В "Останкино" ответили на обвинения в отуплении населения

Телевизионный технический центр "Останкино" направил в Останкинский районный суд возражения по поводу иска об отуплении населения. Его подал гендиректор одного из пиар-агентств. Он заявил, что регулярный просмотр телевизионных программ негативно отразился на его здоровье.

У мужчины "ухудшилось самочувствие, мыслительные процессы затормозились, и на лицо было явное нарушение памяти". Причиной этого истец назвал избыточную информацию, которая бесконечным потоком транслируется из телевизора: телешоу, новости, реклама, сериалы, фильмы и т. д.

Такой эффект вызвали именно вечерние программы, уверен мужчина. С "Останкино" он хочет получить 988 тысяч рублей морального вреда, пишет Life.ru.

Однако в "Останкино" считают, что обвинения — не по адресу. Во-первых, центр лишь оказывает услуги технического характера, но не определяет содержание телевизионных передач. Во-вторых, все утверждения истца о нарушениях здоровья, по мнению ответчика, субъективны и ничем не подтверждены.

В "Останкино" отметили, что предъявить претензии к телевидению в целом в нашей стране не к кому.

Напомним, ранее Правда.Ру писала, что телевизор тормозит эволюцию человечества — к такому выводу пришли ученые. Практически каждый житель планеты в течение дня смотрит телевизор не меньше 20 минут, говорят исследователи. Это минимальное количество времени, которого хватает только на просмотр новостей и погоды. На самом же деле люди просиживают у голубых экранов по нескольку часов в день.

Причем здесь эволюция? Дело в том, что время, проведенное у "волшебного ящика" — фактически потерянное. По статистике, на каждого жителя Земли приходится по 30-45 дней в год бессмысленного смотрения в экран. За это время можно было бы достичь колоссальных прорывов в науке, медицине и технике, сетуют ученые.

Кроме того, ученые выяснили: телевизор не только отнимает у человека пять лет жизни, он негативно сказывается на здоровье. Особенно мужском. Они заявили, что при просмотре ТВ на протяжении свыше 5 часов в день количество сперматозоидов снижается на треть, пишет MedDaily.ru.

Исследование данных 1200 здоровых молодых мужчин показало, что у любителей телепередач оказался более низкий уровень мужского гормона тестостерона, необходимого для выработки спермы. При этом сидение за компьютером, похоже, не создавало такого же негативного эффекта.

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