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Источник Правда.Ру

Совет ЦРУ от Симоньян: говоря о России, используйте лексику пострашнее

Общество

Несколько советов сотрудникам Центрального разведывательного управления США для того, чтобы не допустить признания нормальности России, дала главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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Написать статью, которая появилась на странице Симоньян в Facebook, ее заставили заявления западных политиков о России, не соответствующие действительности, а также многочисленные  публикаций в западной прессе с обвинениями в адрес российских СМИ в пропаганде.

"Для большей части западного истеблишмента мысль о том, что Россия - нормальная, так же дика, как мысль о том, что земля квадратная. Человек, который вслух провозглашает Россию нормальной, либо идиот, либо провокатор, либо и то и другое. В прессе и даже в заявлениях разнообразных лиц мы каждый день наблюдаем это граничащее с расизмом провозглашение нашей нутряной, природной, не подлежащей коррекции ненормальности", - написала Симоньян на своей странице в Facebook.

По ее мнению, это происходит из-за "неинформированности, детсадовского невежества, непривычки работать с фактами, от падкости на готовые к употреблению формулы мироустройства". 

По мнению главного редактора RT, ради того, чтобы остановить Дональда Трампа в его "преступных попытках" признать нормальность России, западный истеблишмент вышел на священную битву. "Может, у него и не будет таких попыток, но, как минимум, он об этом заявлял, а это уже за пределами допустимого", - написала Симоньян.

В связи с этим она дала несколько советов "коллективному ЦРУ", среди которых - напоминать народу "про коварство" телеканала RT и информационного агентства Sputnik.

"Используйте лексику пострашнее. Информационный повод искать не нужно, народ уже привык. Топите пожестче! Как, например, вчера, когда пресс-секретарь НАТО заявила, что Sputnik - это пропаганда. И это вслед за ВВС перепечатала вся уважаемая британская пресса. Не по отмашке, конечно. Просто понравился текст", - подчеркнула Симоньян.

Симоньян также посоветовала ЦРУ напоминать, что "Трамп у России на крючке". "Но все-таки лучше кого-нибудь грохнуть. Так, чтобы уж наверняка. Вас ли мне учить", - написала она, добавив, что эта фраза использована в ироничном контексте и не является призывом к американским спецслужбам кого-либо убивать.

Недавно сразу три ведущих британских СМИ - телеканал BBC, издания Times и Independent - одновременно опубликовали статьи про деятельность информационного агентства Sputnik, обратившись за помощью к НАТО и повторив уже неоднократно озвученные обвинения в пропаганде, но не приведя обоснованных доказательств.

Как сообщала "Правда.Ру", Facebook блокировал функцию публикации ссылок, картинок и видео на странице RT после трансляции пресс-конференции Барака Обамы. Во время трансляции телеканал "Настоящее время" подал жалобу в администрацию Facebook, обвинив RT в нарушении авторских прав. "Настоящее время" - проект американского "Радио "Свобода", которое финансирует госдепартамент США. 

Эта блокировка не вызвала особого удивления у Маргариты Симоньян. По ее словам, если бы госдеп мог, он бы и воздух отключил российским СМИ.

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