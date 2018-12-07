Дизайнерские породы собак: какие есть подводные камни

"Дизайнерские породы собак" — это метисы от разных пород, на которые появилась мода не так давно. Конечно, не всех щенков от разных пород считают дизайнерскими.

Здесь есть свои нюансы. А именно: можно назвать дизайнерским только того щенка, кто произошёл от двух собак определённой породы, каждая из которых имеет хорошую родословную. Или же это детёныш родителей, которые сами являются собаками дизайнерской породы.

Изначально термин "дизайнерский" был использован из-за того, что главной целью скрещивания в этом случает является внешний вид. Однако есть и иные цели. Например, метис под названием лабрадудль (смесь пуделя и лабрадора) выведен как поводырь для слабовидящих людей, которые страдают аллергией на собак.

Лабрадудль

Впервые значение "дизайнерская порода" появилось в конце восьмидесятых годов XX века. Это было экспериментом и в первую очередь дело касалось именно лабрадора и пуделя. В итоге получилось то самое животное, которое не вызывает аллергии, к тому же является красивым и послушным.

Цена такого щенка достигла двух с половиной тысяч долларов. У дизайнерских собак появлялись как поклонники, так и противники.

"Дизайнерская порода" легко узнается по названию, которое часто представляет собой слово, состоящее из частей названий двух скрещиваемых пород. Существует джопс - смесь мопса и джек-рассел-терьера, спаглль - смесь кокер-спаниеля и бигля и т. д.

Само собой, существуют определенные особенности дизайнерских собак. Например, вследствие многолетнего поддержания близких кровей в породах, начинают проявляться наследственные заболевания, риск возникновения которых уменьшает именно помесь разных кровей.

Метис Кокапу

Как уже было упомянуто, многие являются противниками создания "дизайнерских пород". Первыми против их выведения таким образом выступили члены Американского клуба пуделей.

Ведь пудель — это та порода, которая довольно часто используется в целях создания новых модных разновидностей. К сожалению, прибыль ослепляет селекционеров настолько, что они перестают делать тесты и закрывают глаза на риски, а также иногда просто не знают о наследственных заболеваниях или вовсе не являются профессионалами (не имеют отношения к разведению собак).

Следствием является то, что количество неудачных попыток возрастает с каждым годом, тогда как по-настоящему "удачные" и здоровые щенки получаются нечасто.

Многие люди, которые имеют обширные знания в этом вопросе, выступают против создания дизайнерских собак и моды на них, не говоря уж о тех, кто является извечным сторонником пресловутой естественности.

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