Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

В ЕС и США зреет новый консенсус о прекращении поставок оружия Украине

4:59
Мир » Европа » Евросоюз

На Западе зреет консенсус о том, что остановить конфликт на Украине нужно и можно, если перестать поставлять киевскому режиму оружие.

В ЕС и США зреет новый консенсус о прекращении поставок оружия Украине
Фото: flickr. com

Боррель назвал способ остановить конфликт на Украине

В Брюсселе озвучили тот факт, что без военной помощи Украине разрушительный конфликт в Европе закончится.

Ранее тема развивалась только в СМИ и в экспертном сообществе, но не выходила на официальный уровень Евросоюза.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью порталу The Pioneer заявил, что прекращение поставок оружия Киеву будет означать немедленный конец Украины.

Немецкая газета Berliner Zeitung опубликовала открытое письмо немецких активистов с призывом прекратить поставки оружия на Украину, так как это способствует затягиванию конфликта и мешает его мирному урегулированию.

"Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и о политическом урегулировании", — говорится в письме.

И вот, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью испанскому телеканалу Sexta, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней".

"Я знаю, как немедленно закончить войну. Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Всё, война окончена! Но чем закончится война? Украина в этом случае окажется побеждённой и оккупированной, превратится в марионеточную страну, как Белоруссия, лишённую своих свобод", — сказал Боррель.

Причины разворота "ястреба" Евросоюза Борреля

То есть, тема "дадим оружия, сколько надо" уходит, появляется тема — "прекратим поставки". Это вызвано следующими причинами:

  1. Всё громче голоса в ЕС о том, что заботиться надо о своём населении, а не о населении Украины или Белоруссии. У Венгрии это официальная позиция, в Чехии, Германии, Словакии, Италии, Испании, Франции, Нидерландах проходят на эту тему многотысячные митинги. В Польше есть движение "Это не наша война".
  2. Владимир Зеленский начал откровенный шантаж Запада. Он дал понять, что хотел бы получить гарантии вступления Украины в НАТО после "окончания войны" уже на саммите в Вильнюсе в июле. В Киеве также стали звучать голоса чиновников: "не ждите от контрнаступления многого" и "мы копим силы".

По словам президента Украины, который дал интервью европейским СМИ, ВСУ якобы испытывают нехватку бронетехники, которая "поступает партиями".

Возможно, "пропажа" командующего ВСУ Валерия Залужного, который отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО, тоже воспринята в ЕС в контексте шантажа или попытки избежать неприятных вопросов о последствиях ударов ВСК РФ по ближним тылам ВСУ: "Что из западного оружия уничтожено?".

Возможно, Боррель уже готовится к поражению демократов на выборах в США, у которых нет ни успехов в экономике, ни на Украине. Боррель знает, что Дональд Трамп в качестве президента помощь Украине обязательно сократит. В интервью CNN кандидат от республиканцев в президенты США отказался обвинять российское руководство в "военных преступлениях" и призвал переложить ответственность за Киев на плечи европейцев.

"Я не мыслю категориями победы или поражения. Я мыслю категориями разрешения конфликта. Я хочу, чтобы все перестали умирать — русские и украинцы. Я сделаю это в течение 24 часов", — заявил Трамп.

Чтобы это решить за 24 часа, есть только один способ — перестать поставлять оружие Украине. Так что, консенсус по этому вопросу на Западе зреет.

Подоляк пригрозил Боррелю лишением возможности есть круассаны спокойно

О том, что Боррель не прав, сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. На английском языке в назидательном тоне он указал Боррелю, что прекращение поставок оружия Украине абсолютно не означает "немедленного прекращения войны", а приведёт к резкому масштабированию войны в Европе.

"Если перестанут предоставлять оружие Украине, начнётся война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно", — пишет Подоляк.

Вы-то, может быть, и не будете, господин Подоляк. А Боррель будет, если опомнится.

Читайте по теме: Путин выигрывает СВО: главы постсоветских стран едут в Москву

Патрушев предупредил США: вулкан Йеллоустоун может взорваться

ЕС расписался в бессилии: боеприпасов для наступления ВСУ не будет

Вся правда про натовское оружие на Украине
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша всу нато война оружие дональд трамп жозеп боррель михаил подоляк валерий залужный владимир зеленский
Новости
Актёр Борис Щербаков положительно оценил воссоединение Крыма и РФ в 2014 году
Представляем седан BAIC U5 Plus в России: пока только Luxury Edition
Эксперты объяснили, почему у собак появляются волдыри на лапах
wPolityce: холодная реакция российского посла вызывает возмущение в МИД Польши
Почему классический внедорожный привод хуже электронной муфты кроссовера
Представляем Chery Tiggo 7 Pro e+: что мы знаем и чего ожидать
Минздрав России: врачей в поликлиниках допустят к диагностике психических расстройств граждан РФ
Дилеры Renault в России требуют возмещения убытков
Росприроднадзор начал проверку в отношении завода бизнесмена Зюзина в Челябинске
Myśl Polska: США оставят Польшу один на один с Россией после поражения Украины
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
Бастрыкин: СКР объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
Le Monde: наёмник ВСУ заявил, что мирные жители в Артёмовске ждут солдат ВС РФ
Вдову Николая Караченцова Поргину госпитализировали с сотрясением мозга
Onet: под Артёмовском начал действовать польский добровольческий корпус
Американский политик Янг призывает к выводу вооружения и войск США из Европы и Азии
МК: на подступах к Бахмуту российский командир из Калмыкии сообщил об атаках ВС Украины
В московском кинотеатре "Октябрь" отменили оффлайн-показ шоу комика Александра Гудкова
Tencent: Путин отправил два важных сигнала Западу, упоминая Китай на Красной площади
Вдохновлённый похвалой Ди Каприо Панин прибыл в Голливуд: Сбылась мечта идиота
Врач Надежда Петраш назвала несколько внешних признаков "сделанных" губ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников