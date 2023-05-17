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Антон Куликов

Daily Mail: пресс-секретарь Белого дома сбежала с брифинга после вопроса о России

2:35
Мир

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на днях подверглась критике за внезапное прекращение очередного брифинга, сообщает британское издание Daily Mail. Произошло это после того, как ей был задан вопрос, касавшийся России и экс-президента США Дональда Трампа.

Daily Mail: пресс-секретарь Белого дома сбежала с брифинга после вопроса о России
Фото: rus.err.ee

Один из журналистов попросил пресс-секретаря Белого дома прокомментировать выводы расследования спецпрокурора Джона Дарема. Он, напомним, прошёл к выводу, что у ФБР не было фактических оснований для расследования "связей" Трампа с Россией.

По мнению спецпрокурора, ФБР полагалось в своих действиях на данные, предоставленные политическими оппонентами Трампа. А эти данные, отметил Дарем, не имели под собой оснований.

Попросивший комментария журналист отметил, что обвинения против Москвы и Трампа были выдвинуты под надуманным предлогом и что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.

Сначала Карин Жан-Пьер заявила, что комментарии по этому поводу надо брать в министерстве юстиции, сама же она говорить по этому поводу что-либо не собирается.

А затем просто собралась и со словами "Большое вам спасибо, увидимся, ребята в Японии", покинула брифинг. В Японии, напомним, с 19 мая пройдёт саммит лидеров государств G7.

Поведение пресс-секретаря Белого дома, разумеется, не прошло незамеченным.

"Неудивительно, что КЖП (Карин Жан-Пьер) сбежала с трибуны… Она постоянно несет чепуху: "Россия, Россия, Россия"", — написал в соцсетях Стив Гест, советник сенатора США Теда Круза по коммуникациям. При этом, надо напомнить, Тед Круз относится к числу самых отъявленных русофобов в сенате.

В свою очередь, журналист Ян Майлз Чонг заявил, что Карин Жан-Пьер настолько плохо уклоняется от неудобных вопросов, что даже её предшественница на посту пресс-секретаря Белого дома, Дженнифер Псаки, выглядела гораздо профессиональнее, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

"А Псаки просто отвечала по кругу одно и то же", — напомнил журналист.

Стоит заметить, что ранее сама Карин Жан-Пьер ранее называла Дональда Трампа "российской марионеткой, которая подрывает позиции Америки на мировой арене".

Так что её поведение на брифинге явно не добавило плюсов действующей администрации.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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