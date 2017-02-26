Имитацию восприятия мира слепыми людьми показывает видео, появившееся в сети.
Конечно, точно понять, каким представляется мир человеку, лишенному способности видеть, узнать невозможно, считают ученые, ведь у каждого из них свое индивидуальное восприятие. У тому же 90 процентов информации об окружающем мире мы получаем именно через зрение.
Однако специалисты попытались на основании исследований создать видео, которое помогает узнать, как "видят" слепые люди.
В ходе исследований удалось выяснить, что картина мира слепого во многом зависит от того, во сколько лет он потерял зрение… Если это произошло в раннем возрасте, то мир воспринимается бесцветно. Люди, ослепшие в зрелом возрасте, могут видеть яркий непрерывный или меняющийся цвет.
Совсем по иному представляют себе мир люди, которые никогда не видели Солнца. Будучи слепыми от рождения или с младенческого возраста, они не знают ни образов мира, ни его красок. Для них зрение, как и визуальное восприятие, ничего не значит, поскольку область мозга, отвечающая за преобразование визуальной информации в изображение, у них просто не работает.
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