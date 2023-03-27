Кошка набрасывается на хозяина: хочет внимания, взволнована или злится

3:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы замечаете, что на вас постоянно набрасывается ваша же кошка? Вы обеспокоены тем, что такое поведение может быть ненормальным?

Причины такого поведения кошки

Наиболее распространенные причины, по которым кошки набрасываются на своих владельцев, — это желание поиграть и получить долю вашего внимания.

Игра и внимание

Кошка обычно прячется за угол или мебель и внезапно прыгает на хозяина. Ваша кошка может вонзить в вас когти и удержаться, чтобы не упасть самой или слегка коснуться вас лапами и убежать.

Хотя такое поведение может показаться безобидным, существует более высокий риск травм для владельцев, если кошка впивается когтями и начинает кусаться или брыкаться. Однако важно отметить, что для кошки это, как правило, нормальное игровое поведение. У кошек густая шерсть и дряблая кожа, в то время как у людей нет шерсти и кожа тонкая. Поэтому когда наши кошки пытаются поиграть с нами в эту игру, мы больше рискуем получить травму.

Реакции вознаграждаются

Некоторые кошки, возможно, понимают, что если они набросятся на своего хозяина, тот может закричать или погнаться за ними. В этом случае кошки узнают, что когда они набрасываются на вас, они больше взаимодействуют с вами, что большинство кошек находит очень полезным. Другими словами, ваша реакция на нападение стала для вашей кошки "большой забавой"!

Агитация и перенаправленная агрессия

В некоторых ситуациях кошка может наброситься на хозяина, когда она взволнована, и основная причина этого обычно связана с другими людьми или животными в ее окружении, которые могли спровоцировать нападение. Например, некоторые кошки могут увидеть соседского кота, идущего по двору, и расстроиться или даже разозлиться. Поскольку кошка не может выйти на улицу и преследовать соседа, она может перенаправить свое агрессивное поведение на ближайшее живое существо, которым в домашнем хозяйстве часто является ее хозяин.

Некоторых кошек также могут беспокоить быстрые перемещения хозяина по дому. Когда хозяин неподвижен, кошка выглядит спокойной, но когда хозяин перемещается, убирается или готовит обед, кошка может заволноваться и наброситься.

Что делать и как пресечь такое поведение

Если такое поведение вашей кошки увеличилось по частоте или интенсивности, всегда полезно показать кошку ветеринару, чтобы исключить основные проблемы со здоровьем, которые могут способствовать такому поведению. Если такое поведение приводит к травмам для вас, и вы хотите обуздать его, вы также можете поговорить со своим ветеринаром, чтобы узнать, как перенаправить "игривость" вашей кошки с помощью некоторых простых действий или пищевых головоломок или получить направление к специалисту по поведению животных, который может дать вам совет.

Важно понимать, что "прыгающее поведение" вашей кошки является нормальным и часто безвредным. Однако если поведение становится чрезмерным или причиняет вред, важно обратиться за профессиональной помощью для устранения основной причины и предотвращения любого потенциального вреда как вам, так и вашему пушистому другу.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...