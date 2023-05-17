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Михаил Плисюк

Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах"

4:08
Мир » Европа

Премьер Венгрии Виктор Орбан, как всегда, эпатирует и раздражает Европу. Это длится уже много лет и пока других вариантов нет: у Будапешта есть принципы, которые, слава богу, отличаются от остальной Европы. Венгры не хотят участвовать в украинской авантюре, не хотят санкций против России, там охотно общаются с Москвой, Минском, Пекином.

Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах"
Фото: pixabay.com

Среди последних признаний Орбана можно выделить такие фразы: Будапешт и Брюссель "смогли бы сделать большие вещи", если бы там "обуздали венгрофобию". Так вот, жёстко и даже немного грубо, но откровенно. Этот человек привык говорить правду, хорошую или чаще не очень, но он не стесняется. И правильно делает.

У французов есть выражение "enfant terrible", типа неуправляемое и непослушное дитя, что на политическом жаргоне означает "мне никто не указ", видел, мол, я всех вас очень далеко. Орбан именно такой, поэтому его любят на родине, в России, Сербии и боятся на Западе.

ЕС в кои-то веки почтил вниманием Венгрию, объявив старинный и живописный городок Веспрем "культурной столицей Европы". Виктор Орбан открыл там школу танцев (народных, конечно) в рамках проекта Веспрем-Балатон 2023 (знаменитое озеро находится всего в 15 километрах от города, а столица Будапешт — в 115 километрах). Для 60 тысяч жителей, которые ежегодно принимают много тысяч туристов и свято хранят достопримечательности, это будет хорошим подспорьем.

Острый на язык Орбан, выступая перед жителями, сказал: "Жаль, что пример Веспрема — это исключение, а не правило". Брюссель, являясь столицей демократии, равенства и братства, имеет свои списки "любимчиков" и "хулиганов" (Венгрия давно числится среди штрафников).

"Евросоюз создан как современный облик европейского сотрудничества для достижения мира и благосостояния, но сегодня мы погрязли в войне, а экономическое положение (ЕС) выглядит мрачно", — это сказал Орбан венграм.

"Если ЕС не может выполнить свою изначальную миссию, то чему он служит", — риторический вопрос от премьера Венгрии.

Верный и давний соратник Орбана министр иностранных дел Петер Сийярто убежден, что ЕС не должен стать "блоком против Китая".

"Надо налаживать стратегическое сотрудничество, а не системную конкуренцию", — золотые слова от достойного венгра.

(Автор имел честь с ним однажды общаться в Будапеште в роскошном здании Парламента на берегу Дуная.)

Товарооборот ЕС и Китая имеет астрономические показатели — 860 млрд евро (из этой суммы на долю Германии, Франции и Италии приходится 46%). Как считает Сийярто, эта цифра намного перевешивает любые разумные попытки сделать из Китая "врага".

Сийярто, кстати, напомнил всем в Европе, что сегодня Китай производит 18% мирового ВВП, Евросоюз — 17%.

Будапешт настойчиво пытается убедить Брюссель занять более прагматичную и конструктивную позицию по мировым и европейским делам, в том числе по России. Украинские "события" рано или поздно завершатся, а жизнь в Европе останется в кризисе и близко к обрыву. Америка далеко и вряд ли сможет помочь ЕС, у самой полно проблем.

Отношения Венгрии и ЕС отчасти напоминают корриду. Как поёт моя любимая группа "Ария": "Ты или бык, качаются чаши весов…"

Я убеждён, что Орбан знает своё дело, у него верные и принципиальные соратники. Мир, слава богу, не вертится вокруг Америки и прочих евробюрократов, которые погрязли в лицемерии. Есть другие миры и вселенные — Венгрия одна из них.

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы венгрия евросоюз виктор орбан петер сийярто
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