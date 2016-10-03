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Источник Правда.Ру

Качество сна в детстве влияет на развитие пагубных привычек

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Ученые из университета Питтсбурга выяснили, что продолжительность и качество сна в предподростковом возрасте влияют на развитие вредных привычек, а также на то, когда человек впервые попробует алкоголь, марихуану или другие вредные вещества.

Качество сна в детстве влияет на развитие пагубных привычек
Фото: REX

В исследовании приняли участие 200 мальчиков в возрасте 11 лет из западной Пенсильвании. Их матери заполняли специальный опросник, касающийся сна детей. Данный эксперимент стал частью более крупного и продолжительного исследования мальчиков в семьях с низким уровнем дохода, исследующего факторы, связанные с социальной уязвимостью и устойчивостью.

На основании результатов опроса были рассчитаны время и качество сна детей. А спустя 10 лет молодых людей опросили на предмет их опыта употребления алкоголя и марихуаны. Учитывая такие факторы, как социально-экономические проблемы и криминогенная обстановка в месте проживания, стало ясно, что качество и время сна действительно влияют на развитие вредных привычек.

Молодые люди, которые спали в детстве меньше, чаще сообщали, что впервые попробовали алкоголь и легкие наркотики в раннем подростковом возрасте, у многих это вошло в привычку. Сокращение времени сна на один час сокращало период до знакомства с вредными веществами примерно на 20%.

"Что мы должны делать, так это заботиться о достаточной продолжительности сна и улучшении его качества у детей, это позволит хотя бы сократить период потребления психоактивных веществ. В число мер профилактики наркомании и алкоголизма стоит добавить и эту", — сказал доктор Брант Хаслер.

Ранее Правда.Ру писала еще об одном исследовании, в результате которого стало известно, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам.

Как сообщает ВBC, исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 950 добровольцев. Специалисты изучали мозг испытуемых на протяжении дня, уделив особе внимание участкам, отвечающим за сон.

В итоге выяснилось, что в тот момент, когда участникам эксперимента нужно было решить сразу несколько задач, реакция мужчин и женщин отличалась: представительницы прекрасного пола пытались решить задачи одновременно, тогда как мужчины решали задания одно за другим.

При этом в такие моменты у женщин начинали работать сразу оба полушария мозга, тогда как мужчина продолжал использовать только одно. Исследователи заявили, что в связи с этим женщинам нужно отдыхать длительное время. Ученые считают, что спать им нужно на час дольше, чем мужчинам.

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