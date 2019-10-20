Особенности содержания сфинксов

Сфинксы — чудесная порода кошек, за которыми требуется правильный и своевременный уход. Чтобы котенок чувствовал себя замечательно в вашем доме, ознакомьтесь с некоторыми нюансами, изложенными в данной статье.

Кожа

Самый главный аспект в уходе за сфинксом — слежка за состоянием его кожи. Этих котов нужно приучать к частому купанию с самого детства. Купать сфинксов нужно 1 раз в неделю. Если пренебречь этим правилом, кожа питомца начнет темнеть и неприятно пахнуть. Из-за отсутствия шерстяного покрова кожа таких кошек выделяет специальную смазку, чтобы сохранить тепло. Её требуется обязательно смывать. Для этих целей подойдут любые шампуни из зоомагазина.

Зубы и когти

Вашему любимцу придется регулярно подстригать когти. Делать это нужно с особой аккуратностью, состригая только кончики. Для первого раза лучше обратиться к опытному ветеринару, чтобы понять все тонкости процесса. Также уделяйте достаточное внимание ушам вашего питомца. Их необходимо аккуратно чистить раз в 3 недели. Еще сфинксам необходимо чистить зубы специальными пастами. Делать это нужно 2 раза в неделю, чтобы предотвратить кариес и прочие проблем с полостью рта.

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Питание

Сфинксы — любители много и вкусно покушать. Чтобы они не набирали лишний вес, их стоит ограничивать в еде. Для этих кошек есть специальные корма и диеты, созданные с учетом их особенностей. Котят необходимо кормить 5 раз в день небольшими порциями. По мере взросления количество приемов пищи нужно сократить до 3 раз. Молочные продукты в рационе стоит ограничить. Обязательно давайте питомцу отварное мясо. Приучать к такому питанию сфинкса нужно еще котенком.

Температура тела

Главный враг сфинксов - холод. Первые кошки этой породы жили в Египте, поэтому они очень любят тепло. Температура тела взрослой особи варьируется от 38 до 40 градусов. У котят она может доходить до 42 градусов. Чтобы у котенка сформировался иммунитет, не укутывайте его сильно.

Чтобы питомцу было комфортно в вашей квартире, температура воздуха должна быть не ниже +25 градусов. В противном случае котику понадобится одежда. Эти кошки очень любят наряды, поэтому проблем с переодеванием не будет.

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Жизнедеятельность

Играйте со своим сфинксом как можно больше, используя различные игрушки для кошек. Питомец станет ласковее и активнее, а обои и мебель останутся целыми. Если есть возможность, выводите животное гулять пару раз за год в тёплую погоду.

Сфинксы легко дрессируются, если начать их обучать с раннего возраста. При должном подходе ваш любимец может быстро научиться приносить вам небольшие предметы и выполнять простые команды.

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Фото: domikdomovenka.ru