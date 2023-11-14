Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов считает, что юридическое завершение конфликта может затянуться на многие десятилетия. Так же, как это произошло у России и Японии, между которыми с 1945 года не подписан мирный договор из-за претензий Токио на южные Курильские острова.
"Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", — отметил Буданов в комментарии, опубликованном в журнале NV.
По его словам, конфликт на Украине может затянуться без подписания каких-либо договорённостей и юридического завершения, но в то же время продолжаться без интенсивных боевых действий.
Впрочем, это не единственный прогноз Буданова. Он, например, надеется, что 2025 год станет "переломным" для "разрушительных изменений" в России. Правда, с прогнозами у Буданова получается не очень (а точнее, совсем не получается).
Потому он решил подстраховаться, уточнив, что это не прогноз, а ожидание. Но поскольку в мире идут разные процессы, постоянно возникают новые факторы, то они могут сильно поменять любые предварительные расчёты. Так что если этот прогноз не сбудется, то у Буданова уже подстелена соломка.
Но вернёмся к теме территорий. Отметим, что на днях бывших генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил одобрить заявку на членство Украины в альянсе, но без новых регионов России.
По мнению Расмуссена, исключение из состава этих территорий снизит угрозу конфликта между Россией и НАТО. Он отрицает, что это приведёт к заморозке конфликта.
Впрочем, инициатива несколько путаная, поскольку тут же экс-генсек начинает рассуждать о статье пятой устава НАТО, согласно которой любое нападение на одного участника альянса приравнивается к нападению на всех и должно повлечь незамедлительный военный ответ.
Расмуссен считает, что эта статья удержит Россию от нападения, но в то же время высвободит дополнительные силы Украины, которые она сможет задействовать в конфликте. И в какой роли в таком случае будет выступать альянс, совершенно неясно.
Впрочем, в Киеве инициативу Расмуссена уже раскритиковали и заявили, что не согласны с ней. Но примечательно, что рассуждения, подобные размышлениям Андерса Фог Расмуссена, в западной прессе появляются всё чаще.
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