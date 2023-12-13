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Олег Володин

NYT: генерал-спаситель из США сделает Афганистан из Украины

3:42
Мир

Западные стратеги, уже приведшие ВСУ к тотальному разгрому, намерены озвучить новую стратегию в январе 2024 года.

NYT: генерал-спаситель из США сделает Афганистан из Украины
Фото: The Daily Beast

Американцы рассуждают об оборонительном подходе, признавать поражение не хотят и упорно доказывают, что Украина победит, "нужно только всё сделать правильно".

Как пишет The New York Times, натовские инструкторы тренировали украинскую армию на основе тех подходов, которые применялись во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Чем для США закончились войны в этих странах — помните (да, вертолёты на зданиях посольств, уход армии, падающие с самолётов местные жители и т. д.).

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в итоге заявил, что эти боевые действия принципиально отличаются от всего, что было ранее, потому старые учебники НАТО нужно списать в утиль.

Сообщается, что в Киев прибыл генерал-лейтенант Антонио Агуто-младший для активизации консультаций между ВСУ и Пентагоном — в Киеве его традиционно называют "генералом-спасителем".

Теперь американцы собираются играть на удержание территории, увеличение запасов и сил в течение года, строительство укреплений. По их мнению, можно дождаться момента, когда власти России согласятся на участие в конструктивных переговорах "в конце следующего года или в 2025 году".

Украинцы же намерены снова идти в атаку либо на земле, либо с помощью ударов на дальние расстояния, чтобы "привлечь внимание всего мира".

Хотя без денег США этот "смелый план" провалится, даже не начавшись — а денег, как мы увидели, дают лишь 0.3% от запланированного.

В США считают, что будущий год будет "похож на 1916-й, когда погибли сотни тысяч человек, но линия фронта практически не изменилась".

Разведки Запада также пугают ВСУ, что российская армия может перейти в наступление — например, поставив помехи для работы спутников США и НАТО. "Благодаря" работе РЭБ и РЭП из Крыму, ВСУ уже (и очень своевременно!) лишились ключевого инструмента, используемого для мониторинга за российскими войсками.

А ещё западные СМИ отмечают, что "украинские лидеры не осознают, каким хрупким стало дальнейшее финансирование со стороны США".

Дескать, ВСУ придётся биться с Россией, чем есть, "на копейки", тогда как у РФ экономика на подъёме (несмотря на санкции), а ВПК выходит на самый что ни на есть "боевой режим".

Добавим ещё одну точку зрения: Telegram-канал "Милитарист" написал о привлечении к делам генерала Агуто с посылом "он будет прямым командующим на фронте". Мол, он может командовать и управлять "всей войной".

Сейчас, отметил канал, штаб-квартиры НАТО в Польше, Германии и Брюсселе управляют процессом с точки зрения командования, потоков снабжения, обеспечения разведки и всех других мыслимых аспектов. Должно быть, причина его отсылки на место другая.

"Вероятно, в Киеве должен быть кто-то, посланный непосредственно для разрешения военно-тактических разногласий с Великобританией и ее сторонниками в ЦРУ, чтобы исправить ситуацию так, как хотят США", — считает "Милитарист".

И при этом внезапная бомбардировка критически важных подземных и наземных целей в Киеве, должно быть, стала "приветствием" этого генерала, подытожил канал.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы алексей данилов
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