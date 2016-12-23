Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Практика
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Редакция рубрики "Общество"

Армен Джигарханян: Воздействие театра! Остальное - чепуха…

Общество » Практика » Как отстоять права

Одно из самых известных произведений Теннесси Уильямса скоро появится на сцене Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Мэтр рассказал Pravda.Ru о готовящейся премьере, своей работе в театре и пресловутой цензуре, которая, как он считает, существовала и будет существовать всегда. Вопрос — в чем она проявляется…

Армен Джигарханян: Воздействие театра! Остальное - чепуха…
Армен Джигарханян. Источник Fotodom.Ru

— Армен Борисович, выбор на эту пьесу — Теннесси Уильямса "Игра в джин" — пал потому, что она признана во всем мире и зритель ее везде хорошо принимает?

— Открою вам маленький секрет: даже несмотря на то, что пьеса с успехом идет по всему миру, мы — актеры и режиссеры-постановщики — боимся, найдем ли мы сегодня у зрителей отклик на нее.

Я очень люблю "Игру в джин", и неслучайно история о двух людях, оказавшихся на обочине жизни, отмечена Пулитцеровской премией. Это хорошая литература. Пьесу будет ставить молодой режиссер Наталья Наумова, это ее дебют. Наталья — кинематографический человек, снимает кино, но сейчас она попробует себя как театральный режиссер. Это ее первый опыт в театре, она волнуется. Премьера спектакля состоится в марте-апреле.

— Сейчас в СМИ много говорят о цензуре. Как вы считаете должна быть цензура?

— Я думаю, что не смогу ответить на ваш вопрос однозначно. Цензура существует. Не хочу опошлять нашу беседу размышлениями о том, кто нас кормит и кто нам платит. Вот, например, в театре хотят поставить пьесу… Простите за банальный вопрос: "А деньги у вас есть, чтобы ставить спектакль?"

Театр не может сам себя кормить и содержать, ему нужна помощь, это известно во всем мире. Театру платит либо государство, либо меценат. Мы все вместе идем к тем людям, которым хотим понравиться, — может, нам дадут немного денег… И я говорю это, не боясь, называя вещи своими именами. Жизнь такова. А в нашей стране в этом плане есть очень богатые традиции.

— А вам высказывали пожелания, как ставить произведения?

— Я прожил счастливую жизнь, потому что мне не запрещали работать. Но нас убеждали: для того, чтобы поставить что-то авангардное, нужно как минимум две соцреалистические пьесы.

Я уже много лет живу в театре и только сейчас начал понимать, что такое понятие, как соцреализм, очень вредно для искусства. Соцреализм — это что такое? Простите, "колготки снимать или не очень". Хочу всегда говорить только правду и за 60 лет существования в театре понял, что соцреализм придумали злые люди. "Не так как должно быть, а так, как хотелось", — говорили теоретики соцреализма и рекомендовали сначала поставить четыре советские пьесы, а уж потом играть Чехова. Но сами при этом тайком ходили к нам в Театр имени Маяковского на "Трамвай "Желание". Именно на то, что их на самом деле волновало больше всего — странные и неожиданные отношения между мужчиной и женщиной.

— То, как вы задумали театр, и то, чем он стал сейчас… Ваши планы реализовались?

— Трудно ответить на ваш вопрос. Театр — это живой и сложный организм, и в нем постоянно кипит жизнь.

У нас много новых молодых талантливых актеров. История знает много случаев, когда одаренные профессионалы своего дела сообща так и не смогли создать ничего выдающегося. Часто бывает, что талантливые актеры встречаются и ничего не происходит — зрителю не интересно, как они работают над ролями, зритель приходит за результатом.

У меня были случаи, когда в гримерной ко мне подводили актрису и говорили: "Познакомьтесь — это Марья Семеновна, она будет играть вашу жену". И нужно моментально настроиться и сыграть правду, а это нелегко. Вот поэтому я больше люблю театр, когда есть возможность вместе подумать, настроиться на образ, найти решение.

Для меня именно совместная плодотворная работа является первостепенной задачей. Руководство театром — очень трудоемкое дело. И это моя единственная и настоящая любовь. И как бы трудно не было, она будет со мной до конца.

