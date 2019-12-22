Гусь: верный друг и самый преданный супруг

Многие считают, что гуси — это обычная домашняя птица, у которой нет интересных особенностей. Но на самом деле это совсем не так. Гуси очень интересны. Встретить этих птиц можно во многих местах планеты. Природа и эволюция постарались сделать эту птицу невероятно выносливой. Что же ещё можно узнать о гусях. Если интересно, то следуйте за нами.

Если брать в расчет биологию, то наиболее близкий родственник гусей — это обычные утки.

Гуси являются очень преданными птицами. Они выбирают себе пару на всю жизнь. И если один из партнеров погибает, тот гусь может остаться одиноким на всю жизнь или образовать новую пару только по прошествии нескольких лет.

До некоторых пор в России гусей не было. Они появились лишь четыреста лет назад. Когда русские торговые купцы привезли их из немецких княжеств. В России эта птица пришлась по душе и уже очень скоро гусь стал обыденностью.

Когда самка гуся вынуждена покидать по своим нуждам гнездо с яичной кладкой. Гусь отец ревностно опекает его пока гусыня не вернётся.

Не стоит забывать, что на протяжении нескольких веков, часть человечества использовало для письма именно гусиные перья. Причем огромное количество классической литературы было написано именно гусиными перьями.

Любопытно, но если внимательно изучить клюв гуся, то на его кромках можно обнаружить маленькие зубы.

Гусь считается птицей долгожителем. Они способны прожить от двадцати пяти до тридцати лет.

У гусей есть своеобразный лексикон. В своем сообществе гуси общаются посредством звуков. В языке гуся можно выделить десять отдельных звуков.

Вероятно, многие видели, как летит стая гусей. Они образуют своеобразный клин. Считается, что первые наиболее сильные птицы создают за собой зону разреженного воздуха и остальным это облегчает полет.

Если брать домашних гусей, то они уже давно не в состоянии летать. Причина в частых линьках этих птиц и конечно же в лишнем весе.

Несмотря на то, что это достаточно болезненно, но гусыня выщипывает собственный пух, чтобы утеплить гнездо с яйцами.

Интересно, но маленькие птенцы гуся способны начинать плавать уже на второй день как покинут свои яйца.

Первые домашние гуси появились еще около четырех тысяч лет назад. Пионерами в приручении этих птиц, считаются крестьяне древнего Египта.

Интересный способ использования гусей существует в США. Там гусей используют для прополки хлопковых плантаций. Сам хлопок гусям не нравится, а вот сорняки, растущие между хлопковыми растениями очень даже ничего.

Дикие гуси способны летать на невероятной высоте до десяти километров. На такой высоте человек погибнет от недостатка кислорода и низких температур. А гусям все нипочем.

Фото: ferma.expert