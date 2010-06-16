Животные не менее азартны, чем мы

Накануне Олимпиады 2008 года в Пекине изобретательные китайцы решили "потренироваться" на братьях меньших и провели в Шанхае игры зверей. Чем мгновенно навлекли на себя гнев многочисленных организаций по защите и охране животных со всего мира.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ

Быстрее Выше Сильнее!

В Играх принимали участие около трехсот разнообразных животных. Морские львы состязались в выпрыгивании из воды в высоту, обезьяны — в велоспорте, медведи — в борьбе и боксе, а зебры и горные козлы — в беге с препятствиями. Слон участвовал в перетягивании каната со зрителями. Ему так же выпала "честь" открыть Олимпиаду, пронеся в хоботе горящий факел по стадиону.

Тем не менее, самое большое возмущение у любителей животных вызвал боксерский поединок человека и кенгуру. Однако зрителям бой понравился.

"… я считаю, что это было прикольно! Кенгуру нехило уделал этого клоуна!" — так прокомментировал поединок один зритель из США.

Действительно, на ринге этот весьма миролюбивый представитель австралийской фауны держался достойно и даже несколько раз оттеснял противника к канатам.

После того, как эта своеобразная "зооолимпиада" успешно завершилась, самые разнообразные общества защиты животных поклялись в том, что больше не допустят ничего подобного.

Знаменитый английский "зверозащитник" Крейг Редмонд отметил, что: "…то, что заставляют выполнять этих животных, противоестественно. А то, как их заставляют это делать, — жестоко…". Ему вторит его коллега Ширли Галлиган- "…это унизительно для животных и оскорбительно для людей…".

Животные не менее азартны

Тем не менее, мне кажется, что уважаемые борцы за права животных несколько поторопились с выводами. Различные состязания вовсе не являются для многих животных чем-то противоестественным. Они, как правило, очень любят игры и не менее азартны, чем люди. Кроме того, их часто привлекает не только роль участников, но и болельщиков.

Собачьи бега популярны во всем мире

Все, кто когда-либо наблюдал или принимал участие в конном поло, отмечают тот факт, что поло-пони так же пытаются забивать голы. При этом между ними может возникнуть даже целая потасовка, ну совсем как у настоящих футболистов. Некоторые, совсем "разыгравшись", могут применять запрещенные приемы, например, кусать противника. Это говорит о том, что лошади-игроки не менее азартны, чем всадники.

Кстати, не только они. Слоны, как выяснилось, тоже. Те, кто участвовал в индийском слоновьем поло, подтверждают это. Бывает так, что слонов настолько занимал сам процесс игры, что они сбрасывали своих наездников (видимо, чтобы не мешались) и не сразу замечали это.

Стоит отметить, что несмотря на участие братьев наших меньших в подобных соревнованиях, все же стоит придерживаться следующих правил:

Безопасность

Необходимо проверить, что проводимые мероприятия не нанесут вреда для жизни и здоровья животных.

Поощрение

Даже если Ваш питомец не победил не стоит его ругать. Помните, что главное — участие! Угостите его вкусняшкой.

Внимание

Уделяйте внимание питомцу не только во время соревнований, но и каждый день. Помните, что животное, которое уверено, что его любят — спокойное животное.

Отмечают азарт четвероногих спортсменов и устроители различных скачек и гонок, в которых участвуют животные. Все любители собачьих бегов прекрасно знают, что известный четвероногий "гонщик" — миниатюрная борзая уиппет — не имеет себе равных по азартности и умению вести тактическую борьбу на беговой дорожке. Поэтому на показательных смешанных забегах, в которых участвуют разные борзые, например афганские, грейхаунды, уиппеты, псовые, практически всегда побеждает уиппет. Не только из-за своей маневренности и ловкости, но также благодаря хитрости, а часто и бесстрашию, так как не всякая собака рискнет занять более выгодную позицию, проскочив под самым носом у бегущего великана грейхаунда, а уиппет рискует и выигрывает.

Опытные тренеры четвероногих спринтеров утверждают, что если скачки или бега лошадей — это все-таки спорт человека, то бега борзых — спорт животных. С собакой невозможно договориться, ее не заставить бежать быстрее или медленнее, чем она может или хочет. Поэтому человек не может повлиять на результат, который показывают хвостатые спортсмены. Собаки состязаются только между собой, и результат зависит не только от резвости, тренированности, умения проходить сложные участки трассы, но и от азарта и желания победить.