— Актерам, как и зрителю, сегодня также важен результат. Он выражается в признании, славе. Сегодня огромная конкуренция среди творческих людей, а хочется быть признанным, везде званным, это помимо творчества, так сказать, приятный бонус…

— Актерская профессия ежедневно меняется, я уже не говорю о ежедневных процессах, которые происходят в жизни. Согласен, что сегодня в особенности много соблазнов вокруг, но если актер готов буквально везде демонстрировать себя, то это тоже неправильно. Я знал актеров, которые профукали свою жизнь, рассказывая анекдоты. На виду нужно быть только в творчестве. Однажды я услышал от великого Райкина гениальную фразу: "В нашей профессии очень важен закон сохранения эмоций". То, что отдается банкетам и презентациям, отнимает у сцены.

— К 20-летию вашего театра будет ли какой-нибудь телеканал делать документальное кино о вашем театре?

— О нас вышло два хороших фильма, их сняли Первый канал и канал ТВЦ. Нельзя пожаловаться, что телевидение обходит нас вниманием, но если кто-то захочет еще снять — мы не будем против.

Расскажу потрясающую историю из своей жизни. Однажды после спектакля ко мне на улице подошел молодой человек. Такая короткая пауза, ни "здрасьте", ни "до свидания", и вдруг он меня спрашивает: "А вы, почему так на эту женщину кричали?" Я начал философско-размышлительные разговоры. Он пропустил все мои объяснения мимо ушей и сказал мне: "Нельзя на женщину так кричать, это нехорошо". Его так задела моя игра, что он воспринял происходящее на сцене за чистую монету.

Воздействие театра! Вот это для меня важно, а все остальное — чепуха… И я не вижу проблемы в том, что телевидение не освещает все процессы, которые происходят в нашем коллективе. Тот, кому интересно, сам найдет информацию о наших спектаклях.

— Расскажите немного о премьерах сезона, которые пройдут в этом году в театре?

— Наш новогодний подарок — это спектакль "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака, который мы выпускаем прямо к Новому году. Наш театр выиграл грант на постановку у Департамента культуры г. Москвы, и мы очень благодарны за такой подарок.

На основной сцене идет новый мюзикл "Жанна д'Арк — белая ворона", в котором занята почти вся труппа театра.

Недавно вышел спектакль "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса. В этой пьесе я играл более 20 лет на сцене Театра имени Владимира Маяковского, поэтому постановка для меня значима.

После Нового года мы ждем спектакль "Игра в джин" с Наталией Белохвостиковой в главной роли.

И надеемся завершить сезон выпуском пьесы "Мораль пани Дульской".

— Армен Борисович, если можно, новогодние поздравления для читателей "Правды.Ру" от вас…

— Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы ваша жизнь складывалась только так, как вы сами хотите! Здоровья и успехов во всем!!!

Ваш Армен Джигарханян.

Беседовала и подготовила к публикации Анжела Якубовская

Читайте также:

Армен Джигарханян: Боюсь выносить страшный приговор

Кота Армена Джигарханяна увековечили в кино

Армен Джигарханян: "Общество порой не принимает элиту"

Армен Джигарханян: Невозможно смотреть порнографию больше двух минут


Джигарханян: В театре должна быть диктатура
Темы театр меценат цензура Армен Джигарханян
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Трамп у власти. Что будет с Киевом
Прогнозы и статистика
Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Как отстоять права
Армен Джигарханян: Воздействие театра! Остальное - чепуха…
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Сейчас читают
Любовные клише Леонида Андреева
Россия
Любовные клише Леонида Андреева
Из-за суровых морозов солдаты в Сибири перешли на лук и сало
Общество
Из-за суровых морозов солдаты в Сибири перешли на лук и сало Видео 
Древесные опилки заменят картошку?
Технологии
Древесные опилки заменят картошку?
Безработный нашел на своем огороде мешки с деньгами
Занимательные Новости
Безработный нашел на своем огороде мешки с деньгами
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Происшествия
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Украина
Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Воспитание
Враги народа
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Общество
Социологи: Россияне мечтают собрать СССР-2
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский
Комментарии
Сергей В(Одноклассники) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
fJmurYAGeuqkPxV Что стоит за решением позволить акушеркам принимать роды
koreisha alexa Юнкер: Теракт в Берлине не изменит европейскую миграционную политику
vkontakte_181538182 Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
vkontakte_37083006 СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
vkontakte_205943643 Из-за суровых морозов солдаты в Сибири перешли на лук и сало
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
игорь копылевич ﻿По "делу "Боярышника" сядут даже "шишки"
Ivanov Alexandr Официальное название Керченскому мосту выберут голосованием
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?