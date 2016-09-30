За жестокое изнасилование москвички задержаны пять гастарбайтеров

В Москве задержали пятерых подозреваемых в групповом изнасиловании женщины на улице Земляной Вал на территории заброшенного депо.

Фото: АР

Как сообщает Лайф, патрулирующие территорию полицейские заметили на улице мужчину, лицо и одежда которого были в крови. Выяснилось, что он причастен к нападению на женщину.

Полиция сразу же прибыла на место происшествия, где обнаружила пострадавшую с резаными ранениями горла, а рядом с ней находились остальные подозреваемые. Позже выяснилось, что в отношении женщины применялись и действия сексуального характера.

"Врачи поставили диагноз — проникающие ножевое ранение шеи, геморрагический шок и инородное тело во влагалище (злоумышленники совершали насильственные действия с помощью бутылки)", — сообщил источник в правоохранительных органах.

На данный момент подозреваемые находятся в отделе полиции, все опрошены. Одному из них, 39-летнему гражданину Узбекистана, предъявлено обвинение. Следствие продолжает расследование.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня