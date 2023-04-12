Ветеринар-бихевиорист поможет облегчить жизнь пожилым собакам в случае деменции

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

С возрастом собаки могут страдать от деменции, которая также известна как собачья когнитивная дисфункция. Это состояние может вызывать такие симптомы, как нарушение цикла сна, беспокойство, агрессия, снижение уровня активности и неадекватная вокализация. Вот шесть способов борьбы с последствиями деменции у пожилых собак

Раннее распознавание симптомов

Владельцы должны знать о ранних признаках деменции у собак, которые могут быть едва заметными. Симптомы деменции у пожилых собак могут включать в себя:

забывчивость,

путаницу,

потерю интереса к окружающему миру,

изменение аппетита и сна,

потерю контроля над мочеиспусканием и дефекацией,

беспричинное лаяние,

тревожность,

агрессивность,

снижение способности к обучению,

потерю координации и баланса.

Обращайте внимание на изменения слуха и зрения

Сенсорные нарушения, такие как потеря слуха и зрения, могут вызывать беспокойство у некоторых питомцев. Владельцы могут помочь своим питомцам, обучив их распознавать сигналы руками и держать мебель и другие предметы на одном и том же месте.

Придерживайтесь строгого расписания

Соблюдение установленного расписания при кормлении, прогулках, включении и выключении света и отходе ко сну может стать отличной терапией для растерянных питомцев.

Борьба с беспокойством

Большинство слабоумных собак проявляют некоторую степень стресса, особенно когда теряются в углу комнаты или обнаруживают, что проснулись и остались одни посреди ночи. Владельцы могут справиться с тревогой с помощью успокаивающей музыки, ароматерапии или длительной прогулки.

Поговорите с ветеринаром о препаратах для лечения деменции

При тяжелых случаях деменции у собак ветеринары иногда обсуждают потенциальные преимущества лекарств от деменции.

Обратитесь к ветеринару-бихевиористу

Ветеринар-бихевиорист — это квалифицированный ветеринар и эксперт в поведении собак. Он часто может помочь владельцам облегчить жизнь их пожилым питомцам.

В конечном итоге деменция у пожилых собак может быть тяжелым бременем, но с помощью заботы, внимания и правильного ухода, можно облегчить страдания животного и улучшить качество его жизни.

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