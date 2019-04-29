Отит у домашнего питомца может начаться в холодное время года

Увы, но наши домашние любимцы болеют. И болезни их такие же тяжёлые, как и у человека. Не всегда животное может дать понять, что с ним не так. Одно из самых распространённых заболеваний у домашних животных — отит.

Отитом называется воспалительный процесс, протекающий в ухе животного. Само заболевание разделено на три вида:

внешний,

средний

и внутренний отит.

Это значит, что каждый из них протекает в ухе на определенной глубине.

Внутренний отит — это самый опасный и тяжелый вид отита. Очень часто несвоевременное лечение приводит к гибели животного. Это связано с тем, что воспаление протекает рядом с мозгом.

Средний отит очень распространен, но при правильном и быстром лечении он довольно хорошо лечится. Но если упустить время, он может перейти во внутреннюю форму отита.

Внешний отит — это самая лёгкая форма заболевания. При своевременном лечении он проходит всего за несколько дней.

Отит — это не шутки. Как только у вас появились основания думать, что животное заболело, срочно отправляйтесь в ветеринарную клинику.

Отит может начаться в холодное время года, животное может простудиться. Особенно часто страдают отитом собаки со стоячими ушами. Отит может начаться на фоне ослабления иммунитета. Иногда обычный домашний сквозняк может быть причиной такого заболевания. Но не только холод и сквозняк провоцируют отит.

Травма уха,

грибок,

вода в ухе

и паразиты

также нередко приводят к отиту.

К счастью определить начало заболевания бывает несложно. Как правило, отит причиняет серьезную боль. Животное начинает беспокоится, трясет головой, наклоняет ее в одну сторону и пытается чесать его лапой. Иногда из уха неприятно пахнет и появляются выделения и корки, а само ухо краснеет и становится горячим. При этом часто поднимается температура тела.

На начальной стадии отит лечится довольно легко, но важно сразу обратиться к специалисту. Если диагноз поставлен, терапию надо начинать немедленно. Обычно назначают курс антибиотиков. При таком лечении у животного ослабевает иммунитет. Поэтому на время лечения и неделю после него нужно резко сократить время прогулок и общения с другими животными. Питомец должен находиться в комфортных условиях. Если животное жило на улице, на время болезни лучше перевести его в теплый дом.

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