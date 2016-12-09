Советник Трампа рассказал о признании Крыма и катастрофе с Украиной

Советник избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж назвал "катастрофическим" уровень дезинформации, на которой строились решения внешних игроков по Украине и Крыму.

Фото: AP

Пейдж назвал историю событий последних лет на Украине в целом и в Крыму в частности одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей" за последнее время и выразил уверенность, что ошибочные представления удастся преодолеть.

Говорил Пейдж и о санкциях. Он считает, что они больше повредили Западу, нежели России, сообщает РИА Новости.

"Американские, равно как и европейские компании высоко заинтересованы в возвращении на российский рынок. Их интерес затрагивает широкий спектр секторов", — добавил Пейдж.

Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибыл в Москву накануне. В российской столице у него запланирован ряд переговоров политиками и бизнесменами.

Эксперты говорят, что, скорее всего, речь идет о подготовке встречи на высшем уровне Дональда Трампа и Владимира Путина, либо о приезде Трампа в Москву. Это такой предварительный визит доверенного лица Трампа для того, чтобы обговорить все детали возможного проведения подобного мероприятия на высшем уровне.

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала в Вашингтоне к Петру Порошенко доверия нет, там идут смотрины "альтернативных кандидатов". Как сообщает украинское издание "Вести", ссылаясь на свои источники, в Белом доме говорят о крайнем раздражении Киевом и, вероятно, полной смене политической карты уже к лету 2017 года.

Обозреватель издания считает, что это мощный сигнал. "Украина играла на поле Клинтон, а у Пола Манафорта (политтехнолог избранного президента США) хорошая память — и куда лучше она у самого Дональда Трампа. Такое не прощают", — сообщил источник издания.

По словам политолога Владимира Фесенко, "Трамп пока не определился по украинскому вопросу — у него нет людей, которые занимались бы Украиной. Переговоры с Россией, даже возможная сделка, которые будут касаться Украины могут за нас что-то решить".Также, как сообщил источник "Вестей", США больше не имеют прямых интересов на Украине.

А вот с Россией строить отношения новый президент заинтересован. В ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

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