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Источник Правда.Ру

ОНФ составит рейтинги "убитых" дорог

Общество

В Общероссийском народном фронте разрабатывают приложение для мобильных устройств, с помощью которых можно будет пожаловаться на качество дорог. Займутся этим активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог".

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По словам эксперта проекта Дмитрия Цопова, с помощью приложения можно будет сообщить о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка. "Или часто так бывает, что дорожные знаки скрыты листвой, не работает светофор", - добавил Цопов.

Координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев (фракция "Единая Россия") сказал, что первый этап реализации проекта намечен на март, второй пройдет с апреля по сентябрь, а третий состоится в октябре - декабре, сообщает ТАСС.

Он отметил, что граждане России мало участвуют в изменении дорожной политика в регионах. В результате очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды.

"Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики", - отметил Васильев.

По его словам, в рамках проекта запущен сайт, на котором каждый желающий сможет отметить проблемный участок автодороги или проголосовать за него. 

"То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта", - подчеркнул координатор проекта ОНФ. Александр Васильев добавил, что после того, как рейтинги будут составлены, их направят в органы власти.

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