Ливанский политик Джебран Басиль: : "Россия является главной силой в мире"

Ливанский политик Джебран Басиль рассказал об отношениях Ливана и России

4:06 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Ливане с руководителем "Свободного патриотического движения", депутатом парламента, бывшим министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем. Он рассказал, на ком лежит ответственность за спасение палестинцев, начнётся ли в регионе большая война и какую роль играет Россия на Ближнем Востоке.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— У вас христианская партия, её идеология — христианский национализм. Что это значит?

— Наша партия является национальной партией. Христиане составляют большинство, но есть и мусульмане:

сунниты,

шииты,

друзы,

алавиты.

У нас представлены все конфессии из многих стран. Мы независимая партия, с одной стороны, призывающая к свободе и независимости нашей страны, а с другой — к правовому, сильному государству в регионе, который охвачен конфликтами.

— Мы находимся в центре конфликта между ХАМАСом и Израилем, на границе также назревает конфликт. Может ли в скором времени развернуться более масштабная война между Израилем и Ливаном?

— Эта война продолжается уже 75 лет. Ливан постоянно сталкивается с агрессией со стороны Израиля. Наша страна и даже столица были оккупированы евреями. Мы смогли освободить страну только в 2000 году. Тогда у нас была резолюция ООН 425, призывающая к выводу израильских войск из Ливана. Она не была реализована до тех пор, пока наши силы сопротивления не выгнали израильтян. Израиль развязал полномасштабную войну в 2006 году, а теперь мы имеем дело с непрекращающимися боевыми столкновениями на наших южных границах.

Боюсь, что границы этого противостояния могут расшириться. Израильтяне угрожают нам каждый день. Они заявляют, что развернут широкомасштабную войну с Ливаном якобы ради защиты своих северных границ. Им не приходит в голову, что Ливану также необходимо защищать свои границы. Евреи верят, что заставят нас делать то, что они хотят. Их никто никогда не останавливал — ни резолюция ООН, ни международное сообщество.

Россию осудили из-за войны на Украине, но Израиль не осуждают за массовое истребление палестинцев.

Официально говорят о 26 тысячах убитых жителей Палестины. Из них 70% — женщины и дети. Девять тысяч детей стали инвалидами, потеряли конечности. Тридцать тысяч детей стали сиротами. Израиль использует силу, вместо того чтобы думать о равноправии и справедливости.

Сегодня палестинцы и ливанцы хотят противостоять Израилю. Если он захочет напасть на нас, это спровоцирует крупномасштабную войну, которая будет во вред Ливану, Израилю и Палестине.

— Основная сила, которая может защитить вашу страну, — это "Хезболла". Какие отношения у вашей христианской партии с "Хезболлой"? Разделяете ли вы их позицию в отношении сектора Газа?

— Мы согласны с ними в некоторых вопросах, но не во всех. Как и "Хезболла", мы выступаем против Израиля с целью защитить Ливан. Однако мы не поддерживаем идею защиты других стран региона. Мы хотим того же, чего хотят палестинцы. Но ответственность за освобождение Палестины лежит на палестинцах, а не на гражданах Ливана.

Мы не считаем, что ливанцы должны погибать ради освобождения Иерусалима. Граждане Ливана могут умирать за свою страну. Именно здесь у нас разногласия с "Хезболлой".

То же самое и во внутренней политике: мы с ними разделяем некоторые взгляды и расходимся в других.

— Может быть, именно из-за ваших разногласий "Хезболла" не открыла второй фронт после нападения ХАМАСа на Израиль, хотя все ждали этого?

— Мы не хотим войны в Ливане во имя освобождения сектора Газа. Нам нужен сильный Ливан во благо народа Палестины. Мы хотим, чтобы палестинцы победили. Но мы не хотим войны в Ливане:

во-первых, у нас политическая и экономическая катастрофа; во-вторых, мы не хотим давать повод Израилю нападать на нас.

Мы имеем полное право защищать нашу страну, но не хотим нападать на Израиль.

— Вам не кажется, что именно этого и хочет Израиль? Ливан пытается оставаться более-менее нейтральным. Израиль может этим воспользоваться, чтобы сломить все стороны конфликта по очереди. Сначала они уничтожат ХАМАС, а затем наступит очередь "Хезболлы".

— Нет, Ливан не занимает нейтральную позицию. Мы вместе с Палестиной против Израиля. Мы поддерживаем сопротивление и "Хезболлу" против Израиля. Наши силы сопротивления достаточно сильны. Если Израиль нападёт, мы ответим. Это вовсе не нейтральная позиция.

