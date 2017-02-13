Кадры решают: что важно знать о "новых" и "старых" губернаторах

В понедельник стало известно об отставке еще одного главы региона. О досрочном сложении полномочий заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

На пресс-конференции в Новгороде он сообщил, что принял решение отказаться от участия в выборах главы области в сентябре нынешнего года. Регионом Митин руководил с 2007 года, и за это время, по его словам, Новгородская область стала для него родным краем. Он также сообщил, что уходит по собственному желанию и уже попросил главу государства о новом месте работы.

Временно исполняющим обязанности губернатора Владимир Путин назначил 37-летнего Андрея Никитина. До сего дня Никитин возглавлял "Агентство стратегических инициатив", которым руководил с 2011 года. Стоит отметить, что на должность главы агентства проводился весьма жесткий конкурсный отбор, победителем которого и стал Андрей Никитин.

Вообще же, стоит отметить, что ныне претендентам на посты глав регионов приходится проходить весьма жесткий отбор. В администрации главы государства задействуют новую систему оценки и подбора кадров на высокие должности.

"До сих пор кандидаты обязательно проходили через обычное собеседование, проверку кадровой службы, проверку на коррупционные риски. Кроме того, их ожидало двухчасовое компьютерное тестирование, которое и так уже проходят многие сотрудники администрации президента. Но теперь кандидат на должность главы региона проходит еще и четырехчасовое интервью по очень широкому кругу вопросов, в ходе которого его оценивает целая группа экспертов. Разумеется, по итогам эксперты дают свои заключения", — рассказал изданию "Взгляд" источник в администрации президента.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал "Правде.Ру", что при подборе кадров теперь учитываются несколько критериев.

"Первый — это чистота с точки зрения коррупционных проявлений. Это сейчас в приоритете. Второе — человек должен быть подготовлен, должен быть эффективен, должен зарекомендовать себя как успешный управленец на разных постах. И третье, конечно, важны его публичные качества. Губернатор — это должность все-таки выборная. Хотя рекомендует президент, но голосовать-то избирателям. Поэтому очень важно, чтобы это не был "человек в футляре", не способный играть по принципам выборной политики. Но если у человека не было публичного опыта, довольно сложно предсказать, сможет ли он выиграть выборы", — подчеркивал в интервью "Правде.Ру" эксперт.

Нетрудно заметить, что предпочтение отдается молодым, но уже опытным руководителям, что, собственно, подтверждено и сегодняшним назначением.

При этом проверка настолько серьезная, что некоторые кандидаты сами отказываются от ее прохождения.

Выбранные кандидатуры предлагаются на рассмотрение главе государства — окончательное решение принимает Владимир Путин.

Система оценки касается не только кандидатов на посты глав регионов, но и действующих губернаторов. Здесь можно выделить четыре главных критерия.

Во-первых, это социально-экономические показатели. Один из важных пунктов, на которые обращают внимание, — уровень инвестиционной активности. Что понятно, ведь это новые предприятия, рабочие места, налоги.

Во-вторых, оцениваются выборы. Не только результат губернатора, хотя и это тоже, разумеется. Но также обращают внимание на то, как проходят местные выборы, насколько активно участвуют в них избиратели.

В-третьих, конфликт интересов и коррупция. Не секрет, к примеру, что родственники губернаторов оказываются вовлечены в различные бизнес-схемы. Понятно, что это никогда нельзя было занести в актив главы региона. Просто теперь это оценивается отдельно.

В-четвертых, консолидация региональной элиты. Одной из причин отставок глав регионов часто становятся как раз конфликты на местном уровне, при которых, разумеется, было бы наивно думать о развитии.

Критерии оценки деятельности губернаторов существовали и раньше. Например, в 2006 году рабочая группа Госсовета по вопросам совершенствования механизмов исполнения органами государственной власти своих полномочий предложила 127 критериев оценки качества управления регионами. В последующие годы число показателей возросло чуть ли не до двух сотен.

Нынешняя система куда более компактна. Конечно, окончательные выводы можно будет сделать спустя какое-то время. Хотя, по мнению экспертов, уже сейчас можно говорить, что новая система отбора кандидатов на посты глав регионов и оценки деятельности губернаторов вполне логичны.

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