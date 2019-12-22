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Автор Сергей Бухранский

Гусь: верный друг и самый преданный супруг

Зоосфера » Птицы

Многие считают, что гуси — это обычная домашняя птица, у которой нет интересных особенностей. Но на самом деле это совсем не так. Гуси очень интересны. Встретить этих птиц можно во многих местах планеты. Природа и эволюция постарались сделать эту птицу невероятно выносливой. Что же ещё можно узнать о гусях. Если интересно, то следуйте за нами.

  • Если брать в расчет биологию, то наиболее близкий родственник гусей — это обычные утки.
  • Гуси являются очень преданными птицами. Они выбирают себе пару на всю жизнь. И если один из партнеров погибает, тот гусь может остаться одиноким на всю жизнь или образовать новую пару только по прошествии нескольких лет.
  • До некоторых пор в России гусей не было. Они появились лишь четыреста лет назад. Когда русские торговые купцы привезли их из немецких княжеств. В России эта птица пришлась по душе и уже очень скоро гусь стал обыденностью.
  • Когда самка гуся вынуждена покидать по своим нуждам гнездо с яичной кладкой. Гусь отец ревностно опекает его пока гусыня не вернётся.
  • Не стоит забывать, что на протяжении нескольких веков, часть человечества использовало для письма именно гусиные перья. Причем огромное количество классической литературы было написано именно гусиными перьями.
  • Любопытно, но если внимательно изучить клюв гуся, то на его кромках можно обнаружить маленькие зубы.
  • Гусь считается птицей долгожителем. Они способны прожить от двадцати пяти до тридцати лет.
  • У гусей есть своеобразный лексикон. В своем сообществе гуси общаются посредством звуков. В языке гуся можно выделить десять отдельных звуков.
  • Вероятно, многие видели, как летит стая гусей. Они образуют своеобразный клин. Считается, что первые наиболее сильные птицы создают за собой зону разреженного воздуха и остальным это облегчает полет.
  • Если брать домашних гусей, то они уже давно не в состоянии летать. Причина в частых линьках этих птиц и конечно же в лишнем весе.
  • Несмотря на то, что это достаточно болезненно, но гусыня выщипывает собственный пух, чтобы утеплить гнездо с яйцами.
  • Интересно, но маленькие птенцы гуся способны начинать плавать уже на второй день как покинут свои яйца.
  • Первые домашние гуси появились еще около четырех тысяч лет назад. Пионерами в приручении этих птиц, считаются крестьяне древнего Египта.
  • Интересный способ использования гусей существует в США. Там гусей используют для прополки хлопковых плантаций. Сам хлопок гусям не нравится, а вот сорняки, растущие между хлопковыми растениями очень даже ничего.
  • Дикие гуси способны летать на невероятной высоте до десяти километров. На такой высоте человек погибнет от недостатка кислорода и низких температур. А гусям все нипочем.

Фото: ferma.expert 

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