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Источник Правда.Ру

Как видят окружающий мир люди, лишенные зрения. ВИДЕО

Здоровье

Имитацию восприятия мира слепыми людьми показывает видео, появившееся в сети.

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Фото: скриншот с youtube.com

Конечно, точно понять, каким представляется мир человеку, лишенному способности видеть, узнать невозможно, считают ученые, ведь у каждого из них свое индивидуальное восприятие. У тому же 90 процентов информации об окружающем мире мы получаем именно через зрение.

Однако специалисты попытались на основании исследований создать видео, которое помогает узнать, как "видят" слепые люди.

В ходе исследований удалось выяснить, что картина мира слепого во многом зависит от того, во сколько лет он потерял зрение… Если это произошло в раннем возрасте, то мир воспринимается бесцветно. Люди, ослепшие в зрелом возрасте, могут видеть яркий непрерывный или меняющийся цвет.

Совсем по иному представляют себе мир люди, которые никогда не видели Солнца. Будучи слепыми от рождения или с младенческого возраста, они не знают ни образов мира, ни его красок. Для них зрение, как и визуальное восприятие, ничего не значит, поскольку область мозга, отвечающая за преобразование визуальной информации в изображение, у них просто не работает.

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