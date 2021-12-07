Лохнесское чудовище

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Автор Игорь Буккер

Зоологи доказали существование сказочного существа

Зоосфера » Интересное » Феномены и тайны

До недавнего времени, воспитанные на позитивизме и материализме, зоологи и биологи ржали над верованиями предков о существовании рогатого зайца. Кентавры и прочие мифические чудовища никак не влезали в прокрустово ложе дарвиновской теории эволюции. Жизнь надругалась над яйцеголовыми отпрысками академической науки.

Заяц
Заяц

Мифическое существо — ходкий товар

Рогатый заяц, или кролень, — это мифическое существо на Западе США называют джекалопом (jackalope), в Баварии Wolpertinger (в России продаётся немецкое баночное пиво с таким же названием и соответствующим изображением). Ушлые американские торговцы на базаре готовы всучить туристам чучело такого зверька за $35. У таксидермистов точно такая же тушка может обойтись куда дешевле.

Консервативно настроенные биологи судачат, мол, кроликов с рогами антилопы быть не может. Им возражают их более продвинутые коллеги: ещё как встречаются кролики с вирусом папилломы, которые весьма похожи на рога.

"Хотя такой помеси в природе и не существует, но в легендах есть доля правды, — уверенно говорит профессор литературы и окружающей среды Невадского университета и автор книги "По следу джекалопа: как в воображении всего мира появилась легенда и помогла нам излечить рак" Майкл Бранч (Michael Branch, "On the Trail of the Jackalope: How a Legend Captured the World's Imagination and Helped Us Cure Cancer").

"Это легендарное существо, — сказал Бранч в интервью порталу Live Science, — действительно связано с обитающими в природе рогатыми кроликами, поражёнными папилломавирусом".

У кроликов рога от природы не растут. Но вирус папилломы кролика может заставить их это сделать. По словам Бранча, папилломавирусы распространены у многих видов, и каждый тип обычно поражает представителей определённого вида.

Когда вирус папилломы заражает кролика, он может вызвать рост доброкачественной опухоли на его голове, которая иногда напоминает рога. Иногда, состоящий из кератина, который образует ногти и волосы, нарост растёт на других частях тела, но чаще всего на голове. У отдельных особей опухоли могут перерасти в злокачественные.

Вовсе не красавцы

Согласно результатам исследования 2015 года, опубликованным в журнале PLOS One, американский вирусолог Ричард Шоп (Richard Shope) обнаружил, что вирус папилломы кролика, вскоре после этого названный вирусом папилломы Шопа, заставляет у инфицированных кроликов вырастать черты, напоминающие рога. До этого большинство учёных не верили, что вирус может вызвать злокачественную опухоль.

Несмотря на отдельные доказательства того, что патогены могут вызывать рак у птиц, скептически настроенные учёные безусловно не думали, что это могло произойти с млекопитающими. Рогатый кролик "забодал" неверующих тугодумов от науки.

"Данное открытие открыло множество возможностей для исследования других видов вызванных вирусами злокачественных образований, и, в конечном итоге, для разработки вакцины против них", — сказал он.

В частности, это позволило исследователям начать создание вакцины против ВПЧ, которая может снизить риск рака шейки матки и некоторых других видов рака.

Лохнесское чудовище
Лохнесское чудовище

Не у всех кроликов, инфицированных вирусом папилломы Шопа, вырастают рога, как и не у всех людей с ВПЧ развивается рак. Но у кроликов болезнь часто заканчивается летальным исходом. По словам Бранча, некое подобие рогов может нарушить способность животных пережёвывать пищу, т. е они могут умереть от голода.

Двое братьев-подростков из Дугласа, штат Вайоминг, изобрели "рогатого кролика". Своё первое изделие они всучили некоему владельцу отеля ещё в 1930-х годах.

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Редактор: Людмила Черткова
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