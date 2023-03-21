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Инна Новикова

Эксперт: протесты в Грузии — постановка от Бидзины Иванишвили

3:16
Мир » Бывший СССР » Грузия

Кто стоит за организацией беспорядков в Тбилиси, какова в них роль грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, почему Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям после начала СВО на Украине, и почему для Москвы так важны хорошие отношения с Тбилиси, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политик, журналист Максим Шевченко.

Эксперт: протесты в Грузии — постановка от Бидзины Иванишвили

— Максим, сейчас в Грузии идут уже не первые протесты, в том числе с лозунгами на английском языке. Это попытка помочь Украине или устроить второй Майдан? Власти Грузии уже пошли на уступки, когда отменили законопроект. Возможно ли продолжение протестов и насколько это опасно для России?

— Есть несколько версий. В Грузии была демонстрация против закона об иноагентах, а потом была демонстрация, в ходе которой сожгли флаг Евросоюза, это организовала консервативная партия.

Есть мнение, что это всё затеял самый влиятельный человек Грузии Бидзина Иванишвили, чтобы показать заинтересованным внешним силам, что она держит ситуацию как возможность её дестабилизации. Иначе зачем надо было закон об иноагентах вносить именно сейчас? Внесение этого закона бессмысленно само по себе. Понятно было, что это спровоцирует конфликт.

По грузинской конституции, закон после внесения отправляется на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая только к сентябрю должна была рассмотреть его на соответствие нормам европейского закона. Поэтому некоторые аналитики-грузины говорят, что это было сделано именно для того, чтобы вызвать протесты, потом показать, что полиция справляется с ними, как это было первые две ночи, потом создать ситуацию, мол, на меня такое давление, и отозвать закон. Таким образом партию "Грузинская мечта" лишить самостоятельности и политической субъектности. То есть, вы вносите закон, чтобы лишить ваших политических врагов финансирования, потому что основная масса прозападных организаций, которых очень много, живут на эти деньги.

Закон об иноагентах в Грузии — это лишение огромной массы людей зарплаты или требование того, чтобы они свою зарплату из фонда Сороса и других фондов поставили под контроль грузинской власти. Эти протесты к России не имеют вообще никакого отношения.

Отношения с Грузией я считаю фундаментально важными. Кто дружит с Грузией — тот доминирует на Южном Кавказе. Армения, Азербайджан не сравнятся с геополитическим значением Грузии.

— Сейчас руководство Грузии действует разумно. Это правильно, когда правительство поступает в интересах своей страны.

— Да, оно будет поступать в интересах Грузии. Их интерес один — остаться в стороне от мировой войны, которая разворачивается. С чьей бы стороны — России или Запада — грузины ни втянулись в эту войну, они пострадают, их православные святыни будут осквернены. Поэтому задача грузинской власти — остаться в стороне, сохранять нейтралитет в отношении:

  • Москвы,
  • Вашингтона,
  • Киева.
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы закон война россия грузия украина максим шевченко
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