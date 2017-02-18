Секты экстремистов: Тревогу бить уже поздно?

Недавно в Крыму произошло заседание "круглого стола" с участием мусульманского духовенства, на котором участниками была высказана серьезная озабоченность активизацией на территории полуострова радикальных и экстремистских сект исламского толка.

"Была отмечена активизация, в частности, таких сект, как "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), "Хабашиты" (именующие себя "Таврическим муфтиятом", но подчиненные киевскому муфтию Ахмаду Тамиму), "Братья-мусульмане" (запрещены в РФ) и "салафиты" (филиал киевского центра "Ар-Раид", учрежденного "Братьями-мусульманами" ряда арабских стран, переименовавшийся в "Созидание")", — говорится в материалах "круглого стола", который провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Насколько велика эта опасность в масштабах всей России? Адекватны ли предпринимаемые властями меры противодействия? Что еще можно было бы предпринять для предотвращения исламского экстремизма?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин сказал "Правде.Ру", что проблема активизации экстремистских исламских сект существует не только в Крыму.

"Факты выявления ячеек запрещенных экстремистских организаций — это "Хизб ут-Тахрир" и целый ряд других — фиксируются по всей стране, от Центральной России до Дальнего Востока. И здесь ни один регион не является исключением. Я могу сказать, что такие ячейки постоянно выявляются и ликвидируются на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в северных территориях", — сообщил парламентарий.

При этом он отметил, что в Крыму проблема осложняется специфическим местным фактором — наличием подрывной деятельности со стороны киевских властей: "Что касается Крыма и Севастополя, там ситуация осложняется попытками Украины дестабилизировать ситуацию через засылку сотрудников спецслужб, которые занимаются экстремистской и террористической деятельностью".

Депутат подчеркнул, что российские спецслужбы постоянно следят за ситуацией: и в плане предотвращения вербовки адептов экстремистских сект среди молодежи и лиц старшего возраста, и в плане предотвращения ими противозаконных действий вплоть до террористических актов. А законодательство на этот счет ужесточено еще несколько лет назад, предусматривая как административную, так и уголовную ответственность за подобные деяния.

Член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, профессор МГЛУ Роман Силантьев в целом солидарен с Дмитрием Вяткиным. Но он не согласился с мнением о принадлежности к экстремистам движения "хабашитов".

"Хабашиты — это не угрожающая секта, она у нас не запрещена и угрозы нашей национальной безопасности не приносит. Это сунниты, которые очень не любят ваххабитов. Я от них особого вреда не вижу", — заявил эксперт "Правде.Ру".

В отношении вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, противодействия этому, возможностей улучшения ситуации Роман Силантьев был несколько пессимистичен: "Конечно, у нас молодежь вербуется, как и в обычные секты. Есть секты экстремистские, есть террористические. Есть, конечно, и бдительность правоохранителей, их ловят, литературу изымают, в принципе полегче, чем раньше, но закон проблемы не решает".

Одно исчерпывающее решение эксперт "Правды.Ру" предлагает: "Запретить ваххабизм и приложить усилия к тому, чтобы последователи этого течения покинули страну, это бы самым радикальным образом оздоровило ситуацию. Многие уже выехали — ну и хорошо".

Но ведь "выезжают" (или, по крайней мере, пытаются это сделать) не только ваххабитские вербовщики, но и завербованные ими жертвы, как показывает хотя бы резонансное уголовное дело несчастной Вари Карауловой. А вовлечение молодежи в свои сети что исламские, что любые другие экстремистские "гуру" с немалым успехом могут проводить и дистанционно — через тот же Интернет.

Тем более, что причинами, увы, более частого, чем хотелось бы, неправильного выбора молодежи является не только ненужность, оставленность и прочие признаки "неблагополучности" и "педагогической запущенности".

Среди них, как это ни печально, еще и пассионарность молодых людей, не нашедшая для себя более достойного, чем экстремизм, выхода. В сектантство идут не только те, кто не нашел себе возможности не только для утешения, обретения смысла жизни, но и подвига в традиционных местах и структурах. И только запретами "вербовщиков" (тем более, это с каждым днем все более технически сложно) дело не решить.

Условно говоря, для того чтобы пассионарная молодежь не очаровывалась псевдоромантическим флёром кровавого ИГИЛ, запрещенного в России, ему желательно иметь достойную альтернативу.

Тем не менее, драматизировать ситуацию тоже не стоит. Сектантство, в том числе и в России, существует с незапамятных времен. Это как болезнь — неприятно, конечно, но если иметь достаточно эффективные средства если не идеальной "профилактики", то хотя бы "лечения" — слишком уж алармировать нет никаких оснований.

Тем более, что даже в цитированном в начале этой статьи сообщении есть достаточно оптимистичный момент — на опасность исламского экстремизма указали сами же лидеры умеренного ислама! Так что в данной ситуации, вспоминая крылатую фразу Глеба Жеглова, эффективность правоохранительной системы любой страны измеряется не числом воров, а тем, насколько успешно их удается ловить.

В России, как следует из убедительных мнений наших экспертов, противодействие экстремистским сектам поставлено достаточно успешно. Что не может не радовать — пусть это и не означает, что и профильным госструктурам, и всему обществу можно ослабить бдительность в борьбе с этим злом.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!