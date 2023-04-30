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Марина Лебедева

Пять ранних признаков рака у домашних животных, которые должны знать все владельцы

3:04
Зоосфера

Как владельцы домашних животных мы всегда хотим, чтобы наши пушистые друзья были здоровы и счастливы. Однако рак у домашних животных — это распространённая проблема, которую нельзя игнорировать. Рак является причиной 50% всех смертей питомцев, поэтому раннее обнаружение и лечение имеют решающее значение. 

Пять ранних признаков рака у домашних животных, которые должны знать все владельцы

Потеря веса

Потеря веса часто отмечается у питомцев с избыточным весом или ожирением. Однако это также может быть признаком рака. Хотя некоторые виды рака вызывают быструю потерю веса, многие виды онкологии вызывают потерю веса со временем, что бывает трудно заметить. Если ваш питомец теряет вес, несмотря на привычное количество пищи, причиной бывают сахарный диабет или рак.

Шишки и бугорки

Комочки и шишки легко заметить у короткошерстных животных, но они могут остаться незамеченными у длинношерстных питомцев. Существует распространенное заблуждение, что маленькие шишки являются доброкачественными, но по размеру нельзя определить, является ли шишка раковой. Собаки и кошки женского пола подвержены раку молочной железы. Домашние животные подвержены раку

  • желудочно-кишечного тракта,
  • сосудов,
  • печени,
  • почек,
  • мочевого пузыря,
  • эндокринных желез
  • и репродуктивной системы,

что может привести к образованию опухолей в брюшной полости.

Изменения в шерсти

У здорового животного шерсть блестящая и густая. Изменения в шерсти, такие как выпадение волос, ломкая или сухая шерсть, чрезмерная перхоть, шелушение, кожные инфекции или чрезмерная линька, могут указывать на рак. Опухоли гипофиза, щитовидной железы или надпочечников могут вызвать изменения в шерсти вашего питомца.

Изменения аппетита

Рак может вызывать изменения в аппетите вашего питомца — как повышенный, так и пониженный. Некоторые виды рака потребляют много калорий, что может повысить аппетит животного. И, наоборот, домашние животные могут потерять аппетит, если они чувствуют себя больными или испытывают боль. При некоторых видах рака животное может съедать нормальное или большее, чем обычно, количество пищи и при этом терять вес.

Изменения в мочеиспускании или работе кишечника

Важно следить за изменениями в привычках вашего питомца ходить в туалет. Различные виды рака могут вызывать изменения в работе кишечника или мочевого пузыря вашего питомца, начиная от повышенного желания ходить "на горшок" и заканчивая запорами. Например, рак желудочно-кишечного тракта может вызывать диарею и/или запор. Рак надпочечников, гипофиза или щитовидной железы, а также рак печени или почек может усиливать жажду у домашних животных, что приводит к повышенной потребности в мочеиспускании.

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Рак у собак и кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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