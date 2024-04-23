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Антон Бекетов
Политолог Ананьева: британская монархия не развалится никогда

Политолог Ананьева: Кейт Миддлтон в три раза популярнее премьер-министра

4:11
Мир » Европа

Насколько упала популярность британских монархов; почему в Англии после Иракской войны решили не менять политический строй; правда ли, что принцесса Кейт в три раза популярнее премьер-министра Сунака; почему в палате лордов мало наследственных аристократов, Pravda.Ru рассказала кандидат философских наук, руководитель Центра британских исследований ИЕ РАН Елена Ананьева.

Политолог Ананьева: Кейт Миддлтон в три раза популярнее премьер-министра
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

— Елена Владимировна, роль монархии в британском обществе по-прежнему главная или популярность династии неуклонно снижается?

— Я бы не сказала, что роль монархии главная. В Британии конституционная монархия, то есть ограниченная. В середине XVII века Карлу I отрубили голову, и с тех пор главную роль в Англии играет парламент. Премьер-министром становится лидер выигравшей партии. А британский монарх действует по рекомендации премьер-министра. Монарх не правит. Он обеспечивает стабильность, преемственность. Это символ единства нации.

Монарх не может занять сторону правящей или оппозиционной партии, потому что это приведёт к расколу нации.

— Но пэры Англии — это аристократы, они все дальние родственники. И закулисное влияние британского монарха очень велико.

— Я вас поправлю. Палата лордов состоит вовсе не из наследственных пэров. Ещё при Тони Блэре палату лордов реформировали. И сейчас из 800 с лишним членов палаты лордов около сотни составляют наследственные аристократы и духовные лица. Остальные — это партийные назначенцы.

Как-то я была на конференции, где нас учили проводить избирательные кампании. Занятия проводила баронесса. Она сказала:

"Я не настоящая баронесса, не наследственная. Я член либерально-демократической партии. Я проиграла выборы в нижнюю палату общин, и меня партия назначила в верхнюю палату".

Представители Тринидада и Тобаго были крайне изумлены. Впрочем как и все остальные: "Как это? Она проиграла выборы в нижнюю палату, а её пожизненно направили в верхнюю палату?! Такого быть не может! Что за демократия такая?"

  1. С одной стороны, есть слой "old boys' net" — это давние связи ещё со школы, университетов.
  2. С другой стороны, плеяда партийных назначенцев сейчас берёт верх в палате лордов.

— Если британская монархия вдруг развалится — это как-то повлияет на политику в Великобритании?

— Что значит "монархия развалится"? Монарх будет всегда. Как можно упразднить монархию? Например, формально монарх:

  • объявляет войну,
  • заключает мир.

Но опять же по совету премьер-министра. Лейборист Гордон Браун после скандала с участием Британии в Иракской войне пытался изменить законодательство и эти функции передать парламенту. Была создана комиссия. И она пришла к выводу, что этот чемодан без ручки лучше не трогать, потому что придётся ломать всё законодательство.

И что значит "влияние монархии"? На туристов? Это символ единства нации. Да, были скандалы, в том числе с Дианой. Казалось, что престиж монархии упал. Но на политическую жизнь это никак не повлияло.

Кстати, сейчас у премьер-министра Британии Риши Сунака рейтинг — 25%, ниже не бывает. И ничего. В следующий раз выберут лейбористскую партию. У её лидера рейтинг — 30%.

Даже обозреватели пишут, что "неприемлемого премьер-министра" сменит "неприятный премьер-министр".

— Какой рейтинг у королевской монархии на фоне таких слабых рейтингов политиков?

— Сейчас у Кейт Миддлтон и у дочери Елизаветы II Анны рейтинг одобрения — 75%. Но здесь нельзя сравнивать, потому что речь о разных функциях: представительских и политических.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы елизавета ii кейт миддлтон великобритания
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