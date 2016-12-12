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Опрос: Россияне ценят права и свободы, гарантированные Конституцией

Общество

12 декабря отмечается День Конституции. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян имеет общее представление об основных положениях Конституции РФ.

Опрос: Большинство россиян имеет только общее представление о К
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

При этом 34% респондентов сказали, что документ крайне важен для жизни общества, 32% — что его роль незначительна и 27% — что все положения Конституции являются лишь формальностью, а в реальности не исполняются.

По мнению 51% россиян, самым важным правом, провозглашённым Конституцией, является охрана здоровья. 46% считают таковым право на жилище и на жизнь, а право на труд и на образование — по 44%. Результаты опроса также показывают, что с высшим сводом законов государства сегодня в целом знакомо 72% граждан. Однако 64% имеют только общее представление о его основных положениях.

"После всплеска интереса к Конституции, связанного с широкомасштабным празднованием ее 20-летнего юбилея, уровень информированности об Основном законе вернулся к своим обычным значениям. Для повышения такой информированности, очевидно, стоит сделать упор на знакомстве с Конституцией новых поколений россиян, т. е. нынешних школьников и студентов. Тем не менее граждане, даже не помня в деталях Конституцию, хорошо представляют и высоко ценят основной набор гарантированных ею прав и свобод. Приоритет здесь отдается социальным и экономическим правам, политические же свободы сегодня кажутся менее значимыми", — рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Социологическое исследование было проведено 3-4 декабря 2016 года в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объём выборки 1600 человек. Выборка представляет население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

Напомним, Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2004 году Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, изменяющие праздничный календарь России. С 2005 года 12 декабря более не является в России выходным днём, а День Конституции 12 декабря причислен к памятным датам России.

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