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Антон Куликов

WSJ: представитель Китая призвал сохранить за Россией новые регионы

2:29
Мир

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй во время визитов в столицы европейских государств предложил добиться прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.

WSJ: представитель Китая призвал сохранить за Россией новые регионы
Фото: shutterstock

Такую версию хода переговоров предлагает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые западные источники.

В материале отмечается, что спецпредставитель КНР "нёс чёткий посыл" насчёт того, что союзники США в Европе должны призвать к немедленному прекращению огня.

При этом Россия сохранила бы контроль над новыми регионами.

По словам чиновников, спецпредставитель призвал европейские правительства быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.

Но, согласно дипломату, который общался с китайским коллегой, ему дали понять, что заморозка боевых действий якобы не соответствует интересам международного сообщества до тех пор, пока Россия не выведет свои силы из Украины.

В пятницу спецпредставитель КНР прибыли на переговоры в Москву. Он должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также его заместителем Михаилом Галузиным.

Перед этим Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию.

Ранее китайские власти предложили свой план по урегулированию конфликта на Украине, который включает 12 пунктов.

Стоит заметить, что на Западе и в Киеве изначально восприняли китайский план с большим скепсисом. Однозначно отвергнуть его не решились, дабы не привлекать лишний раз внимания к тому, что именно Запад и Украина заинтересованы в продолжении конфликта.

Однако всячески давали понять, что сомневаются в реалистичности инициатив Пекина. Вполне вероятно, что и нынешняя публикация в The Wall Street Journal направлена на то, чтобы ещё раз подчеркнуть, что на Западе не хотят учитывать план Китая.

Никаких официальных комментариев относительно того, что именно и как обсуждается в ходе визитов китайского спецпредставителя, разумеется, нет. И быть не может, пока идут переговоры.

Но попытки так или иначе на них повлиять, конечно, есть. И публикация в американском издании, можно предположить, одна из таких попыток.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай европа
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