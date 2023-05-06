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Марина Лебедева

Боль в спине у лошадей может возникнуть по причине артрита позвоночника, травмы и других причин

2:48
Зоосфера » Лошади

Боль в спине у лошадей — распространенная проблема, которая может существенно повлиять на их работоспособность. Лошадь с болью в спине может стать "вредной" и не желать двигаться плавно, что затрудняет ее езду.

Боль в спине у лошадей может возникнуть по причине артрита позвоночника, травмы и других причин
Фото: https://www.cimformacion.com/

Причины боли в спине у лошадей

Боль в спине у лошадей может быть вызвана различными факторами, включая:

  • Травму: падение, удар или другая травма, которая воздействует на спину лошади.
  • Неправильно подобранное седло: седло, которое плохо сидит на лошади или оказывает давление на определенные участки спины
  • Врожденный дефект: дефект, присутствующий при рождении, например, неправильная форма позвоночника
  • Артрит позвоночника: воспаление суставов в позвоночнике
  • Защемление спинномозгового нерва: сдавливание нерва в позвоночнике, например, при протрузии диска.
  • Опухоль позвонка или спинного нерва: новообразование, которое может сдавливать спинной мозг или нервы.

Симптомы и виды боли в спине у лошадей

Боль в спине у лошадей может быть неврологического или костно-мышечного происхождения. Симптомы обоих типов боли в спине могут выглядеть одинаково. Лошадь с болью в спине может стать "кислой" под седлом, то есть не желать возить верхом.

В других случаях боль более тонкая и может быть заметна только тогда, когда лошадь выполняет определенное движение, например, в выездке или прыжках, или в другом виде спорта, требующем крутых поворотов или сгибания тела.

Боль в спине — это вечная проблема здоровья рабочих лошадей

Диагностика боли в спине у лошадей

Диагностика боли в спине у лошадей может быть непростой задачей, поскольку существует множество причин, а анатомия спины может быть сложной. Ваш ветеринар может начать подозревать боль в спине на основании вашего описания клинических признаков вашей лошади. Иногда боль в спине может стать очевидной при физическом осмотре, когда ветеринар прощупывает позвоночник лошади. Также может быть проведен базовый неврологический осмотр.

Лечение боли в спине у лошадей

Курс лечения боли в спине у лошадей зависит от основной причины. При многих легких случаях боли или болезненности в спине ветеринар может назначить противовоспалительные препараты, а также отдых в стойле в течение определенного периода времени с последующим медленным возвращением к работе. В более острых случаях, когда область боли локализована, иногда может быть оправдано прямое введение стероидов или других противовоспалительных препаратов с помощью игл, направляемых ультразвуком.

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Когда у лошади болит СПИНА
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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