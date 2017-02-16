Павел ГЛОБА: "Проклятие Лермонтова существует"

Астролог, ректор Астрологического института и автор астрологических детективов Павел Глоба в интервью Pravda. Ru рассказал о своем новом астрологическом детективе "Юбилей Лермонтова" и поделился своей версией гибели поэта. Также известный астролог пояснил, что такое закон Матрицы, как он работает и как его с пользой можно применить в своей жизни.

Павел Глоба. Фото: Архив Pravda.Ru.

Павел Павлович, в вашем новом детективе за основу сюжета взята правдивая история или вымысел?

В основе моей книги лежит странная биография Лермонтова, одного из самых гениальных поэтов России. Я переплел исторические события с современными реалиями. Суть детективной истории заключается в том, что даты, связанные с именем Михаила Юрьевича, в России часто отзываются весьма горькими событиями. Я попытался исследовать случайные и неслучайные совпадения.

Первой еще в 1950-х годах на эту закономерность обратила внимание Анна Ахматова. Впрочем, судите сами.

Поэт родился в 1814 году, а ровно через сто лет после его рождения началась Первая мировая война — одна из самых страшных катастроф прошлого века. В конечном счете в России она привела к революции.

Погиб Михаил Юрьевич в 1841 году, столетнюю годовщину его смерти знаменует начало Великой Отечественной войны, страшной и кровопролитной. Примечательно, что именно в октябре 1941 года — почти день в день с датой рождения Лермонтова — под Москвой грянули страшные морозы, заставившие немецкие танки приостановить наступление. Это и стало поворотным моментом в истории всей Второй мировой.

В 1964 году, 15 октября, прямо в день 150-летнего юбилея великого поэта, с должности был смещен первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Другими словами, в стране произошел государственный переворот. А в 1991 году развалился СССР. Это важнейшее в истории прошлого века событие случилось в дату, связанную с Михаилом Юрьевичем, — исполнилось 150 лет со дня гибели поэта. Очевидно, что такого количества совпадений просто не может быть. Это мистические знаки: проклятие Лермонтова все-таки существует.

Уже много лет выдвигаются две версии убийства Лермонтова. Какой версии придерживаетесь вы?

Ни первой, ни второй. У меня третья версия. Первая версия, Лермонтов был убит на дуэли Мартыновым. Эта бытовая версия — с натяжкой. Учитывая выучку Мартынова, а он был боевой офицер, хладнокровный и меткий, поверить в то, что он промахнулся, очень сложно. И потом впоследствии секунданты путались в показаниях.

Версия вторая, ее придерживаются уважаемые мною режиссеры Никита Михалков и Николай Бурляев. Николай Петрович поставил фильм на эту тему, в котором попытался донести до нас мысль, что за убийством Лермонтова стояло масонское общество. Но мне это кажется слишком сложным, заманивать поэта на Кавказ, разыгрывать дуэль… В те времена это можно было сделать гораздо проще.

Но поскольку на убийство не смотрели глазам криминалиста, я считаю, что проглядели третью версию. Предполагаю рассмотреть ее в своем романе: Лермонтов оказался случайным свидетелем. Мне пришлось провести большое расследование и восстановить историю по крупицам. Представьте себе, происходит дуэль, это вам не мушкетеры короля и гвардейцы кардинала, которые устраивали дуэли и махали шпагами на каждом шагу. В 1841 году дуэли в России запрещены, если бы дуэль была, весь Пятигорск "стоял бы на ушах". Однако в Пятигорске никто ничего не знал. С дуэли Лермонтова привезли на арбе, истекающего кровью. Если бы его убили сразу, он не истек бы кровью, у трупа кровь не течет, извините, но его везли еще живым. Его бросили умирать и сбежали, для русских офицеров, тем более его друзей, это недопустимо. Его убили случайно.

Лермонтов писал на своих друзей саркастические эпиграммы, в свое время некоторые о нем отзывались весьма не лестным образом. Почему вы считаете, что его не могли вызвать на дуэль?

