Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским

11:16 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Белоруссия

Вторая мировая война нанесла огромный урон всему миру, отняла миллионы и миллионы человеческих жизней. Именно в годы войны человечество познакомилось с таким явлением, как геноцид, когда массово истреблялись мирные люди определённых категорий.

Фото: Pravda.Ru

Во всём мире принято говорить, например, о геноциде еврейского народа: это печальный факт, о котором нельзя забывать. Но в послевоенные десятилетия по разным причинам не говорилось о геноциде белорусского народа. Именно белорусского. За время оккупации немецко-фашистских захватчиков был уничтожен каждый четвёртый житель Белорусской ССР!

В апреле 2021 года Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Итоговым решением было признание факта, что в 1941 немецкими захватчиками на территории Белоруссии был дан старт программе ликвидации мирного населения.

Начиная с июня месяца 1941 года было проведено более 140 крупных карательных операций, уничтожено почти 10 тысяч населенных пунктов.

Это — официальные цифры.

В военное время на оккупированной фашистами территории Белорусской ССР действовали более 400 мест принудительного содержания населения, 260 лагерей смерти, 14 детских концлагерей и 170 гетто. До сих пор официально считалось, что в них уничтожено не менее полутора миллиона человек, а всего за годы оккупации потери мирного населения составили около трёх миллионов человек, то есть около трети населения союзной республики.

Особенно "отличился" по части уничтожения людей персонал концлагеря "Тростенец", находившийся в пятнадцати километрах от Минска. В этом лагере было уничтожено около пятисот тысяч человек. Привозились заключённые из Австрии, Польши, Чехословакии, но в основном убивали белорусов. Нацисты не только уничтожали население: трудоспособных угоняли в Германию, откуда большинство уже не вернулось.

Были полностью разрушены города Минск, Гомель, Витебск. В руинах лежали районные центры и сёла. Огромное количество деревень было сожжено вместе с жителями, детьми и стариками. До сих пор эти населенные пункты не восстановлены, жизнь из них ушла.

"В Беларуси нет ни одного района, где не было бы массового уничтожения мирных граждан, практически вся Беларусь — это большая братская могила", — говорят об этом факте историки.

Возникает вопрос: почему только спустя многие десятилетия начался процесс официального расследования на государственном уровне?

Как оказалось, для этого были веские причины. После войны необходимо было в первую очередь восстановить разрушенную экономику, сельское хозяйство, заново построить предприятия, электростанции, жильё.

Но главная причина — существование негласного запрета на оглашение результатов расследования преступлений нацистов. Руководители СССР не хотели раздувать межнациональную рознь в едва окрепшей стране. Поэтому до определённого времени не предавался огласке тот факт, что карательные батальоны, действовавшие на белорусской земле в период оккупации, состояли из украинцев, литовцев, латышей, эстонцев. "Зондеркоманды” для осуществления политики геноцида по отношению к белорусам формировались в оккупированных Киеве, Риге, Вильнюсе, Таллине.

Например, в сожжении деревни Хатынь участвовал 118-й батальон украинской охранной полиции ("шуцманшафт”-батальон). Украинцы жгли безоружных людей с такой сатанинской жестокостью, которая поражала даже немцев.

Сегодня исчезла необходимость скрывать эти факты, существует масса документов, подтверждающих участие граждан Украины, Литвы, Латвии, Эстонии в расправе над мирным белорусским населением.

Даже министерство юстиции ФРГ впоследствии квалифицировало эти действия как преступление против человечности.

Безусловно, были предатели и среди местного населения, но такого количества озверевших украинских полицаев, как в Белоруссии, не было ни в одной республике СССР.

Сотрудничая с немецким гестапо, украинские преступники жестоко истребляли население в Минской, Витебской, Могилевской, Брестской, Гродненской области. То, что творили осатаневшие подонки в Гомельской области, заслуживает отдельного рассказа.

Восемьдесят лет назад была сожжена полесская деревня Ола. Так получилось, что в Олу сбегались жители со всех окрестных деревень. Они спасали своих детей, которых забирали в госпиталь на выкачку крови для немецких солдат.

Это была обычная практика для нацистов: свежая детская кровь спасала жизни арийских воинов.

В Оле прятались от угона в Германию и женщины. Добраться до деревни было крайне сложно, она была окружена лесом и непролазными болотами, поэтому жители надеялись, что гитлеровцы до Олы не доберутся. Но кто-то, зная дорогу, привел их в деревню… Каратели окружили Олу, загнали людей в сараи, облили бензином и подожгли. Тех, кто пытался убежать, расстреливали.

