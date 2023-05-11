В ЕС и США зреет новый консенсус о прекращении поставок оружия Украине

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На Западе зреет консенсус о том, что остановить конфликт на Украине нужно и можно, если перестать поставлять киевскому режиму оружие.

Фото: flickr. com

Боррель назвал способ остановить конфликт на Украине

В Брюсселе озвучили тот факт, что без военной помощи Украине разрушительный конфликт в Европе закончится.

Ранее тема развивалась только в СМИ и в экспертном сообществе, но не выходила на официальный уровень Евросоюза.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью порталу The Pioneer заявил, что прекращение поставок оружия Киеву будет означать немедленный конец Украины.

Немецкая газета Berliner Zeitung опубликовала открытое письмо немецких активистов с призывом прекратить поставки оружия на Украину, так как это способствует затягиванию конфликта и мешает его мирному урегулированию.

"Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и о политическом урегулировании", — говорится в письме.

И вот, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью испанскому телеканалу Sexta, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней".

"Я знаю, как немедленно закончить войну. Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Всё, война окончена! Но чем закончится война? Украина в этом случае окажется побеждённой и оккупированной, превратится в марионеточную страну, как Белоруссия, лишённую своих свобод", — сказал Боррель.

Причины разворота "ястреба" Евросоюза Борреля

То есть, тема "дадим оружия, сколько надо" уходит, появляется тема — "прекратим поставки". Это вызвано следующими причинами:

Всё громче голоса в ЕС о том, что заботиться надо о своём населении, а не о населении Украины или Белоруссии. У Венгрии это официальная позиция, в Чехии, Германии, Словакии, Италии, Испании, Франции, Нидерландах проходят на эту тему многотысячные митинги. В Польше есть движение "Это не наша война". Владимир Зеленский начал откровенный шантаж Запада. Он дал понять, что хотел бы получить гарантии вступления Украины в НАТО после "окончания войны" уже на саммите в Вильнюсе в июле. В Киеве также стали звучать голоса чиновников: "не ждите от контрнаступления многого" и "мы копим силы".

По словам президента Украины, который дал интервью европейским СМИ, ВСУ якобы испытывают нехватку бронетехники, которая "поступает партиями".

Возможно, "пропажа" командующего ВСУ Валерия Залужного, который отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО, тоже воспринята в ЕС в контексте шантажа или попытки избежать неприятных вопросов о последствиях ударов ВСК РФ по ближним тылам ВСУ: "Что из западного оружия уничтожено?".

Возможно, Боррель уже готовится к поражению демократов на выборах в США, у которых нет ни успехов в экономике, ни на Украине. Боррель знает, что Дональд Трамп в качестве президента помощь Украине обязательно сократит. В интервью CNN кандидат от республиканцев в президенты США отказался обвинять российское руководство в "военных преступлениях" и призвал переложить ответственность за Киев на плечи европейцев.

"Я не мыслю категориями победы или поражения. Я мыслю категориями разрешения конфликта. Я хочу, чтобы все перестали умирать — русские и украинцы. Я сделаю это в течение 24 часов", — заявил Трамп.

Чтобы это решить за 24 часа, есть только один способ — перестать поставлять оружие Украине. Так что, консенсус по этому вопросу на Западе зреет.

Подоляк пригрозил Боррелю лишением возможности есть круассаны спокойно

О том, что Боррель не прав, сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. На английском языке в назидательном тоне он указал Боррелю, что прекращение поставок оружия Украине абсолютно не означает "немедленного прекращения войны", а приведёт к резкому масштабированию войны в Европе.

"Если перестанут предоставлять оружие Украине, начнётся война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно", — пишет Подоляк.

Вы-то, может быть, и не будете, господин Подоляк. А Боррель будет, если опомнится.

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