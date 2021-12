Лохнесское чудовище

До недавнего времени, воспитанные на позитивизме и материализме, зоологи и биологи ржали над верованиями предков о существовании рогатого зайца. Кентавры и прочие мифические чудовища никак не влезали в прокрустово ложе дарвиновской теории эволюции. Жизнь надругалась над яйцеголовыми отпрысками академической науки.

Рогатый заяц, или кролень, — это мифическое существо на Западе США называют джекалопом (jackalope), в Баварии Wolpertinger (в России продаётся немецкое баночное пиво с таким же названием и соответствующим изображением). Ушлые американские торговцы на базаре готовы всучить туристам чучело такого зверька за $35. У таксидермистов точно такая же тушка может обойтись куда дешевле.

Консервативно настроенные биологи судачат, мол, кроликов с рогами антилопы быть не может. Им возражают их более продвинутые коллеги: ещё как встречаются кролики с вирусом папилломы, которые весьма похожи на рога.

"Хотя такой помеси в природе и не существует, но в легендах есть доля правды, — уверенно говорит профессор литературы и окружающей среды Невадского университета и автор книги "По следу джекалопа: как в воображении всего мира появилась легенда и помогла нам излечить рак" Майкл Бранч (Michael Branch, "On the Trail of the Jackalope: How a Legend Captured the World's Imagination and Helped Us Cure Cancer").

"Это легендарное существо, — сказал Бранч в интервью порталу Live Science, — действительно связано с обитающими в природе рогатыми кроликами, поражёнными папилломавирусом".