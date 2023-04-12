С возрастом собаки могут страдать от деменции, которая также известна как собачья когнитивная дисфункция. Это состояние может вызывать такие симптомы, как нарушение цикла сна, беспокойство, агрессия, снижение уровня активности и неадекватная вокализация. Вот шесть способов борьбы с последствиями деменции у пожилых собак
Владельцы должны знать о ранних признаках деменции у собак, которые могут быть едва заметными. Симптомы деменции у пожилых собак могут включать в себя:
Сенсорные нарушения, такие как потеря слуха и зрения, могут вызывать беспокойство у некоторых питомцев. Владельцы могут помочь своим питомцам, обучив их распознавать сигналы руками и держать мебель и другие предметы на одном и том же месте.
Соблюдение установленного расписания при кормлении, прогулках, включении и выключении света и отходе ко сну может стать отличной терапией для растерянных питомцев.
Большинство слабоумных собак проявляют некоторую степень стресса, особенно когда теряются в углу комнаты или обнаруживают, что проснулись и остались одни посреди ночи. Владельцы могут справиться с тревогой с помощью успокаивающей музыки, ароматерапии или длительной прогулки.
При тяжелых случаях деменции у собак ветеринары иногда обсуждают потенциальные преимущества лекарств от деменции.
Ветеринар-бихевиорист — это квалифицированный ветеринар и эксперт в поведении собак. Он часто может помочь владельцам облегчить жизнь их пожилым питомцам.
В конечном итоге деменция у пожилых собак может быть тяжелым бременем, но с помощью заботы, внимания и правильного ухода, можно облегчить страдания животного и улучшить качество его жизни.
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