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Источник Правда.Ру

После иркутского инцидента правоохранительные органы изымают алкоголь тоннами

Общество

Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Изъято уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

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Источник фото: архив Правды.Ру

В рамках расследования задержаны 12 человек - это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник"

Напомним, в Иркутской области произошло массовое отравление "Боярышником". По последним данным, число погибших от спиртосодержащего средства выросло уже до 71 человека.

"Общее число пострадавших - 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", - цитирует РИА Новости представителя Минздрава региона Татьяну Шкурскую.

После случившегося в области запретили продавать "Боярышник", а также начали проверять все места, где могут незаконно распространять алкоголь. В регионе объявили режим ЧС и траур по погибшим.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц).

Потребителей суррогатного спиртосодержащего средства "Боярышник" в Иркутске специально "подсаживали" на продукцию, которая привела к отравлению, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для них не было никаких документов, для них не было ни сертификата, ничего... Такую продукцию продавали какой-то период времени, и человек, который первым смог говорить после доставки в стационар, он сказал, что купил эту бутылку в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал, и все было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество, совершенно очевидно", - цитирует Попову РИА Новости.

Бороться с продажей "Боярышника" и аналогичных продуктов необходимо и в других городах, уверены эксперты. Напомним, в 2015-м в Новосибирской области умерло 455 человек. В Самарской области - 3027. В Москве за год погибли 2513 человека, которым констатировали отказ органов или смертельный ожог, отравление метилом от "спиртосодержащих жидкостей". В Питере - 1090. Все эти тысячи - статистика в течение года.

К примеру, представители Росалкогольрегулирования совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области на днях обнаружили подпольный водочный цех в Екатеринбурге. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

"В ходе проверки складских помещений по ул. Фронтовых бригад в Екатеринбурге установлен факт незаконного производства алкогольной продукции. Обнаружено свыше 11 тыс. бутылок поддельного алкоголя, 7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тыс. поддельных федеральных специальных марок", - сказали там.

По данным ведомства, алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость и марки арестованы и изъяты. "Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу проводится административное расследование", - уточнили в пресс-службе.

Отметим, доля употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей, по данным Центра Исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА, составляет порядка 1 миллиарда литров в год - это около 30% всех крепких напитков, употребляемых россиянами.

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Смерть под колпачком: в Иркутске массовые отравления "Боярышником"
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