Ну а те, кто хоть раз видел чемпионаты по собачьему фризби, вряд ли будет сомневаться в том, что участниками изо всех сил стремятся к победе. Причем, несмотря на то, что в глазах собаки этот вид спорта мало чем отличается от забавы с бросанием палки, он увлекает ее куда больше. Возможно потому, что в качестве противника выступает четвероногий собрат.

При чем можно выбрать только один из способов бега:

ближе к внутреннему краю;

по середине трека;

по внешнему краю.

Но если к собачьему спорту люди уже как-то привыкли, то словосочетание "спортивный поросенок" может вызвать улыбку или недоумение у людей, незнакомых с тонкостями звериного спорта. И напрасно. Поросята азартно (и главное, вполне профессионально) соревнуются в беге, плавании (свин-свимминге) и вариации футбола, носящей сочное название: свинбол.

Для победы в этих соревнованиях разрабатываются специальные диеты, новые виды корма и тренировочные методики!

Для тренировок и выступлений четвероногих атлетов Федерация Спортивного Свиноводства планирует возвести крытый бассейн и гостиницу. Так что быть свиньей спортсменом сейчас куда выгоднее, чем свиньей-лежебокой.

В борьбу вступают птицы

Было бы заблуждением считать, что только звери демонстрируют желание победить в состязании. Оно свойственно также птицам и рептилиям. Участники гонок почтовых голубей часто настолько увлекаются борьбой, что забывают приземлиться после финиша, и даже не обращают внимание на предложенную им пищу и воду.

Кстати, любой "голубятник" подтвердит, что голуби вообще, весьма азартны и часто устраивают состязания по скорости полета и высшему пилотажу без всякого понуждения со стороны человека. Но, тем не менее, эти птицы очень любят, что бы "болельщики" их поддержали — именно поэтому те, кто хочет, что бы именно их любимец победил, свистят.

Птицы не менее азартны, чем люди

Также в выполнении разных воздушных "кульбитов" любят состязаться чайки и вороны. Причем, у последних есть даже собственные болельщики. Престарелые птицы, сидя на ближайших деревьях, внимательно смотрят за соревнованиями молодежи и выражают свое одобрение или порицание специальным карканьем.

Ученые считают, что рептилии, в отличие от птиц и млекопитающих, вообще не склонны к играм. А, значит, и не соревнуются друг с другом. Однако мексиканский любитель крокодилов Эрроберто Пиза Риос доказал, что это не так. Он давно уже развлекает туристов, демонстрируя им футбол в исполнении специально обученных крокодилов. Правда, играют они не команда против команды, а игрок против игрока. Да и для перепасовки вместо лап чешуйчатые футболисты Риоса предпочитают использовать челюсти, поэтому тренер, похоже, скоро разориться, покупая все новые и новые мячи. Но он не унывает — главное, что игра нравиться его питомцам! Недаром каждый крокодил носит имя футбольной звезды.

Риос говорит, что во время игры крокодилов охватывает самый настоящий азарт, они используют обманные приемы, меняют тактику — вообщем, ведут себя как настоящие двуногие игроки.

Собачьи бои

Многие из нас, услышав про очередные подпольные бои с участием животных, не могут сдержать негодования. Почему-то таким "зоозащитникам" кажется, что поединки между четвероногими есть не что иное как издевательство над нашими меньшими братьями. Но при этом они как-то забывают, что в большинстве случаев подобные "бойцы" лезут в драку без всякого принуждения со стороны людей.

Ну скажите пожалуйста, чем собачьи бои принципиально отличаются от собачьей драки на улице? Разве тем, что бои смотрят люди, а за дракой с интересом наблюдают собаки, находившиеся неподалеку. Ну и еще тем, пожалуй, что на ринге борьба происходит честно, в отличие от уличного столкновения, где на одного может навалиться вся стая.

Тем не менее, никто не будет отрицать, что в обоих случаях собаки вступили в борьбу из-за собственного желания победить. Кстати, бои животных, как правило, редко ведутся до смерти одного из участников, поскольку для четвероногого бойца главное здесь не убить соперника а доказать, что именно он сильнее. А, значит, главнее. Куда большее удовольствие подобному победителю доставит наблюдение за противником, просящим пощады, чем созерцание его трупа.

Как видим, животные так же, как и люди любят соревноваться друг с другом и выигрывать. Так почему же тогда, вместо того, что бы осуждать "зверские" олимпиады, не сделать их проведение обязательным раз в 4 года? Чем наши братья меньшие, в конце концов, хуже нас?

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