Лермонтов никогда не был злодеем. Соглашусь, что он был странным человеком, я бы даже сказал, что он был жертвой воспитания очень сложной женщины, его бабушки. Безумно богатая бабушка давала своему внуку на карманные расходы более двух тысяч рублей, по тем временам гигантские суммы. Лермонтов не был бедным поэтом, как принято считать. Он играл, жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, и иногда, к сожалению, поступал некрасиво с женщинами и приятелями. Но достаточно посмотреть на его генеалогическое древо, чтобы понять, насколько это был сложный и неоднозначный человек.

В его роду много великих личностей, он был родственником Байрона, оба они потомки великого Томаса Лермонта. Еще Шекспир описал его предка в бессмертной трагедии Макбет. Мне пришлось покопаться в родословной Лермонтова, чтобы понять, откуда идут странные проклятия, связанные с родом.

Сложный характер, полный противоречий и склонности к предвидению, Лермонтов унаследовал от своих великих предков. Поэт предчувствовал свою смерть, неоднократно писал об этом, он знал, что умрет не по своей воле, и, увы, его предсказания сбылись. Но это была не дуэль, а роковое стечение обстоятельств, о котором я пишу в своей книге. Поэтому я уверен, что пулю выпустил отнюдь не Николай Мартынов, он только взял на себя вину. Я это доказал в детективе на основе закона Матрицы, которые открыл.

Можно немного подробнее об этом законе?

Суть закона такова: если есть резонансное преступление, оно может повториться по тем же лекалам, потому что есть одни и те же мотивы преступления. Плюс совпадение циклов. Я наткнулся на эту закономерность как историк, все-таки закончил Историко-архивный институт. Вот эту закономерность совпадения циклов под названием "закон Матрицы" я и использую в своем творчестве. Матрица в истории повторяется.

Как в этом разобраться, как это работает, почему обязательно должны быть известные люди, почему не родственники?

По поводу родственников уже давно отмечено, что когда кто-то в роду умирает, а кто-то рождается в день смерти ближнего или дальнего родственника, он имеет все шансы повторить судьбу родственника. Традиция ведется из древности, и здесь имеет место передача наследственной генетической информации.

Что касается смерти известных людей, то здесь происходит повтор некого сценария, который уже существует в пространстве. Если кто-то из великих и известных людей умирает, то даже через какое-то определенное время рождается другой человек, повторяющий Матрицу предыдущего человека. И астрологу это легче расшифровать, потому что он имеет дело с закономерностью циклических событий. Но чтобы Матрица включилась, должны быть выполнены некоторые условия.

Пункт номер один. День смерти вашего предшественника и ваш собственный день рождения обязательно должны совпадать. Второе условие: вы и ваш предшественник должны проявляться в одной и той же сфере. Например, он художник, вы художник, он политик, вы политик, он музыкант и вы музыкант. Если допустим токарь-фрезеровщик или слесарь родился в день смерти великого поэта, конечно матрицу Лермонтова он унаследовать не может, должна быть та же сфера и образ жизни.

Третье немаловажное условие — это ваше окружение. Оно должно соответствовать по датам и по сфере деятельности. И только тогда Матрица включается и будет абсолютно идентичный сценарий. Это железный закон.

Может, это прозвучит нескромно, но я могу помочь человеку разгадать его предназначение. Вдруг он родился в день смерти какого-то талантливого и яркого человека. И когда в его жизни начинают происходить похожие события с похожими результатами, значит он вошел в Матрицу предыдущего человека. Я могу увидеть эту закономерность и указать на нее, чтобы он изучил биографию предшественника, его взлеты и спады. Обошел все острые углы или наоборот расправил крылья в определенный момент.

Но это можно сделать и без моей помощи. Достаточно посмотреть, кто из великих людей умер в день вашего рождения. Информация по датам есть в энциклопедии и в Интернете. День смерти одного и день рождения другого помогает человеку понять транзитивную связь. С кем он взаимодействует, что на него влияет.

Это интеллектуальная, развивающая игра, в которую я предлагаю поиграть. А в любой игре есть мощный задел на будущее. Желаю вам удачи.

Беседовала и подготовила к публикации Анжела Якубовская

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