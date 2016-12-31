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Источник Правда.Ру

Дональд Трамп поздравил с Новым годом даже своих врагов

Мир

Поздравление с Новым годом опубликовал в своем Twitter избранный президент США Дональд Трамп. При этом не забыл он и свох врагов.

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Фото: AP

"Поздравляю с Новым годом всех, включая многих моих врагов и тех, кто боролся со мной, проиграл и теперь не знает, что делать. Любви!" - написал Трамп в своём микроблоге.

Напомним, 8 ноября кандидат от республиканцев миллиардер Дональд Трамп победил на всеобщих президентских выборах в США, опередив свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Несмотря на огромные претензии и обиды Обама и Клинтон признали поражение демократов. Однако при этом противники Трампа, и в первую очередь, уходящий президент США, продолжают настаивать на то, что победа республиканцу досталась благодаря "руке Кремля" и "российским хакерам".

При этом до сих пор никаких доказательств этим громким обвинениям представлено не было. Однако этот факт не помешал Бараку Обаме под занавес своего пребывания в Овальном кабинете выдать очередную порцию санкций против России.

Как сообщала Правда.Ру, Вашингтон в четверг объявил о новых санкциях в отношении России - якобы за совершенные кибератаки, "вмешательство" в избирательный процесс и "преследования американских дипломатов в России".

В частности, объявлено о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".

Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке".

Эти действия, согласно пресс-релизу, предприняты в ответ на "преследование американского дипломатического персонала в России сотрудниками охраны и полицейскими".

В ответ на эти действия Вашингтона, Россия не будет выдворять американских дипломатов.  Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что по сложившейся международной практике у нашей страны есть все основания для адекватного ответа.

По словам Владимира Путина, оставляя за собой право на ответные меры, Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, а все дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный  президент США Дональд Трамп.

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