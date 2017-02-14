ОНФ составит рейтинги "убитых" дорог

В Общероссийском народном фронте разрабатывают приложение для мобильных устройств, с помощью которых можно будет пожаловаться на качество дорог. Займутся этим активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог".
По словам эксперта проекта Дмитрия Цопова, с помощью приложения можно будет сообщить о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка. "Или часто так бывает, что дорожные знаки скрыты листвой, не работает светофор", - добавил Цопов.
Координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев (фракция "Единая Россия") сказал, что первый этап реализации проекта намечен на март, второй пройдет с апреля по сентябрь, а третий состоится в октябре - декабре, сообщает ТАСС.
Он отметил, что граждане России мало участвуют в изменении дорожной политика в регионах. В результате очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды.
"Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики", - отметил Васильев.
По его словам, в рамках проекта запущен сайт, на котором каждый желающий сможет отметить проблемный участок автодороги или проголосовать за него.
"То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта", - подчеркнул координатор проекта ОНФ. Александр Васильев добавил, что после того, как рейтинги будут составлены, их направят в органы власти.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.
Как рассказал предприниматель Урмас Сыырумаа, эстонской экономике мешает развиваться "политическое упрямство".
В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.