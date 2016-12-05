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Автор Любовь Степушова (Люлько)

Маттео Ренци проиграл из-за Крыма

Мир » Европа » Евросоюз

Референдум в Италии показал при массовой явке подавляющую победу противников глобальных реформ Маттео Ренци. Это говорит о том, что победа оппозиционных сил на муниципальных выборах в прошлом году не была случайной. Эти силы настроены скептически к Евросоюзу и положительно к России. Италия станет следующей большой проблемой ЕС, и это на руку англичанам.

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Референдум показал рост недовольства среди среднего класса в Италии, который сильно обеднел в результате экономического кризиса, пишет Маурицио Молинари в La Stampa. Это не безработная молодежь, а наемные рабочие, которые чувствуют угрозу со стороны мигрантов и резкое уменьшение своих доходов. Это "народное восстание" с выражением того же дискомфорта, который в Великобритании привел к Brexit, а в Соединенных Штатах — к победе Дональда Трампа. Теперь этот тренд начинает успешное наступление на континентальную Европу, пишет автор.

Напомним, что премьер Ренци предложил более 40 поправок к Конституции. Важнейшая — лишение сената права отправлять правительство в отставку, сокращение количества сенаторов с 350 до 100 и передача его полномочий исполнительной власти. Италия, в которой народ практически не ходит на выборы, на этот раз показала рекордную явку избирателей — 68,48 процента. За реформы проголосовали 49 процентов, против — 59. Не странно ли, Ренци пробыл у власти 2,5 года, его положение было стабильным: он провел налоговую реформу, снизив налоги на физические лица и бизнес, инфляция упала и превратилась к ноябрю 2016 года в дефляцию в 0,1 процента. Италия начала подниматься в индексе эффективности бизнеса, согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности 2016-2017", опубликованному Всемирным экономическим форумом. Долгосрочные перспективы казались неплохими. И вдруг референдум. Казалось бы, зачем?

Зачем давить самостоятельность регионов?

Но вспомним, как перед этим регионы Италии (Венето, Лигурия, Ломбардия, Тоскана) один за другим стали критиковать Рим и Брюссель за политику по отношению к России и призывать снять санкции, наложенные за Крым и Донбасс. Уж если Клинтон превратила свою избирательную кампанию в агитацию против Путина, то уж поискать в итальянском референдуме российский фактор сам Бог велел. Не подсказали ли Ренци из Брюсселя о необходимости приструнить самостоятельные регионы?

Доказательство этой версии — поддержка реформ банковской системой Италии и вой англосаксонских СМИ по поводу скорого ее разорения. Итальянский эмиссионный банк перед выборами сделал то, чего обычно не делают эмиссионные банки, пишет Свен Пранге на немецком портале WirtschaftsWoche Heute. В необычно резком тоне он предостерег итальянцев от того, чтобы не голосовать против плана премьер-министра. В противном случае на рынках может возникнуть "чрезвычайная волатильность", уверяли руководители Banca d'Italia. Однако это не помогло, Население не захотело менять ситуацию в пользу итальянских элит. После оглашения итогов Ренци подал в отставку.

Хотели как лучше, а получилось… хуже

Четвертая по значению экономика Европы, таким образом, с сегодняшнего дня начала предвыборную кампанию. Будут ли это внеочередные выборы, или временное правительство на два года, решит президент Серджо Маттарелла. В любом случае, нужны, как и в США, и в Великобритании, отказ от нынешней политики открытых дверей для мигрантов и четкий план по выводу страны из кризиса, пишет Молинари. В ином случае протестное движение будет расти, вызывая эффект домино и непредсказуемые последствия, завершает свою статью автор La Stampa. В случае внеочередных выборов, пишет итальянская пресса, от триумфаторов прошлогодних местных выборов и выборов в Европарламент — движения "Пять звезд" (M5) и партии "Лига Севера" -  вполне можно ждать успехов.

Эти евроскептики могут потеснить в парламенте левоцентристов из Демократической партии Ренци и сформировать правительство. Один из лидеров движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо уже заявил, что партия готова взять на себя управление страной. "С завтрашнего дня мы начинаем работу над созданием правительства "Пяти звезд", — сказал он. Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини назвал результаты референдума "победой народа против могущественных сил трех четвертей мира" и призвал к незамедлительному проведению досрочных выборов: "Победа "нет" будет не только поражением Ренци, но и всех тех, кто служит ему: банкиров, финансистов, бизнес-лоббистов, псевдоинтеллектуалов, псевдожурналистов, которые финансируются государством". La Stampa отмечает, что представители обеих партий перед референдумом посетили Москву.

Британия потирает руки: теперь не одна

Кроме "руки Москвы", другим виновником поражения Ренци некоторые эксперты видят Лондон. Высокая волна от Brexit вот-вот упадет на Италию, пишут британские СМИ. "Судя по первым откликам, в ЕС неудачу этого референдума и уход Ренци считают своим поражением, - сказал Pravda.Ru Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ. - Потому что после Ренци может прийти человек, который займет более скептичную позицию в отношении Евросоюза". По мнению эксперта Pravda.Ru, Италия болезненно относится к европейскому тандему Франция - Германия, считая себя незаслуженно ущемленной. А с другой стороны, Италия исторически была всегда тесно связана с Великобританией. И кое-кто уже в Париже, в Берлине видит руку Лондона в том, чтобы после Brexit попытаться организовать нечто подобное в Италии, сказал Pravda.Ru Алексей Фененко.

Долгосрочным эффектом от поражения Ренци в Европе называется выход из зоны евро. Действительно, исследование, проведенное Европейской комиссией в 2015 году показывает, что итальянцы имеют самую низкую уверенность в единой валюте. Но независимо от общеевропейских забот Италии надо решать огромную внутреннюю проблему диспропорции между северной и южной Италией. Так, южная Италия считает единую Италию проектом, который был навязан в середине XIX века Пьемонтом, то есть северной Италией. А в северной Италии, в свою очередь, сильны голоса о том, что южная Италия — переселенцы, которые слишком много требуют из бюджета. Добавим, что Южный Тироль (это регион, где преимущественно проживает население, разговаривающее на немецком языке) заявляет о необходимости провести референдум об отделении от Италии.


Брексит был. А уже скоро Фрексит!
Темы Brexit Италия Евросоюз референдум
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