— Кризис в секторе Газа вызвал цепную реакцию не только на Ближнем Востоке, но и во всём мире. Иран, Ирак, Сирия уже вовлечены, и конфликт разрастается. Стоит ли ожидать полномасштабную региональную войну или даже третью мировую войну?

— Если вместо справедливости в общей картине мира будет доминировать только сила, тогда конфликт может обостриться, весь регион будет охвачен огнём. Западу следует пересмотреть свою политику в отношении Ближнего Востока. Их слепая поддержка Израиля неоправданна и наносит вред самому Западу. Мы не призываем к убийствам евреев. Мы призываем к правильным и справедливым решениям. В таком регионе, как наш, людям нужно научиться жить друг с другом. Мы принимаем эту идею, но Израиль от неё отказывается.

Израиль строит однонациональное государство, в котором могут жить только евреи. Они отказываются выполнять решение ООН о создании двух государств. Но политика силы больше не работает. Поскольку Израиль наносит вред своим соседям, он сам от этого пострадает.

— Вы говорите, что у вашей партии хорошие отношения с Россией. В чём это проявляется?

— У Ливана замечательные отношения с Россией. У партии "Свободное патриотическое движение" есть меморандум о взаимопонимании с "Единой Россией". Мы проводим общие встречи.

Россия является главной силой в мире, на Востоке и в нашем регионе. Хорошие отношения с Россией очень важны.

Россия хорошо понимает Ближний Восток. Она поддерживает присутствие здесь христиан и всех меньшинств с их правом исповедовать свои обычаи и культуру. Наш регион не может находиться под влиянием только одной страны, например, Израиля. Россия может восстановить баланс на Ближнем Востоке, чтобы здесь сосуществовали разные расы, языки, религии.

— В конфликте, который сейчас развивается в мире: на Украине, в Сирии, Израиле и других странах, — мы видим возникновение многополярного мира. Каким вы видите новый мировой порядок?

— К сожалению, сегодня в мире много несправедливости. Но одна страна не должна играть доминирующую роль. Однополярный мир долго не просуществует. Поэтому появляются новые силы, такие как БРИКС. Мы признаём важность Соединённых Штатов. Но есть ещё:

Россия,

Китай,

Европа.

Баланс между ними поможет более справедливо решать разные вопросы и прекратить конфликты. Современные войны гораздо страшнее прежних. Что будет с миром, если разразится третья мировая война? Сверхдержавы полагают, что они могут всеми править, — именно они могут всё и уничтожить.

— Существует мнение, что нынешняя война Израиля против ХАМАСа в секторе Газа — это начало гораздо более крупной войны против Ирана, поскольку Иран — главный враг и цель Израиля. Вы согласны с этим?

— Единственное спасение Нетаньяху — это более крупная война, потому что только так он может сохранить власть. Но я не думаю, что сами израильтяне в этом также заинтересованы. Нетаньяху хочет пойти на Иран. В чём здесь интерес США? Хотят ли они иметь врагов по всему региону?

— Но американцы много лет воюют с Ираном. Они ввели против него столько санкций, совершили столько нападений на эту страну.

— Однако были и такие президенты США, как Обама, которые считали, что нужно мирно решать этот вопрос. Иран ищет своё место в жизни региона. Международное сообщество должно признать, что Иран способен играть положительную роль, будучи большим государством.

Вместо создания ядерного оружия иранцы могут строить ядерные объекты для производства энергии, конкурировать в торговле и экономике, науке и технологиях. Для этого надо искоренить политику изоляции и санкций. Этот подход принесёт стабильность и процветание.

— Может быть, американцы не хотят видеть этот регион стабильной и процветающей частью мира? Им гораздо выгоднее сеять здесь хаос.

— Но мы не хотим хаоса. Он порождает экстремизм, который затем распространяется на

Россию,

Китай,

Европу,

США.

Если кто-то хочет создать хаос, то это бумерангом ударит и по нему самому.

— Россиян беспокоит судьба местных христиан, проживающих на южной границе Ливана. Они оказались в зоне боевых действий.

— На границе живут не только христиане, их там меньшинство. Мы беспокоимся обо всех людях, независимо от их вероисповедания. Именно здесь проявляется важность роли, которую играет Россия. Россия понимает, что важны люди разных национальностей и конфессий. Безопасность должна быть обеспечена всем, от этого выиграют и христиане, и все остальные. Они смогут остаться в Ливане, способствовать его прогрессу и процветанию.