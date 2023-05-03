Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Если ваша собака любит гоняться за машинами, отучайте её путём специальной дрессировки

2:48
Зоосфера » Собаки

У вашей собаки есть привычка гоняться за машинами? Это не только серьезная проблема, требующая решения, но и опасность для жизни вашего пушистого друга. К счастью, есть несколько методов, с помощью которых можно положить конец этому опасному поведению.

Если ваша собака любит гоняться за машинами, отучайте её путём специальной дрессировки
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Профилактика — ключ к успеху

Лучший способ отучить собаку гоняться за машинами — это в первую очередь не поощрять ее. Если ваша собака утащила у вас что-то, не поддавайтесь желанию погнаться за ней. Вместо этого используйте команду: "Ко мне!", чтобы позвать собаку, поощряйте ее, когда она подчинится. Обучение основам послушания необходимо для общего поведения и благополучия вашей собаки.

Научите свою собаку, что нужно преследовать

Большинство собак любят гоняться за чем- или кем-либо, это в их природе. Однако вы можете научить свою собаку гоняться только за тем, что она может вам принести. Научите собаку играть в мяч и вознаграждайте ее за то, что она принесла вам предмет. Это поможет собаке понять, что погоня за машинами — это неприемлемое поведение.

Используйте шоковый ошейник

Хотя некоторые люди могут считать использование шокового ошейника жестоким, это лучше, чем если бы вашу собаку сбила машина. Если вы живете в сельской местности, где много открытой земли, отличной альтернативой может стать электрический подземный забор. Эти ограждения работают за счет прокладки под землей проволоки, которую невозможно увидеть. Если ваша собака начнет выходить за пределы участка или за установленную вами границу, специальный ошейник, надетый на нее, ударит ее током. Ваша собака быстро усвоит границы и будет избегать удара током, что в конечном итоге приведет к тому, что она перестанет гоняться за машинами.

Попробуйте метод отвлечения

Еще один метод — попросите друга медленно проехать мимо на своей машине. Когда ваша собака побежит за машиной, попросите вашего друга бросить в нее водяные шарики, чтобы напугать собаку и заставить ее больше не гоняться за машинами. Хотя этот метод может сработать, однако ваша собака может только усвоить, что именно машину вашего друга нужно избегать.

Приучите собаку останавливаться по команде

Если вы сможете добиться от своей собаки хорошего послушания командам, вы сможете обучить ее прекращать преследование машин по команде. Однако если вы не обратили внимания на проезжающую мимо машину, то подавать команду может быть уже поздно. Если ваша собака — любительница погони за машинами, целесообразно проводить специальную дрессировку.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Собака кидается на машины. Что делать?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости
В российском МИДе рассказали, чем ответят на появление НАТО у северных границ
Водителям не стоит самостоятельно чистить форсунки
Опубликованы кадры эвакуации иностранного наёмника из Артёмовска
Брат Данилы Козловского опроверг его отъезд из России
В ХМАО завезли опасную инфекцию: у прилетевшего из столицы пассажира подозревают корь
Эксперт объяснил, почему Киев медлит с контрнаступлением: "Героям реально страшно"
MWM: конфликт России и Украины близок к перелому в пользу ВС РФ
Филипп Киркоров и Алла Пугачёва трогательно простились с Валентином Юдашкиным
Заявления о дефолте Соединённых Штатов Америки в 2023 году разыгрывают весь мир
Shot: Данила Козловский уехал из России после скандала с Виталием Бородиным
Популярное
Модельер показал обнажённые бёдра Пугачёвой: "Всегда роскошна"

Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.

Модельер Гуляев показал обнажённые бёдра певицы Аллы Пугачёвой на вилле в Израиле
Онколог Шабанов рассказал, почему врачи не смогли спасти жизнь Валентина Юдашкина
Болезнь Юдашкина могла быть обнаружена на поздней стадии
Тело модельера Зайцева не забирают из морга: друг раскрыл причину
Сын Вячеслава Зайцева не забрал тело отца из морга: У него праздник
Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Мусор накрыл российскую природу и города Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Обугленные скелеты: удар ВС РФ испепелил подразделение ВСУ
Острый дефицит железа и спокойствие: Юдашкин с середины апреля знал, что его ждёт
Настал решающий момент для ВСУ в Бахмуте: на 3-4 мая намечен контрудар
Настал решающий момент для ВСУ в Бахмуте: на 3-4 мая намечен контрудар
Последние материалы
Актёр Оскар Кучера сообщил о несостоятельности мужа Аллы Пугачёвой Галкина*, как юмориста
Если ваша собака любит гоняться за машинами, отучайте её путём специальной дрессировки
Военкор Сладков заявил, что России нужны большие и малые победы
Власти пока не планируют ужесточать меры безопасности на территории Крыма
"Росатом" приступил к строительству третьего энергоблока на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
МК.RU: Киркоров процитировал Аллу Пугачёву, говоря о смертях модельеров Юдашкина и Зайцева
Александр Васильев вмешался в скандал с похоронами Зайцева: "Слава этого не заслужил"
Лётчик Краснопёров: ударные вертолёты Apache не спасут украинскую армию
Блогер Митрошина: вчера я полностью погасила основную сумму долга
Бывший главный редактор Nexta Протасевич приговорен к 8 годам колонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников