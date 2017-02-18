Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Власть
Власть Выборы Силовые структуры Партии
Автор Юрий Носовский

Секты экстремистов: Тревогу бить уже поздно?

Политика » Власть

Недавно в Крыму произошло заседание "круглого стола" с участием мусульманского духовенства, на котором участниками была высказана серьезная озабоченность активизацией на территории полуострова радикальных и экстремистских сект исламского толка.

359683.jpeg

"Была отмечена активизация, в частности, таких сект, как "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), "Хабашиты" (именующие себя "Таврическим муфтиятом", но подчиненные киевскому муфтию Ахмаду Тамиму), "Братья-мусульмане" (запрещены в РФ) и "салафиты" (филиал киевского центра "Ар-Раид", учрежденного "Братьями-мусульманами" ряда арабских стран, переименовавшийся в "Созидание")", — говорится в материалах "круглого стола", который провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Насколько велика эта опасность в масштабах всей России? Адекватны ли предпринимаемые властями меры противодействия? Что еще можно было бы предпринять для предотвращения исламского экстремизма?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин сказал "Правде.Ру", что проблема активизации экстремистских исламских сект существует не только в Крыму.

"Факты выявления ячеек запрещенных экстремистских организаций — это "Хизб ут-Тахрир" и целый ряд других — фиксируются по всей стране, от Центральной России до Дальнего Востока. И здесь ни один регион не является исключением. Я могу сказать, что такие ячейки постоянно выявляются и ликвидируются на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в северных территориях", — сообщил парламентарий.

При этом он отметил, что в Крыму проблема осложняется специфическим местным фактором — наличием подрывной деятельности со стороны киевских властей: "Что касается Крыма и Севастополя, там ситуация осложняется попытками Украины дестабилизировать ситуацию через засылку сотрудников спецслужб, которые занимаются экстремистской и террористической деятельностью".

Депутат подчеркнул, что российские спецслужбы постоянно следят за ситуацией: и в плане предотвращения вербовки адептов экстремистских сект среди молодежи и лиц старшего возраста, и в плане предотвращения ими противозаконных действий вплоть до террористических актов. А законодательство на этот счет ужесточено еще несколько лет назад, предусматривая как административную, так и уголовную ответственность за подобные деяния.

Член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, профессор МГЛУ Роман Силантьев в целом солидарен с Дмитрием Вяткиным. Но он не согласился с мнением о принадлежности к экстремистам движения "хабашитов".

"Хабашиты — это не угрожающая секта, она у нас не запрещена и угрозы нашей национальной безопасности не приносит. Это сунниты, которые очень не любят ваххабитов. Я от них особого вреда не вижу", — заявил эксперт "Правде.Ру".

В отношении вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, противодействия этому, возможностей улучшения ситуации Роман Силантьев был несколько пессимистичен: "Конечно, у нас молодежь вербуется, как и в обычные секты. Есть секты экстремистские, есть террористические. Есть, конечно, и бдительность правоохранителей, их ловят, литературу изымают, в принципе полегче, чем раньше, но закон проблемы не решает".

Одно исчерпывающее решение эксперт "Правды.Ру" предлагает: "Запретить ваххабизм и приложить усилия к тому, чтобы последователи этого течения покинули страну, это бы самым радикальным образом оздоровило ситуацию. Многие уже выехали — ну и хорошо".

Но ведь "выезжают" (или, по крайней мере, пытаются это сделать) не только ваххабитские вербовщики, но и завербованные ими жертвы, как показывает хотя бы резонансное уголовное дело несчастной Вари Карауловой. А вовлечение молодежи в свои сети что исламские, что любые другие экстремистские "гуру" с немалым успехом могут проводить и дистанционно — через тот же Интернет.

Тем более, что причинами, увы, более частого, чем хотелось бы, неправильного выбора молодежи является не только ненужность, оставленность и прочие признаки "неблагополучности" и "педагогической запущенности".

Среди них, как это ни печально, еще и пассионарность молодых людей, не нашедшая для себя более достойного, чем экстремизм, выхода. В сектантство идут не только те, кто не нашел себе возможности не только для утешения, обретения смысла жизни, но и подвига в традиционных местах и структурах. И только запретами "вербовщиков" (тем более, это с каждым днем все более технически сложно) дело не решить.

Условно говоря, для того чтобы пассионарная молодежь не очаровывалась псевдоромантическим флёром кровавого ИГИЛ, запрещенного в России, ему желательно иметь достойную альтернативу.

Тем не менее, драматизировать ситуацию тоже не стоит. Сектантство, в том числе и в России, существует с незапамятных времен. Это как болезнь — неприятно, конечно, но если иметь достаточно эффективные средства если не идеальной "профилактики", то хотя бы "лечения" — слишком уж алармировать нет никаких оснований.

Тем более, что даже в цитированном в начале этой статьи сообщении есть достаточно оптимистичный момент — на опасность исламского экстремизма указали сами же лидеры умеренного ислама! Так что в данной ситуации, вспоминая крылатую фразу Глеба Жеглова, эффективность правоохранительной системы любой страны измеряется не числом воров, а тем, насколько успешно их удается ловить.

В России, как следует из убедительных мнений наших экспертов, противодействие экстремистским сектам поставлено достаточно успешно. Что не может не радовать — пусть это и не означает, что и профильным госструктурам, и всему обществу можно ослабить бдительность в борьбе с этим злом.

Читайте также:

Профессор миссиологии: Детям нужно рассказывать о сектах

Приговор Карауловой: казнить нельзя помиловать

"Урок терроризма": Зачем школьников пугали шахидами и расстрелом

Раненый зверь опаснее: ИГИЛ меняет тактику вербовки

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Варвара Караулова арестована в Москве
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Секты экстремистов: Тревогу бить уже поздно?
Россия
Вещий Олег — киевский или русский?
Мировая кооперация
Без России Украину ждет погружение в каменный век
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Венгрия любит Россию за энергию
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Катастрофа в США: угроза перерастает в бедствие
Сейчас читают
С хунтой пора кончать: лидеры ДНР и ЛНР анонсировали освобождение Донбасса военным путем
Украина
С хунтой пора кончать: лидеры ДНР и ЛНР анонсировали освобождение Донбасса военным путем Видео 
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Министерство обороны
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Моя семья
10 мифов об алкоголе
Медики выяснили, когда курение может быть полезно
Здоровье
Медики выяснили, когда курение может быть полезно Видео 
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
Белоруссия
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Восточная Европа
Венгрия любит Россию за энергию
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Кто допишет таблицу Менделеева?
Чаепития в Академии
Кто допишет таблицу Менделеева?
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
Сергей Фролов(Google) Павел ГЛОБА: "Проклятие Лермонтова существует"
Михаил Богданов(Одноклассники) Украина — разменная карта политики США
Sonia Son Владимир ОЛЕЙНИК: силой объединить Украину невозможно
Sonia Son Война по-киевски: терроризм и блокада
Николай Изергин "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Victor Equitable "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Виктор Гольдмахер Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Arik Karapetian Украина готовится официально объявить России войну
Михаил Рожик Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
ASKEPTIC . Российские фанаты разоблачили фильм BBC о "бойне на ЧМ-2018"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?