Фашисты предпочитали всё делать с "огоньком".

В огонь было брошено 950 детей, которых матери пытались спасти от смерти в немецких госпиталях. Общее количество — почти две тысячи жителей — сожжены. Эта деревня больше не возродилась, зловещий дух смерти витает над ней до сих пор.

Но остались свидетели преступления, которым чудом удалось спастись. Они свидетельствовали на суде.

Не меньшее зверство творилось неподалёку от деревни Озаричи, где был разбит лагерь смерти. Он был создан для особых иезуитских целей. В лагерь на болоте сгонялось мирное население и завозились больные сыпным тифом. Они моментально заражали здоровых людей. Эта масса больных, инфицированных узников предназначалась для бойцов Красной Армии. Шел 1944 год, гитлеровцы отступали.

В лагере, обнесённом колючей проволокой, содержалось около 50 тысяч человек. Нельзя было разводить костры чтобы согреться, под открытым небом люди умирали каждый день сотнями. Тифозные трупы лежали рядом с живыми людьми, их было запрещено хоронить, голодные дети ползали по земле рядом с умершими матерями.

Это был настоящий "Озарический ад”, многие узники просто сходили с ума.

Когда при подходе нашей армии пленные начали разбегаться, оказалось, что вся близлежащая территория лагеря заминирована. Обезумевшие люди кидались на мины и взрывались на месте.

И это всего лишь несколько эпизодов массового террора, направленного на уничтожения белорусской нации. Белорусский народ истребляли с особой жестокостью, и это общепризнанный факт.

К, сожалению, в республике до сих пор обнаруживаются новые многотысячные захоронения со времен войны. Только за последние годы Генеральная прокуратура официально установила около сотни ранее неизвестных мест массового уничтожения населения.

52-й отдельный специализированный поисковый батальон Вооружённых сил Республики Беларусь много лет работает над поиском и перезахоронением воинов и жертв геноцида. Также действуют другие поисковые отряды, больших результатов добился отряд "Эстафета Памяти" в Гомельской области.

И как показывает практика, эта работа не закончится ещё очень долго, здесь останки и советских бойцов, и мирного населения, подвергшегося зачистке.

Помимо восстановления исторической правды и доведения фактов геноцида до мировой общественности, сегодня Белоруссия озадачена ещё одной бедой. С учётом последних событий, проведения Россией СВО на территории Украины, над Белоруссией нависла реальная угроза со стороны НАТО.

В Польше полным ходом идут учения, милитаризация Польши за последние годы резко усилилась, там готовятся к войне с Россией и Белоруссией.

В 2022 году появилась информация о намерении Варшавы купить американские танки Abrams, а также корейские K2 Black Panther в трёх вариантах. Кроме того, польские власти высказали намерение купить у Сеула самоходные гаубицы AHS Krab, а также РСЗО WWR K239 Chunmoo. У американцев поляки собрались закупить РСЗО M142 HIMARS. Также активизировались фашистские "недобитки” в странах Балтии. Это всё - результат длительной лицемерной политики замалчивания, горькие плоды которой пожинает Россия и Белоруссия.

Безусловно, Белоруссия, как и в годы Великой Отечественной войны, первая примет удар на себя со стороны Запада, польский сценарий захвата Минска уже разработан. Поэтому, учитывая очевидную угрозу Минску со стороны НАТО, Россия передала Белоруссии оборонительное ядерное оружие.

"Мы получили от России ракеты и бомбы, — заявил президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1". — Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Не дай бог применять это оружие".



Тактическое ядерное оружие появится в Белоруссии в июле и в случае нападения долетит до любой страны НАТО. На днях президент Белоруссии принял решение разместить в стране бойцов ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Ещё одна вынужденная мера — наряду с ядерным оружием. Эти действия вызваны тем, что у Запада не возникнет ни сожаления, ни тени сомнения в намерении уничтожить Белоруссию и её народ.

Такой мысли не возникало и ранее, в 1941 году, когда в полную мощь развернулась "машина геноцида": гетто, концлагеря, сожжённые города и деревни.

Сегодня, когда весь "цивилизованный" мир осуждает решение белорусского президента защитить свой народ, у людей, знающих историю, это решение находит поддержку. Второй такого геноцида белорусский народ не переживёт.

Современные развитые технологии уничтожения населения, — это вам не Тростенец и не Озаричи… Это будет полная катастрофа. Поэтому Белоруссия не может проиграть эту войну, не имеет права.