Если ваша собака любит гоняться за машинами, отучайте её путём специальной дрессировки

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У вашей собаки есть привычка гоняться за машинами? Это не только серьезная проблема, требующая решения, но и опасность для жизни вашего пушистого друга. К счастью, есть несколько методов, с помощью которых можно положить конец этому опасному поведению.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Профилактика — ключ к успеху

Лучший способ отучить собаку гоняться за машинами — это в первую очередь не поощрять ее. Если ваша собака утащила у вас что-то, не поддавайтесь желанию погнаться за ней. Вместо этого используйте команду: "Ко мне!", чтобы позвать собаку, поощряйте ее, когда она подчинится. Обучение основам послушания необходимо для общего поведения и благополучия вашей собаки.

Научите свою собаку, что нужно преследовать

Большинство собак любят гоняться за чем- или кем-либо, это в их природе. Однако вы можете научить свою собаку гоняться только за тем, что она может вам принести. Научите собаку играть в мяч и вознаграждайте ее за то, что она принесла вам предмет. Это поможет собаке понять, что погоня за машинами — это неприемлемое поведение.

Используйте шоковый ошейник

Хотя некоторые люди могут считать использование шокового ошейника жестоким, это лучше, чем если бы вашу собаку сбила машина. Если вы живете в сельской местности, где много открытой земли, отличной альтернативой может стать электрический подземный забор. Эти ограждения работают за счет прокладки под землей проволоки, которую невозможно увидеть. Если ваша собака начнет выходить за пределы участка или за установленную вами границу, специальный ошейник, надетый на нее, ударит ее током. Ваша собака быстро усвоит границы и будет избегать удара током, что в конечном итоге приведет к тому, что она перестанет гоняться за машинами.

Попробуйте метод отвлечения

Еще один метод — попросите друга медленно проехать мимо на своей машине. Когда ваша собака побежит за машиной, попросите вашего друга бросить в нее водяные шарики, чтобы напугать собаку и заставить ее больше не гоняться за машинами. Хотя этот метод может сработать, однако ваша собака может только усвоить, что именно машину вашего друга нужно избегать.

Приучите собаку останавливаться по команде

Если вы сможете добиться от своей собаки хорошего послушания командам, вы сможете обучить ее прекращать преследование машин по команде. Однако если вы не обратили внимания на проезжающую мимо машину, то подавать команду может быть уже поздно. Если ваша собака — любительница погони за машинами, целесообразно проводить специальную дрессировку.

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