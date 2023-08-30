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Петр Ермилин

В Польше нашли способ испортить связи России с ООН

5:04
Мир

Польский институт международный отношений (PISM) опубликовал большое исследование посвященное системе закупок Организации Объединенных Наций (ООН). Авторы материала, Петр Дзержановский и Стефания Коларц, утверждают, что объемы закупок ООН по своим объемам сопоставимы с объемами закупок небольшой европейской страны. Они также подчеркивают, что масштабы закупок, связанных с Россией, у ООН огромны. В связи с этим они указывают на необходимость снижения количества этих закупок для ослабления российской экономики через сокращения торговли ООН.

В Польше нашли способ испортить связи России с ООН
Фото: kremlin.ru

Pravda.Ru публикует перевод раздела "Выводы и рекомендации" статьи PISM "Поиск путей исключения российских поставщиков из системы закупок ООН". Точка зрения автором материала может не совпадать с точкой зрения редакции.

Хотя исключение российских поставщиков из системы закупок ООН не может повлиять на российскую экономику в целом из-за относительно низкой стоимости контрактов, это будет частью политического давления, оказываемого на Россию. Внесение системных изменений, то есть реформирование Руководства по закупкам или Кодекса поведения поставщиков, а также принятие постановления о цепочках поставок с невыгодными для России положениями желательно, хотя и маловероятно на данный момент. В связи с этим целесообразно предпринять шаги по прекращению получения контрактов ООН отдельными российскими поставщиками, а также продолжить диалог со странами, блокирующими системные изменения. В этом отношении особенно важно достичь консенсуса с Африканским Союзом и государствами G7, которые существенно влияют на голоса ГА (Генассамблеи. — Ред.) ООН из-за их большого количества, но придерживаются дифференцированного подхода к конфликту на Украине.

Хотя участие российских поставщиков в закупках ООН постепенно снижается, российские компании остаются важными поставщиками для ООН по финансовым и организационным причинам. В результате можно ожидать, что даже появятся основания для их исключения или приостановки участия в UNGM (тендерную площадку ООН. — Ред.), например, документально подтвержденные нарушения Кодекса поведения поставщика, национальных процедур, но при отсутствии альтернативных поставщиков удаление не будет предпочтительным решением. 

Исключение российских компаний из системы требует поиска подходящей замены в каждом конкретном случае. Важным элементом этого процесса станет подача четкого сигнала странам, в которых действуют миссии ООН, о том, что любые изменения в поставщиках не окажут на них негативного влияния, в том числе, в частности, на доступность и цены на продукты и услуги. Поэтому помимо принятия прямых шагов против российских вендоров целесообразно поддерживать хорошие отношения со странами Глобального Юга, чтобы убедить их в том, что эти действия не направлены против их стабильности и безопасности. Это может потребовать дополнительной помощи со стороны западных стран.

При этом странам, поддерживающим исключение российских поставщиков из системы закупок ООН, необходимо вступить в диалог с предприятиями своих стран с целью стимулирования их подачи заявок или предложений (в качестве индивидуальных поставщиков или консорциумов, в том числе международных консорциумов), конкурентоспособных по цене и качеству с поставщиками исключенных российских поставщиков, чтобы последствия конфликта не отражались на гражданах развивающихся стран или самого ООН. Например, более активным подходом можно было бы рассмотреть замену вертолетов, поставляемых российскими поставщиками, машинами того типа, который имеется в бывшем СССР и в странах, импортирующих советское или российское оборудование.

Польша и ее партнеры играют важную роль в усилиях по исключению российских компаний из системы закупок ООН. Помимо работы над системными изменениями, Польша может поддержать проверку отдельных российских компаний, собрать и представить доказательства несоблюдения ими Кодекса поведения поставщиков и предварительных условий для отбора в закупочные органы ООН. В этом отношении Европейский Союз остается важным форумом для обмена информацией. Страны ЕС могли бы координировать проверку поставщиков и документировать возможные нарушения на Едином рынке, а также совместно представлять доказательства в ООН. Координация с США, Великобританией и другими странами, поддерживающими это дело, также целесообразна, особенно с точки зрения политических решений, которые требуют убедить структуры ООН более тщательно проверять российских поставщиков и, возможно, исключать их из системы.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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