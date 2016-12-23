Армен Джигарханян: Воздействие театра! Остальное - чепуха…

Одно из самых известных произведений Теннесси Уильямса скоро появится на сцене Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Мэтр рассказал Pravda.Ru о готовящейся премьере, своей работе в театре и пресловутой цензуре, которая, как он считает, существовала и будет существовать всегда. Вопрос — в чем она проявляется…

Армен Джигарханян. Источник Fotodom.Ru

— Армен Борисович, выбор на эту пьесу — Теннесси Уильямса "Игра в джин" — пал потому, что она признана во всем мире и зритель ее везде хорошо принимает?

— Открою вам маленький секрет: даже несмотря на то, что пьеса с успехом идет по всему миру, мы — актеры и режиссеры-постановщики — боимся, найдем ли мы сегодня у зрителей отклик на нее.

Я очень люблю "Игру в джин", и неслучайно история о двух людях, оказавшихся на обочине жизни, отмечена Пулитцеровской премией. Это хорошая литература. Пьесу будет ставить молодой режиссер Наталья Наумова, это ее дебют. Наталья — кинематографический человек, снимает кино, но сейчас она попробует себя как театральный режиссер. Это ее первый опыт в театре, она волнуется. Премьера спектакля состоится в марте-апреле.

— Сейчас в СМИ много говорят о цензуре. Как вы считаете должна быть цензура?

— Я думаю, что не смогу ответить на ваш вопрос однозначно. Цензура существует. Не хочу опошлять нашу беседу размышлениями о том, кто нас кормит и кто нам платит. Вот, например, в театре хотят поставить пьесу… Простите за банальный вопрос: "А деньги у вас есть, чтобы ставить спектакль?"

Театр не может сам себя кормить и содержать, ему нужна помощь, это известно во всем мире. Театру платит либо государство, либо меценат. Мы все вместе идем к тем людям, которым хотим понравиться, — может, нам дадут немного денег… И я говорю это, не боясь, называя вещи своими именами. Жизнь такова. А в нашей стране в этом плане есть очень богатые традиции.

— А вам высказывали пожелания, как ставить произведения?

— Я прожил счастливую жизнь, потому что мне не запрещали работать. Но нас убеждали: для того, чтобы поставить что-то авангардное, нужно как минимум две соцреалистические пьесы.

Я уже много лет живу в театре и только сейчас начал понимать, что такое понятие, как соцреализм, очень вредно для искусства. Соцреализм — это что такое? Простите, "колготки снимать или не очень". Хочу всегда говорить только правду и за 60 лет существования в театре понял, что соцреализм придумали злые люди. "Не так как должно быть, а так, как хотелось", — говорили теоретики соцреализма и рекомендовали сначала поставить четыре советские пьесы, а уж потом играть Чехова. Но сами при этом тайком ходили к нам в Театр имени Маяковского на "Трамвай "Желание". Именно на то, что их на самом деле волновало больше всего — странные и неожиданные отношения между мужчиной и женщиной.

— То, как вы задумали театр, и то, чем он стал сейчас… Ваши планы реализовались?

— Трудно ответить на ваш вопрос. Театр — это живой и сложный организм, и в нем постоянно кипит жизнь.

У нас много новых молодых талантливых актеров. История знает много случаев, когда одаренные профессионалы своего дела сообща так и не смогли создать ничего выдающегося. Часто бывает, что талантливые актеры встречаются и ничего не происходит — зрителю не интересно, как они работают над ролями, зритель приходит за результатом.

У меня были случаи, когда в гримерной ко мне подводили актрису и говорили: "Познакомьтесь — это Марья Семеновна, она будет играть вашу жену". И нужно моментально настроиться и сыграть правду, а это нелегко. Вот поэтому я больше люблю театр, когда есть возможность вместе подумать, настроиться на образ, найти решение.

Для меня именно совместная плодотворная работа является первостепенной задачей. Руководство театром — очень трудоемкое дело. И это моя единственная и настоящая любовь. И как бы трудно не было, она будет со мной до конца.

— Актерам, как и зрителю, сегодня также важен результат. Он выражается в признании, славе. Сегодня огромная конкуренция среди творческих людей, а хочется быть признанным, везде званным, это помимо творчества, так сказать, приятный бонус…

— Актерская профессия ежедневно меняется, я уже не говорю о ежедневных процессах, которые происходят в жизни. Согласен, что сегодня в особенности много соблазнов вокруг, но если актер готов буквально везде демонстрировать себя, то это тоже неправильно. Я знал актеров, которые профукали свою жизнь, рассказывая анекдоты. На виду нужно быть только в творчестве. Однажды я услышал от великого Райкина гениальную фразу: "В нашей профессии очень важен закон сохранения эмоций". То, что отдается банкетам и презентациям, отнимает у сцены.

— К 20-летию вашего театра будет ли какой-нибудь телеканал делать документальное кино о вашем театре?

— О нас вышло два хороших фильма, их сняли Первый канал и канал ТВЦ. Нельзя пожаловаться, что телевидение обходит нас вниманием, но если кто-то захочет еще снять — мы не будем против.

Расскажу потрясающую историю из своей жизни. Однажды после спектакля ко мне на улице подошел молодой человек. Такая короткая пауза, ни "здрасьте", ни "до свидания", и вдруг он меня спрашивает: "А вы, почему так на эту женщину кричали?" Я начал философско-размышлительные разговоры. Он пропустил все мои объяснения мимо ушей и сказал мне: "Нельзя на женщину так кричать, это нехорошо". Его так задела моя игра, что он воспринял происходящее на сцене за чистую монету.

Воздействие театра! Вот это для меня важно, а все остальное — чепуха… И я не вижу проблемы в том, что телевидение не освещает все процессы, которые происходят в нашем коллективе. Тот, кому интересно, сам найдет информацию о наших спектаклях.

— Расскажите немного о премьерах сезона, которые пройдут в этом году в театре?

— Наш новогодний подарок — это спектакль "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака, который мы выпускаем прямо к Новому году. Наш театр выиграл грант на постановку у Департамента культуры г. Москвы, и мы очень благодарны за такой подарок.

На основной сцене идет новый мюзикл "Жанна д'Арк — белая ворона", в котором занята почти вся труппа театра.

Недавно вышел спектакль "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса. В этой пьесе я играл более 20 лет на сцене Театра имени Владимира Маяковского, поэтому постановка для меня значима.

После Нового года мы ждем спектакль "Игра в джин" с Наталией Белохвостиковой в главной роли.

И надеемся завершить сезон выпуском пьесы "Мораль пани Дульской".

— Армен Борисович, если можно, новогодние поздравления для читателей "Правды.Ру" от вас…

— Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы ваша жизнь складывалась только так, как вы сами хотите! Здоровья и успехов во всем!!!

Ваш Армен Джигарханян.

Беседовала и подготовила к публикации Анжела Якубовская