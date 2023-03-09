Американцы всегда лгут. Но в случае "Северного потока" Москва теряет контригру

Западные СМИ рассказали сказку о любящих Украину террористах, которые, плавая на яхте, разрушили энергоснабжение Европы. Американцы всегда лгут, но на данном вранье Москва получила контригру.

США рассказали сказку о любящих Украину террористах

Сразу несколько ведущих западных газет рассказали фантастическую историю о том, кто на самом деле взорвал 26 сентября три из четырёх веток газопровода "Северный поток". Следуя их утверждениям, некая "проукраинская группа" арендовала польскую яхту, наняла двух дайверов, инженеров и минёров, которые сконструировали бомбу и совершили беспрецедентный для нынешнего времени подрыв.

Доказательств нет. WSJ в качестве доказательства указывает, что американские чиновники Уильям Бёрнс и Джейк Салливан ещё в "самом начале" допускали, что за терактом на "Северных потоках" стоят украинцы.

Действительно — делов то на копейку, кто из нас не брал с собой в прогулку на яхте груз взрывчатки, чтобы взорвать международные трубопроводы? А потом оставил улики на этой яхте. Между прочим, нам "сказочники" так и не сообщили, какая страна произвела обнаруженные взрывчатые вещества.

Американская версия не выдерживает критики

Тем временем в Швеции органы, ведущие следствие, утверждают, что в результате взрывов 3 трубы газопровода были полностью разрушены или снесены на протяжении до 20 м. Эти трубы диаметром 1,5 м были изготовлены из стали толщиной 41 мм и имели бетонную оболочку толщиной 10 см. Количество необходимой для этого взрывчатки исчисляется сотнями килограмм. И под это количество надо было ещё правильно заложить заряд и привести его в действие дистанционно.

Это требует навыков и многократных по времени погружений на глубину до 100 метров в трёх разных местах. А это, в свою очередь, означает, что это не могли сделать всего два дайвера. На такое способны специалисты и ресурсы только нескольких государств, говорили ранее эксперты, и никак не частные лица.

Мотив обнаружения стрелочника в виде яхтсменов понятен — спасти свою репутацию и "обелить" в глазах крупных инвесторов. Иначе, кто будет серьёзно работать с государством-террористом.

Версию будут раздувать и могут найти "руку Кремля". Хотя России не надо было ничего взрывать, она могла просто перекрыть кран. Также, зачем ей было искать варианты "восстановления" разрушенных трубопроводов, да ещё за свой счет?

У Москвы появилась контригра

В России в американскую версию не поверили. Но даже при таком раскладе у Москвы появилась хорошая игра. Нужно покрутить предложенную США версию в том плане, что если она верна, то мир должен принять, что имеет дело с сумасшедшим режимом в Киеве.

Пусть Украину перестанут считать "невинной овечкой". Пусть дело объективно идёт к тому, что киевский режим будет восприниматься как общий источник головной боли для окружающих. И надо в этом подыграть, требуя, конечно, объективного расследования.

"Требуем, чтобы нас допустили до этого расследования ", — сказал пресс-атташе Дмитрий Песков.

А как требовать? Допустим, заявить, что у зерновой сделки нет перспектив без решения этого вопроса.

Песков сказал также, что это "слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной критически важной энергетической инфраструктуры". Значит надо дальше намекнуть, что следующим украинцы могут подорвать что-нибудь у тех, кто им не поставляет оружие. Кабель, например, подводный.

Население Европы начнёт задавать всё громче вопрос: "Если газопроводы подорвали украинские нацисты, то какой смысл их поддерживать огнём, мечом и денежными переводами?"

Роль США определена не только наличием мотива, расследованием Сеймура Херша, но словами Джо Байдена в феврале о намерении "положить конец" "Северному потоку-2", "если Россия вторгнется на Украину".

США всегда лгут

Доказано, что США всегда лгут, когда готовят перевороты или войны. Можно погуглить:

"Тонкинский инцидент", который был создан для оправдания агрессии против Вьетнама;

пробирка с белым веществом в СБ ООН, которой трясли для свержения Саддама Хуссейна в Ираке;

погибший американский лётчик на U-2 в небе над Кубой, принесённый в жертву, чтобы начать агрессию против острова Свободы;

обвинения против Муаммара Каддафи в преступлениях, которые он не совершал, чтобы добраться до богатств Ливии;

переворот против Мохаммеда Моссадыка в Иране, чтобы поставить у власти своего ставленника и так далее, и так далее.

В результате многие страны разрушены или до сих пор находятся под жёсткими санкциями.

Сейчас американцы всё делают для разрушения РФ и взятия под контроль ЕС. Теперь, когда Россия полностью вытеснена из естественного европейского газового рынка, США продают в Европу свой природный газ и оружие и полностью контролируют её. Экономического сближения России и Европы больше не будет, конкуренция предотвращена, назревает третья мировая война, опять в Европе.

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