали, что ему помогли бежать коррумпированные люди из ФБР. Джон Конноли, которого он знал с детства и который предложил ему сотрудничество. Потом он снабжал Конноли деньгами, помогал ему ездить на курорт с любовницей и оказывал другие услуги. Это было уже известно. Когда после 14 лет спокойной жизни в Санта-Монике, Калифорния, со своей подругой Балджер был обнаружен и арестован, общественность знала о том, что этот человек сотрудничал с ФБР. А как мы знаем, преступники не любят тех, кто сотрудничает с властями.

Фотиос "Фредди" Гиас, один из заплечных дел мастеров, представитель бандитской пехоты из Бостона, отбывал пожизненное заключение за убийство с 2003 года. Он работал на семью Дженовезе. И он ненавидел стукачей, а тут ему попадается "Уайти" Балджер. Другой подозреваемый в убийстве, Пол де Коллагеро, тоже бостонский бандит, отбывающий 25-летнее заключение за рэкет и заговор по осуществлению в 1996 году убийства и расчленения тела девятнадцатилетней Истен Сильвер. Они, судя по всему, и осуществили убийство Балджера. Он, конечно, был легкой мишенью в силу своего престарелого возраста. Важно понимать, что, возможно, имел место какой-то сговор. Кто-то впустил этих людей в ту камеру, где находился Балджер.

Многие в Бостоне были не особенно огорчены смертью этого зловещего человека. При жизни он не знал пощады ни к кому, кто вставал на его пути.

Эта история, впрочем, интересна не только своей детективной линией. Она вскрывает связи, существующие между преступным миром и интересами так называемого "глубинного" государства. Это представители спецслужб, которые используют преступников в своих целях, во имя высоких государственных интересов. Конечно, потом государство стремится подчистить свои грехи, чтобы все это выглядело более благопристойно. Но двадцатилетнее сотрудничество государства с бандитами и бесславная смерть Балджера — эта сага как раз повествует о связке между государственными структурами и самыми махровыми бандитами. Во имя уничтожения одного зла множится другое. И общество, к сожалению, все это вынуждено принимать.