Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на днях подверглась критике за внезапное прекращение очередного брифинга, сообщает британское издание Daily Mail. Произошло это после того, как ей был задан вопрос, касавшийся России и экс-президента США Дональда Трампа.
Один из журналистов попросил пресс-секретаря Белого дома прокомментировать выводы расследования спецпрокурора Джона Дарема. Он, напомним, прошёл к выводу, что у ФБР не было фактических оснований для расследования "связей" Трампа с Россией.
По мнению спецпрокурора, ФБР полагалось в своих действиях на данные, предоставленные политическими оппонентами Трампа. А эти данные, отметил Дарем, не имели под собой оснований.
Попросивший комментария журналист отметил, что обвинения против Москвы и Трампа были выдвинуты под надуманным предлогом и что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.
Сначала Карин Жан-Пьер заявила, что комментарии по этому поводу надо брать в министерстве юстиции, сама же она говорить по этому поводу что-либо не собирается.
А затем просто собралась и со словами "Большое вам спасибо, увидимся, ребята в Японии", покинула брифинг. В Японии, напомним, с 19 мая пройдёт саммит лидеров государств G7.
Поведение пресс-секретаря Белого дома, разумеется, не прошло незамеченным.
"Неудивительно, что КЖП (Карин Жан-Пьер) сбежала с трибуны… Она постоянно несет чепуху: "Россия, Россия, Россия"", — написал в соцсетях Стив Гест, советник сенатора США Теда Круза по коммуникациям. При этом, надо напомнить, Тед Круз относится к числу самых отъявленных русофобов в сенате.
В свою очередь, журналист Ян Майлз Чонг заявил, что Карин Жан-Пьер настолько плохо уклоняется от неудобных вопросов, что даже её предшественница на посту пресс-секретаря Белого дома, Дженнифер Псаки, выглядела гораздо профессиональнее, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").
"А Псаки просто отвечала по кругу одно и то же", — напомнил журналист.
Стоит заметить, что ранее сама Карин Жан-Пьер ранее называла Дональда Трампа "российской марионеткой, которая подрывает позиции Америки на мировой арене".
Так что её поведение на брифинге явно не добавило плюсов действующей администрации.
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