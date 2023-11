Your browser does not support the audio element.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов считает, что юридическое завершение конфликта может затянуться на многие десятилетия. Так же, как это произошло у России и Японии, между которыми с 1945 года не подписан мирный договор из-за претензий Токио на южные Курильские острова.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0