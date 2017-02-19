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В посольстве США в Киеве ответили на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

Мир

В посольстве США в Киеве прокомментировали признание Россией паспортов ДНР и ЛНР. По мнению дипломатов, это противоречит целям минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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"Признание Россией документов сепаратистских "республик" вызывает тревогу и противоречит согласованным целям минских соглашений", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, накануне президент России подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как рассказал "Правде.Ру" эксперт Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов эта мера направлена на облегчение жизни граждан самопровозглашенных республик: люди в последнее время не могут получить ни одного документа от украинских структур.

"Этот своевременный документ ставит жирный крест на всех воплях, визгах и причитаниях представителей экспертного сообщества, многие из которых в последнее время — месяц, а то и более — говорили, что Россия сливает Новороссию, отказывается от республик Донбасса. На всех этих разговорах теперь поставлена жирная точка", — отметил эксперт.

Напомним, ранее в Интернете появилась петиция, в которой президента России просят признать ДНР и ЛНР. Она набрала больше 11 тысяч подписей.

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