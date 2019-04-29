Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Бухранский

Отит у домашнего питомца может начаться в холодное время года

Зоосфера

Увы, но наши домашние любимцы болеют. И болезни их такие же тяжёлые, как и у человека. Не всегда животное может дать понять, что с ним не так. Одно из самых распространённых заболеваний у домашних животных — отит.

Отит у домашнего питомца может начаться в холодное время года

Отитом называется воспалительный процесс, протекающий в ухе животного. Само заболевание разделено на три вида: 

  • внешний,
  • средний
  • и внутренний отит.

Это значит, что каждый из них протекает в ухе на определенной глубине.

Внутренний отит — это самый опасный и тяжелый вид отита. Очень часто несвоевременное лечение приводит к гибели животного. Это связано с тем, что воспаление протекает рядом с мозгом.

Средний отит очень распространен, но при правильном и быстром лечении он довольно хорошо лечится. Но если упустить время, он может перейти во внутреннюю форму отита.

Внешний отит — это самая лёгкая форма заболевания. При своевременном лечении он проходит всего за несколько дней.

Отит — это не шутки. Как только у вас появились основания думать, что животное заболело, срочно отправляйтесь в ветеринарную клинику.

Отит может начаться в холодное время года, животное может простудиться. Особенно часто страдают отитом собаки со стоячими ушами. Отит может начаться на фоне ослабления иммунитета. Иногда обычный домашний сквозняк может быть причиной такого заболевания. Но не только холод и сквозняк провоцируют отит.

  • Травма уха,
  • грибок,
  • вода в ухе
  • и паразиты

также нередко приводят к отиту.

К счастью определить начало заболевания бывает несложно. Как правило, отит причиняет серьезную боль. Животное начинает беспокоится, трясет головой, наклоняет ее в одну сторону и пытается чесать его лапой. Иногда из уха неприятно пахнет и появляются выделения и корки, а само ухо краснеет и становится горячим. При этом часто поднимается температура тела.

На начальной стадии отит лечится довольно легко, но важно сразу обратиться к специалисту. Если диагноз поставлен, терапию надо начинать немедленно. Обычно назначают курс антибиотиков. При таком лечении у животного ослабевает иммунитет. Поэтому на время лечения и неделю после него нужно резко сократить время прогулок и общения с другими животными. Питомец должен находиться в комфортных условиях. Если животное жило на улице, на время болезни лучше перевести его в теплый дом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как Вылечить Отит у Кошек! (совет ветеринара)
Темы собака
Новости
ВС РФ уничтожили дроном "Ланцет" украинский военный катер
В Николаеве ракетой поражён штаб подразделения иностранных наёмников
Украинские военные обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области
Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений
В Херсонской области найден тайник с 18 противотанковыми гранатомётами
Офицер "Кракена"* при сдаче в плен умолял не трогать и не убивать
Симоньян мечтает о единении украинцев и русских в "светлом и сытом Киеве"
Boeing ВВС США изобразил неприличный жест в воздухе у военных баз ВС РФ в Сирии
The Washington Post: войска ВС РФ укрепляют Херсон и готовят город к обороне
WSJ: США и их союзники определились с условиями применения потолка цен на нефть
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении

На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".

Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Мир. Новости мира
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Военные новости
"Жест доброй воли" или ловушка? Херсон готовит сюрприз
Силовые структуры
Онуфриенко заявил, что войска ВС РФ вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
The Times: Три человека убедили Путина начать СВО на Украине
Силовые структуры
Полковник Алёхин: генерал Суровикин сменил тактику войск РФ в зоне спецоперации
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Силовые структуры
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Последние материалы
Отит у домашнего питомца может начаться в холодное время года
Украинские военные обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области
Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений
В Херсонской области найден тайник с 18 противотанковыми гранатомётами
Офицер "Кракена"* при сдаче в плен умолял не трогать и не убивать
Симоньян мечтает о единении украинцев и русских в "светлом и сытом Киеве"
Boeing ВВС США изобразил неприличный жест в воздухе у военных баз ВС РФ в Сирии
The Washington Post: войска ВС РФ укрепляют Херсон и готовят город к обороне
WSJ: США и их союзники определились с условиями применения потолка цен на нефть
Эрдоган: Запад рассуждает о гуманности, а РФ бесплатно отправит зерно в Африку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников