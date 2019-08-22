Понимают ли собаки нашу речь?

Многие хозяева уверены в том, что встречают полное понимание со стороны своих питомцах, и что оно проявляется не только интуитивно, но и интеллектуально. Не секрет, что собаки действительно реагируют на речь, и это похоже на понимание, взять хотя бы команды, которым обучают питомцев. Что это на самом деле — понимание значений слов, или реакция, связанная лишь с интонацией?

Проведенные не так давно исследования показали, что собаки различают не только интонацию, но, во-первых, голоса, а во-вторых, слова. Ученые, которые занялись этим исследованием, давно уже сосредоточены на общении питомцев и людей. Они опубликовали статью, в которой утверждалось: мозг домашнего животного считывает эмоции, присутствующие в голосе человека, почти тем же образом, что и мозг человека. А именно, когда мы слышим, как разговаривает человек, часто мы сразу можем понять, какое настроение у произносящего слова. Дело в том, что определенная область мозга помогает оценить голос говорящего человека таким образом. Собаки обладают такой же возможностью.

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Дальнейшие эксперименты касались уже выяснения того, как анализируются мозгом собаки интонация и произнесение тех или иных слов. Предыдущий и этот эксперименты осуществлялись с помощью томографии. В результате оказалось, что левое полушарие собак в большей степени давало реакцию на значение слов, чем правое. Восприятие не зависело от интонации говорящего. Правое полушарие как раз отвечало за реакцию на интонацию.

Особая реакция связана с похвалой животных. Одобрение в интонации вызывало более высокую активность в центрах, которые несут ответственность за удовольствие. Если эту интонацию использовали вместе со словом, которое означает похвалу, реакция упомянутых центров становилась еще более сильной. Таким образом понятно, что, ощущая интонацию и звучание слов отдельно, собаки в состоянии соединять одно с другим.

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Однако это не значит, что собаки обладают пониманием значений слов. Когда животных хвалят, то часто используют определенные выражения, которые запоминаются собакам своим звучанием, и потом узнаются ими.

Чтобы убедиться в верности эксперимента, нужно произвести его на большем количестве собак. Вместе с тем — стоит внимательнее подходить к выбору собак, которые участвуют, потому что никто не проверял, насколько ровно работают оба полушария у той или иной собаки. Может, в силу личных особенностей, у какой-то собаки одно полушарие от природы работало лучше другого. Это осталось неизвестным, но это играет роль в точности исследования.

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Фото превью: avatars.mds.yandex.net